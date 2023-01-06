أمير الشعراء.. فضيحة جديدة لأخطاء نحوية بالجملة من عضوة مصرية بلجنة التحكيم(شاهد)

- Advertisement -

وطن– سقط برنامج “أمير الشعراء” الذي تستضيفه أبو ظبي في موسمه العاشر، في فضيحة جديدة بعد تداول مقطع فيديو يوثق أخطاء لغوية بالجملة للناقدة المصرية وعضو لجنة التحكيم بالبرنامج الدكتورة المصرية، أماني فؤاد.

وتداول الناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو مجمع لأخطاء الناقدة المصرية أماني فؤاد، أثناء تقييمها لقصائد المتسابقين في الحلقة الاولى من مرحلة البث المباشر والتي تاهل إليها 20 متسابقا.

ووفقا للفيديو المتداول، فقد وقعت الناقدة المصرية، في عشرات الأخطاء اللغوية والنحوية، مع استغنائها عن اللغة العربية الفصحى واعتمادها على اللهجة المصرية، في برنامج يمكن وصفة بأنه من أشهر البرامج الشعرية العربية.

#مسابقة_أمير_الشعراء ألم يجد منظمو المسابقة في مصر العظيمة، مصر أمير الشعراء أحمد شوقي والأزهر الشريف ومجمع اللغة العربية؛ مصر الرافعي ومحمود شاكر وطه حسين وحافظ إبراهيم وبنت الشاطئ وغيرهم من العلماء والمبدعين، أحدًا غير هذه الناقدة العبقرية لعضوية لجنة مسابقة أمير الشعراء؟! pic.twitter.com/o27FWbi0Xz — أ.د. عبدالرحمن السليمان (@AlsulaimanAbd) January 5, 2023

استياء وغضب المغردين

الأخطاء الكثيرة الصادرة عن “فؤاد” تسببت بموجة غضب واستنكار، حيث عبر المغردون عن استيائهم من إسناد الامر لغير أهله وما يسببه هذا الامر مو كوراث في حق اللغة العربية.

وفي هذا السياق، سخر أستاذ البلاغة والنقد بجامعة الملك سعود، ياسر بابطين مما حدث قائلا:” لعلها تختبر المتسابقين؟!”، في إشارة لادعاءات رئيس لجنة الحكام علي بن تميم بعد أن برر خطأه بحق متسابق ليبي في وقت سابق.

- Advertisement -

وسخر مغرد آخر قائلا: “الأصل : إسناد الأمر لغير أهله ! للأسف .. ألا يستتر من ابتلي عن الناس؟!”.

الأصل : إسناد الأمر لغير أهله ! للأسف .. ألا يستتر من ابتلي عن الناس؟! — وطن النهار (@dmuheb) January 5, 2023

وعلق الدكتور محمد الصغير، عضو مجلس الامناء باتحاد علماء المسلمين على ما شهده قائلا:” وهذه اللجنة هي من تمنح إمارة الشعر، ويخرج بعدها المتسابق وهو يرى نفسه في عداد حافظ وشوقي !”.

وهذه اللجنة هي من تمنح إمارة الشعر، ويخرج بعدها المتسابق وهو يرى نفسه في عداد حافظ وشوقي ! — د. محمد الصغير (@drassagheer) January 5, 2023

وقال الاكاديمي السعودي محمد بن عبدالله العزام مستنكرا:” هذه “الناقدة” نموذج للحالة الثقافية في مصر العزيزة. ماضٍ عظيم، وحاضر مؤسف. وأول مراحل الحل، الاعتراف بالمشكلة.”

هذه "الناقدة" نموذج للحالة الثقافية في مصر العزيزة.

ماضٍ عظيم، وحاضر مؤسف.

وأول مراحل الحل، الاعتراف بالمشكلة.#مسابقة_أمير_الشعراء — د. محمد بن عبدالله العزام (@MohammedAAzzam) January 5, 2023

أما المغرد عبدالله الزغبي فعبر عن استيائه بالقول:” رحم الله المتنبي القائل: “وليس يصح في الأفهام شيء إذا احتاج النهار إلى دليل”.

وأضاف:” فتش عن الواسطة والمحسوبيات. هذا حالنا اليوم ولا عزاء للغيارى على لغة القرآن.”

رحم الله المتنبي القائل:

"وليس يصح في الأفهام شيء

إذا احتاج النهار إلى دليل" فتش عن الواسطة والمحسوبيات. هذا حالنا اليوم ولا عزاء للغيارى على لغة القرآن. هناك فيديو أسوأ سأبحث عنه وأرسله هنا — عبدالله الزعبي (@Abdulla_Alzoabi) January 6, 2023

فضيحة علي بن تميم مع شاعر ليبي

وقبل أيام، تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع فضيحة أخرى من برنامج “أمير الشعراء” في موسمه العاشر، إذ قام أعضاء بلجنة التحكيم بتخطئة الشاعر الليبي عبد السلام سعيد أبو حجر في مسألة نحوية تبين أنه كان على حق فيها.

وتلا الشاعر المشارك في المسابقة أبيات قصيدته التي يقول في أحد مواضعها “ويعجبني في الذكريات سخاؤها”، فاستنكر قوله عضو لجنة التحكيم الناقد الأدبي علي بن تميم -رئيس مركز أبو ظبي للغة العربية- وقال “سخاءها”، في حين قالت الناقدة “سخائها”، وضحك العضو الثالث باللجنة ولم يعقب.

إن هذا لشيء عجاب ..!

مؤسف جدا أن تكون لجنة التحكيم في مسابقة أمير الشعراء لاتميز بين الفاعل والمفعول به ..!

كامل الإدانة والاستهجان

فضيحة هذه،والله #لا_للمجاملة pic.twitter.com/pwhHuUEYpB — عبدالفتاح الداح (@Abdelvetahedah) December 30, 2022

علي بن تميم يرفض الاعتذار ويبرر

وبعد الفضيحة وتحولها إلى “ترند” على مواقع التواصل الاجتماعي، برر عضو لجنة التحكيم، قائلا إنه من الطبيعي امتحان قدرات الشاعر في مسابقة بأسئلة مختلفة، “وما طلبناه منه لون من اختبار الأعصاب بعد إجازته للتثبت”، لكن معلقين رأوا أن هذه التغريدة نوع من الترفع عن الاعتراف بالخطأ، خاصة أن اللجنة كانت مصرة على رأيها.