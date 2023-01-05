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حياتنا

مفاجأة.. ليونيل ميسي رفع نسخة مزيفة من كأس العالم في قطر (شاهد)

الكأس التي رفعها ميسي في الصورة الأكثر شهرة لكأس العالم في قطر مُزيفة

كتب فهمي الورغمي
watanserb.com
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وطن – يبدو أن صدى الليلة التاريخية لـ ليونيل ميسي في “استاد لوسيل” بقطر لحظة فوزه بكأس العالم، مازال يثير الكثير الجدل، حيث كشفت تقارير صحفية عن أن البرغوث الأرجنتيني دخل التاريخ بكأس عالم مزيفة، وأن الصورة التي أصبحت الأعلى تفاعلا في تاريخ السوشيال ميديا هي في الواقع صورة لكأس عالم مُزيفة.

ما قصة الكأس المزيفة التي رفعها ميسي؟

وبعد فوز الأرجنتين على فرنسا بركلات الترجيح (4-2) يوم الأحد 18 ديسمبر 2022، على ملعب لوسيل بقطر، تُوج نجوم الألباسيلستي أبطالا للعالم وراح ميسي يجول أرضية ملعب لوسيل بكأس العالم عاليا، ليتبين لاحقاً أنها نسخة مزيفة وليست الكأس الحقيقية.

وانتشرت مئات الصور لميسي وهو يرفع كأس العالم، محمولا على كتفي زميله السابق في المنتخب الأرجنتيني المهاجم المعتزل سيرخيو أغويرو.

 

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وبين نشوة الانتصار وعظمة الموقف الذي وجد ميسي نفسه فيه، لم يُفرق بين النسخة الأصلية والمُزيفة من كأس العالم التي كانت بين ذراعيه، والتي التقط معها صورة أصبحت بعد مشاركتها عبر حسابه الرسمي على منصة انستغرام الأكثر تفاعلا في تاريخ السوشيال ميديا.

حيث نشر “ميسي” الصورة على حسابه في “انستغرام” لتحصل على أكثر من 74 مليون علامة إعجاب، ما جعلها أكثر صورة في تاريخ المنصة، تحصل على علامات إعجاب متخطية صورة البيضة الشهيرة.

 

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ميسي رفع كأسا مزيفة من صنع الجماهير

وفي السياق، كشفت شبكة “RMC Sport” في تقرير لها، حقيقة رفع ميسي الكأس المزيقة، وأكدت أنه تلقاها من مشجعين أرجنتينيين اثنين، وهما مانويل وباولا.

حيث صنع المشجعان كأس عالم مشابهة للأصلية، قبل انطلاق البطولة من أجل الحصول على توقيعات اللاعبين عليها.

وعن السبب وراء ذلك قالا: “كانت فكرتنا أن اللاعبين يمكنهم أن يوقعوا على تلك الكأس، وفي النهاية دخلت الكأس 3 مرات إلى أرض ملعب المباراة”.

وتابعا حديثهما مؤكدين أن “أول مرة دخلت مع أحد أقارب لياندرو باريديس ووقع عليها اللاعب، والثانية دخلت الكأس لأرض الملعب لمدة 45 دقيقة وطلبها منا اللاعبين وعائلاتهم، والتقطوا الصور معها، وقالوا لنا في المدرجات لقد ضاعت منكم الكأس، كنا نمزح لكننا أردنا استعادة الكأس”.

وأكمل مانويل وباولا: “هتفنا لاثنين من اللاعبين بأن الكأس التي كانت بيد باريديس هي كأسنا ويجب أن نحصل عليها، وفي النهاية أعادها إلينا لاوتارو مارتينيز بعد أن وقع عليها”.

لكن المثير للاهتمام في هذه القصة هو أن الثنائي الأرجنتيني أشار إلى أن وفدا من الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” أتى إليهما وطلب منهما تأكيدا بأن الكأس التي يحملانها ليست الأصلية، ما يعني أن صورة ميسي الشهيرة تم التقاطها بالكأس المزيفة.

وفي الأثناء، ظهر نجم المنتخب الأرجنتيني وزميل ميسي أنخيل دي ماريا في صورة متداولة وهو يتحدث مع ميسي ويشير للكأس ببعض الإشارات، موضحا أنها ليست الكأس الأصلية.

 

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نجم المنتخب الأرجنتيني أنخيل دي ماريا ينبه ميسي إلى حقيقة أن هذه الكأس مزيفة

وفازت الأرجنتين بكأس العالم فيفا قطر 2022 بعد صوم متواصل عن اللقب دام 36 عاما، منذ مونديال 1986 في المكسيك الذي تألق فيه النجم الأرجنتيني دييغو أرمندو مارادونا بشكل تاريخي.

وقبله في عام 1978، رفع الألباسليستي لأول مرة في تاريخه كأس العالم عاليا، أكدت به الأرجنتين اسمها في تاريخ كرة القدم حول العالم، كأفضل المنتخبات في تاريخ اللعبة.

جدير بالذكر أن النسخة الأصلية من كأس العالم التي تسلمها ميسي من أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، قد قُدِّمت لأول مرة في عام 1974.

وهو كأس مصنوع من 18 قيراطاً من الذهب مع قاعدة من المرمر؛ يُصوِّر شخصان من البشر يحملان الكرة الأرضية.

المصدرRMC Sport + انستغرام
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي مُحرر صحفي تونسي ومساهم في مجال الترجمة. ترجمتُ العديد من الدراسات- منشورة مع مراكز بحثية عربية- من الانجليزية إلى العربية حول الشعبوية السياسية في العالم العربي، والانتقال السياسي داخل الأنظمة العربية مابعد ثورات 2011. مُهتم بقضايا الهجرة وتطوراتها؛ وقد صُغت ورقة سياسات حول الهجرة و آفاقها من تونس نحو أوروبا. متابع للأخبار السياسية العربية والتونسية خاصة. شغوف بالصحافة والعمل التحريري الصحفي. مُتحصل على شهادة في صحافة المُواطن من المعهد العربي لحقوق الإنسان. خضت مع صحيفة الإستقلال تجربة صحفية طيلة عامين (منذ جويلية 2020) اشتغلت خلالها مُحررا صحفيا للمقالات والتقارير السياسية حول منطقة المغرب العربي.
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