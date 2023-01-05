الخميس, يناير 5, 2023
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صديقة رونالدو بالحجاب في السعودية.. حقيقة صورة أثارت جدلا

صورة جورجينا رودريغيز صديقة كريستيانو رونالدو بالحجاب نالت تفاعلا كبيرا عبر منصات السوشيال ميديا

كتب فهمي الورغمي
جورجينا رودريغيز بالحجاب watanserb.com
رونالدو وجورجينا في احتفالية نظمها نادي النصر السعودي في مرسول بارك
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وطن – منذ انتقالها رفقة صديقها البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى الاقامة في الممكلة العربية السعودية بعد توقيعه عقدا بموسمين مع نادي النصر السعودي، أصبحت جوورجينا رودريغيز حديث وسائل التواصل الاجتماعي في المملكة، حتى أن البعض شارك لها صورًا وقد أصبحت مُحجبة.

ما حقيقة ارتداء جورجينا رودريغيز الحجاب؟

وفي هذا السياق تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي صورةً ادعى ناشروها أنها تظهر جورجينا رودريغيز مرتديةً الحجاب إثر وصولها إلى السعوديّة بعد انضمام كريستيانو رونالدو لنادي النصر.

ناشطون تداولوا صورة لجورجينا بالحجاب عند وصولها السعودية

إلا أنّ الصورة، بحسب وكالة “فرانس برس“، مركّبة والأصليّة منها لا تظهر جورجينا بالحجاب.

وتظهر جورجينا في الصورة برفقة اثنين من أولادها وهي تضع الحجاب على رأسها وترتدي عباءة سوداء فوق ثيابها.

وعلّق ناشرو الصورة بالقول “علموهنّ أنّ الستر لا ينقص من جمالهنّ”.

حصدت الصورة آلاف التفاعلات والمشاركات على موقع فيسبوك منذ بدء انتشارها بعد استقبال جمهور النصر الملقب في السعودية باسم “العالمي” لاعبه الجديد رونالدو في ملعب “مرسول بارك” في الرياض، بجنون وسط أجواء احتفاليّة وألعاب نارية، فيما كان اسمه يدوي في أرجاء الملعب.

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وانتقل رونالدو رفقة صديقته وأبنائه، الإثنين بشكل رسمي للاقامة في الرياض بالسعودية بعد توقيعه عقدا بموسمين مع نادي النصر حتى حزيران/يونيو 2025 تقدّر قيمته بأكثر من 200 مليون يورو للموسم الواحد.

والتحقت أسرة رونالدو به على منصة أقيمت في وسط الملعب، وهتف الجمهور باسم صديقته الإسبانية-الأرجنتينية جورجينا رودريغيز التي وضعت عباءة سوداء طويلة مفتوحة فوق ملابسها، وهي العباء نفسها الظاهرة في صور المنشورات المضلّلة.

أما صورة جورجينا وهي تضع الحجاب على رأسها فهي مركّبة.

فالصورة الأصليّة نشرتها وكالة “غيتي” للصور في الثالث من كانون الثاني/يناير 2023 لدى وصول جورجينا وعائلتها إلى ملعب “مرسول بارك”، ولا تبدو فيها شريكة رونالدو بالحجاب.

الصورة الأصلية لجورجينا عند وصولها رفقة رونالدو وأطفالهما إلى السعودية

وكانت جورجينا حديث رواد التواصل الاجتماعي، الخميس، بعد ظهورها في مركز تسوق سعودي بلباس رياضي بينما كانت تتجول رفقة أبناءها.

وكشفت تقارير صحفية مؤخرا إقتراب موعد زواج كريسيانو رونالدو من صديقته الأرجنتينية جورجينا رودريغيز، حتى أن بعضها أشار إلى إمكانية أن يكون حفل الزفاف خلال إقامة الثنائي في السعودية.

ورغم عدم تأكيد النجم البرتغالي أو جورجينا صحة هذه التقارير إلى الآن، إلا أن الدون كان قد أعلن منذ سنوات نيته الزواج من ردوريغيز، معبرا عن حبه الشديد لها في مناسبات كثيرة.

المصدرفرانس برس + وكالة "غيتي" للصور - ترجمة وتحرير وطن
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي مُحرر صحفي تونسي ومساهم في مجال الترجمة. ترجمتُ العديد من الدراسات- منشورة مع مراكز بحثية عربية- من الانجليزية إلى العربية حول الشعبوية السياسية في العالم العربي، والانتقال السياسي داخل الأنظمة العربية مابعد ثورات 2011. مُهتم بقضايا الهجرة وتطوراتها؛ وقد صُغت ورقة سياسات حول الهجرة و آفاقها من تونس نحو أوروبا. متابع للأخبار السياسية العربية والتونسية خاصة. شغوف بالصحافة والعمل التحريري الصحفي. مُتحصل على شهادة في صحافة المُواطن من المعهد العربي لحقوق الإنسان. خضت مع صحيفة الإستقلال تجربة صحفية طيلة عامين (منذ جويلية 2020) اشتغلت خلالها مُحررا صحفيا للمقالات والتقارير السياسية حول منطقة المغرب العربي.
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