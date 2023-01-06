الجمعة, يناير 6, 2023
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أمير الشعراء.. فضيحة جديدة لأخطاء نحوية بالجملة من عضوة مصرية بلجنة التحكيم(شاهد)

فضيحة أخرى وقعت فيها لجنة التحكيم مع متسابق ليبي قبل أيام

كتب شيراز ماضي
برنامج أمير الشعراء الموسم العاشر الذي تستضيفة أبو ظبي watanserb.com
برنامج أمير الشعراء الموسم العاشر الذي تستضيفة أبو ظبي
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وطن– سقط برنامج “أمير الشعراء” الذي تستضيفه أبو ظبي في موسمه العاشر، في فضيحة جديدة بعد تداول مقطع فيديو يوثق أخطاء لغوية بالجملة للناقدة المصرية وعضو لجنة التحكيم بالبرنامج الدكتورة المصرية، أماني فؤاد.

وتداول الناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو مجمع لأخطاء الناقدة المصرية أماني فؤاد، أثناء تقييمها لقصائد المتسابقين في الحلقة الاولى من مرحلة البث المباشر والتي تاهل إليها 20 متسابقا.

ووفقا للفيديو المتداول، فقد وقعت الناقدة المصرية، في عشرات الأخطاء اللغوية والنحوية، مع استغنائها عن اللغة العربية الفصحى واعتمادها على اللهجة المصرية، في برنامج يمكن وصفة بأنه من أشهر البرامج الشعرية العربية.

استياء وغضب المغردين

الأخطاء الكثيرة الصادرة عن “فؤاد” تسببت بموجة غضب واستنكار، حيث عبر المغردون عن استيائهم من إسناد الامر لغير أهله وما يسببه هذا الامر مو كوراث في حق اللغة العربية.

وفي هذا السياق، سخر أستاذ البلاغة والنقد بجامعة الملك سعود، ياسر بابطين مما حدث قائلا:” لعلها تختبر المتسابقين؟!”، في إشارة لادعاءات رئيس لجنة الحكام علي بن تميم بعد أن برر خطأه بحق متسابق ليبي في وقت سابق.

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وسخر مغرد آخر قائلا: “الأصل : إسناد الأمر لغير أهله ! للأسف .. ألا يستتر من ابتلي عن الناس؟!”.

وعلق الدكتور محمد الصغير، عضو مجلس الامناء باتحاد علماء المسلمين على ما شهده قائلا:” وهذه اللجنة هي من تمنح إمارة الشعر، ويخرج بعدها المتسابق وهو يرى نفسه في عداد حافظ وشوقي !”.

وقال الاكاديمي السعودي محمد بن عبدالله العزام مستنكرا:” هذه “الناقدة” نموذج للحالة الثقافية في مصر العزيزة. ماضٍ عظيم، وحاضر مؤسف. وأول مراحل الحل، الاعتراف بالمشكلة.”

أما المغرد عبدالله الزغبي فعبر عن استيائه بالقول:” رحم الله المتنبي القائل: “وليس يصح في الأفهام شيء إذا احتاج النهار إلى دليل”.

وأضاف:” فتش عن الواسطة والمحسوبيات. هذا حالنا اليوم ولا عزاء للغيارى على لغة القرآن.”

فضيحة علي بن تميم مع شاعر ليبي

وقبل أيام، تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع فضيحة أخرى من برنامج “أمير الشعراء” في موسمه العاشر، إذ قام أعضاء بلجنة التحكيم بتخطئة الشاعر الليبي عبد السلام سعيد أبو حجر في مسألة نحوية تبين أنه كان على حق فيها.

وتلا الشاعر المشارك في المسابقة أبيات قصيدته التي يقول في أحد مواضعها “ويعجبني في الذكريات سخاؤها”، فاستنكر قوله عضو لجنة التحكيم الناقد الأدبي علي بن تميم -رئيس مركز أبو ظبي للغة العربية- وقال “سخاءها”، في حين قالت الناقدة “سخائها”، وضحك العضو الثالث باللجنة ولم يعقب.

علي بن تميم يرفض الاعتذار ويبرر

وبعد الفضيحة وتحولها إلى “ترند” على مواقع التواصل الاجتماعي، برر عضو لجنة التحكيم، قائلا إنه من الطبيعي امتحان قدرات الشاعر في مسابقة بأسئلة مختلفة، “وما طلبناه منه لون من اختبار الأعصاب بعد إجازته للتثبت”، لكن معلقين رأوا أن هذه التغريدة نوع من الترفع عن الاعتراف بالخطأ، خاصة أن اللجنة كانت مصرة على رأيها.

المصدرتويتر ، رصد وتحرير وطن
شيراز ماضي
شيراز ماضي
صحفية فلسطينية، درست اللغة العربية والصحافة في جامعة بيت لحم، مهتمة بالشأن الفلسطيني بشكل خاص، والعربي بشكل عام، حصلت على العديد من الدورات في الصحافة الاستقصائية والدعم والمناصرة والتغطية الصحفية الميدانية والسلامة المهنية وإدارة صفحات التواصل الاجتماعي وغيرها. لدي معرفة وخبرة جيدة في التصوير الصحفي والمونتاج وتعديل الصور. وعملت كمراسلة ومعدة تقارير لدى موقع شبكة قدس الإخبارية وموقع دنيا الوطن، ومحررة في راديو بيت لحم 2000، وأخيرا التحقت بفريق موقع (وطن) بداية عام 2022، كمحررة وناشرة للأخبار بالأقسام السياسية والمنوعة.
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