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إطلالة مثيرة لملكة جمال كراوتيا في أحضان نجم البوب “دريك” في ضيافة ليوناردو دي كابريو

إيفانا نول التقت أيضا بالممثل العالمي جيمي فوكس

كتب سالم حنفي
إطلالة ملكة جمال كرواتيا watanserb.com
ايفانا نول
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وطن– خلال نهائيات كأس العالم قطر 2022 ، كانت واحدة من الأشخاص الذين أصبحوا من المشاهير في جميع أنحاء العالم من أشد المعجبين بالفريق الكرواتي ، إيفانا نول ، التي بفضل ملابسها المثيرة أطلق عليها لقب “أكثر المشجعين جاذبية في كأس العالم، في حين أن هذه الشهرة جعلتها تضع كتفها مع نجوم كبار من عالم الموسيقى والأفلام.

إيفانا نول في أحضان نجم الموسيقى دريك

وبحسب صحيفة “ماركا” الإسبانية، فقد أقام نجم هوليوود ليوناردو دي كابريو الحائز على جائزة الأوسكار حفلة ودعا الأصدقاء والمشاهير الآخرين إلى “بابي ستيك” في ميامي بيتش بولاية فلوريدا.

وانتهى الأمر بوصول ايفانا نول إلى الحفلة ، والت تحدثت مطولًا مع نجم الموسيقى “دريك” ، بالإضافة إلى الممثل جيمي فوكس ورئيس تحرير مجلة “فوغ” إدوارد إينيفول.

 

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إيفانان نول مع جيمي فوكس

كما شوهدت ملكة جمال كرواتيا السابقة، ايفانا نول مع جيمي فوكس ووهما يقضيان احتفالات ليلة رأس السنة الجديدة معًا ، وشوهد كلاهما جالسين بشكل مريح مع بعضهما البعض في الصور المشتركة على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث قضيا وقتًا ممتعًا ونشرا مقطع فيديو لهما وهما يتشاركان وجبة طعام على انستغرام.

 

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وخلال بطولة كأس العالم ، أبهرت ملكة جمال كرواتيا السابقة إيفانا نول الأصدقاء والغرباء على حدٍ سواء بأزياءها الجريئة، والتي كانت تتعارض مع قواعد اللباس المحافظة في قطر ، لكن إيفانا لم تتوانى واستمرت في ارتداء ألوانها الكرواتية والتقاط الصور مع المعجبين الآخرين والمصورين.

 

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إفانا نول تشيد بمنتخب بلادها

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ورأت إيفانا نول منتخب بلادها يخسر في الدور نصف النهائي، لكنها أشادت بهم وأثنت على جهودهم.

وعلقت على خسارة منتخب بلادها بالقول:”في بعض الأحيان في نصف النهائي نحصل على حكم سيئ ، مثل أمس، الذي منح ركلة جزاء مقابل لا شيء وفقدنا فرصة الفوز باللقب. لكن الشيء الأكثر أهمية هو أننا بلد صغير بقلب كبير وأنا أنا فخورة بكوني كرواتية إلى الأبد وإلى الأبد “.

وكانت ملكة جمال كرواتيا السابقة إيفانا نول قد ودعت مونديال كأس العالم بصورة فاضحة تعمّدت فيها استعراض مؤخرتها بشكل فاضح، وبدت مرتدية تي-شيرت قصيراً وبنطالاً أبيض.

وكانت الصورة قد التقطت من مدرجات استاد لوسيل الذي جرى فيه مباراة النهائي بين المنتخب الفرنسي و الأرجنتيني، وانتهت بفوز الأخير .

 

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المصدرانستجرام ، رصد وتحرير وطن
سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني،
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