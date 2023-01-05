لن تصدق ثمن حقيبة “خاي” طفلة جيجي حديد ذات العامين.. رقم صادم (شاهد)

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وطن– احتفلت خاي ، ابنة جيجي حديد ، بليلة رأس السنة الجديدة بأناقة.

شاركت عارضة الأزياء الشهيرة فلسطينية الأصل، جيجي حديد، صورة نادرة لطفلتها البالغة من العمر عامين عبر خاصية الستوري على حسابها في انستجرام.

حقيبة Prada Cleo

أرادت جيجي أن تستعرض أناقة ابنتها في عام 2023، مع حرصها على إخفاء وجهها.

ارتدت خاي بيجاما سوداء وأمسكت بحقيبة ذهبية كبيرة من Prada Cleo مزينة بالكريستال، ويبلغ سعرها (3700 دولار).

كتبت جيجي (27 عاماً): “عام جديد سعيد ، لكم جميعًا، خاي ترسل لكم الكثير الحب وأتمنى لك الأفضل.”

ابنة جيجي حديد وزين مالك

استقبلت عارضة الأزياء طفلتها الأولى من عشيقها السابق زين مالك في سبتمبر 2020 . بينما انفصلت هي ومغني One Direction في أكتوبر 2021 وسط مشادة مزعومة بين مالك ووالدة عارضة الأزياء ، يولاندا حديد. التي استمرت مع ابنتها في رعاية الطفلة الصغيرة.

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وتتبع الطفلة بالفعل خطى والدتها العصرية ، بخزانة ملابس تحسد عليها. تشمل منتجات فيرساتشي وطبعات إيزابيل مارانت وحتى بطانية مطرزة يدويًا من قبل “خالتها” تايلور سويفت.

كانت خاي أيضًا مصدر إلهام إبداعي لتعاون حديد مع فرانكيز بيكينيز العام الماضي ، والذي تضمن طباعة لتمثيل الثنائي الأم وابنتها.

ليوناردو دي كابريو

هذا وقد تم ربط اسم جيجي حديد بـ ليوناردو دي كابريو في الخريف الماضي. لكن مصدرًا أخبر صحيفة “بيج سيكس” مؤخرًا أن الاثنين ليسا “جديين” ، مضيفًا: “أولوية جيجي هي ابنتها”.

ومؤخراً، التقطت كاميرات الفضوليين صوراً للممثل الأمريكي ليوناردو دي كابريو (47 عاماً) برفقة الممثلة وعارضة الأزياء الأميركية “فيكتوريا لاماس”، وسط ما يتم تداوله عن علاقة عاطفية بينهما.

وشوهد دي كابريو مع عارضة الأزياء لاماس البالغة من العمر 23 عامًا، وكانت علاقة دي كابريو، وجيجي حديد قد ظهرت للإعلام بعد أن تم رصد الثنائي لأول مرة معاً في “كاسا سيبرياني” في مدينة نيويورك.

وبحسب موقع “elle” المتخصص بأخبار المشاهير، فقد قطع دي كابريو علاقته مع كاميلا موروني بعد 4 سنوات، في أغسطس الماضي.

ومنذ ذلك الحين ارتبط بعلاقة عاطفية مع العارضة ذات الأصول الفلسطينية جيجي حديد. وتم تصويرهما معًا في سبتمبر، وشوهدا منذ ذلك الحين في مناسبات مختلفة حول مدينة نيويورك.