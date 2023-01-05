صديقة رونالدو بالحجاب في السعودية.. حقيقة صورة أثارت جدلا

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وطن – منذ انتقالها رفقة صديقها البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى الاقامة في الممكلة العربية السعودية بعد توقيعه عقدا بموسمين مع نادي النصر السعودي، أصبحت جوورجينا رودريغيز حديث وسائل التواصل الاجتماعي في المملكة، حتى أن البعض شارك لها صورًا وقد أصبحت مُحجبة.

ما حقيقة ارتداء جورجينا رودريغيز الحجاب؟

وفي هذا السياق تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي صورةً ادعى ناشروها أنها تظهر جورجينا رودريغيز مرتديةً الحجاب إثر وصولها إلى السعوديّة بعد انضمام كريستيانو رونالدو لنادي النصر.

إلا أنّ الصورة، بحسب وكالة “فرانس برس“، مركّبة والأصليّة منها لا تظهر جورجينا بالحجاب.

وتظهر جورجينا في الصورة برفقة اثنين من أولادها وهي تضع الحجاب على رأسها وترتدي عباءة سوداء فوق ثيابها.

وعلّق ناشرو الصورة بالقول “علموهنّ أنّ الستر لا ينقص من جمالهنّ”.

حصدت الصورة آلاف التفاعلات والمشاركات على موقع فيسبوك منذ بدء انتشارها بعد استقبال جمهور النصر الملقب في السعودية باسم “العالمي” لاعبه الجديد رونالدو في ملعب “مرسول بارك” في الرياض، بجنون وسط أجواء احتفاليّة وألعاب نارية، فيما كان اسمه يدوي في أرجاء الملعب.

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وانتقل رونالدو رفقة صديقته وأبنائه، الإثنين بشكل رسمي للاقامة في الرياض بالسعودية بعد توقيعه عقدا بموسمين مع نادي النصر حتى حزيران/يونيو 2025 تقدّر قيمته بأكثر من 200 مليون يورو للموسم الواحد.

📹 في أجواء احتفالية وحماسية، دخل النجم البرتغالي كريستيانو #رونالدو إلى استاد مرسول بارك في #الرياض حيث ظهر لأول مرة أمام مشجعي نادي #النصر السعودي، بعد قراره بمغادرة قارة أوروبا ولعب كرة القدم على المستوى العالمي للفوز بعقد مربح يتجاوز 200 مليون يورو في سنتين ونصف.#فرانس_برس pic.twitter.com/KBZkpOvBfK — فرانس برس بالعربية (@AFPar) January 3, 2023

والتحقت أسرة رونالدو به على منصة أقيمت في وسط الملعب، وهتف الجمهور باسم صديقته الإسبانية-الأرجنتينية جورجينا رودريغيز التي وضعت عباءة سوداء طويلة مفتوحة فوق ملابسها، وهي العباء نفسها الظاهرة في صور المنشورات المضلّلة.

أما صورة جورجينا وهي تضع الحجاب على رأسها فهي مركّبة.

فالصورة الأصليّة نشرتها وكالة “غيتي” للصور في الثالث من كانون الثاني/يناير 2023 لدى وصول جورجينا وعائلتها إلى ملعب “مرسول بارك”، ولا تبدو فيها شريكة رونالدو بالحجاب.

وكانت جورجينا حديث رواد التواصل الاجتماعي، الخميس، بعد ظهورها في مركز تسوق سعودي بلباس رياضي بينما كانت تتجول رفقة أبناءها.

وكشفت تقارير صحفية مؤخرا إقتراب موعد زواج كريسيانو رونالدو من صديقته الأرجنتينية جورجينا رودريغيز، حتى أن بعضها أشار إلى إمكانية أن يكون حفل الزفاف خلال إقامة الثنائي في السعودية.

ورغم عدم تأكيد النجم البرتغالي أو جورجينا صحة هذه التقارير إلى الآن، إلا أن الدون كان قد أعلن منذ سنوات نيته الزواج من ردوريغيز، معبرا عن حبه الشديد لها في مناسبات كثيرة.