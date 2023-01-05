“جنس أسطوري”.. عشيقة بيليه تكشف سر غرفة نومه المحظورة وسريره المائي

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وطن – اعتاد أسطورة كرة القدم البرازيلي الراحل بيليه أن “يمارس الجنس لساعات” على سرير مائي في غرفة نوم ممنوعة على غير النساء، لكن أحد تجاربه الجنسية انتهت بطريقة مأساوية، وهي ما ترويه عشيقة سابقة للنجم البرازيلي تعرّف عليها خلال إحدى جولاته في الولايات المتحدة الأمريكية.

عشيقة بيليه تتحدث عن تفاصيل علاقة جنسية معه

تحدثت سلمى فونسيكا، مصورة وكاتبة برازيلية مشهورة، لأول مرة عن علاقتها الجنسية مع أسطورة كرة القدم البرازيلية “بيليه” بعد وفاته عن عمر يناهز 82 عامًا.

تقول سلمى في مقابلة مع صحيفة “ذا صن” النسخة الأمريكية، إنها التقت بيليه- بينما كانت صديقتها المقربة تعمل كسكرتيرة له في نيويورك خلال التسعينيات- عندما كانت تبلغ من العمر 23 عامًا فقط – وتعيش هناك كمهاجرة غير شرعية.

ورغم أن بيليه سمح لـ سلمى وصديقتها بالبقاء في شقته الفاخرة، إلا أنهما حاولتا قدر المستطاع الابتعاد عن غرفة نومه، على حد تعبيرها.

لكن سلمى تدريجيا انخرطت في علاقة حب مع الأسطورة الحية في ذلك الوقت، وفي إحدى المرات قررت التوجه معه إلى غرفة نومه.

غرفة نوم بيليه.. جنس كما في الأساطير

رحب بيليه بعشيقته الجديدة في “غرفة نومه المحظورة” وعن ذلك قالت سلمى: “عندما وصلنا إلى الشقة أخذني مباشرة إلى غرفة نومه المحظورة سابقاً، وأخيراً تمكنت من رؤية ما بداخلها”.

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وتقول “كان هناك سرير مائي في المنتصف على منصة مرتفعة واضطررت إلى الصعود أربع درجات للوصول إليه”.

وأضافت: “لقد مارسنا الجنس لساعات، ولا أتذكر حتى أنني نمت… لقد شعرت وكأنني في حلم.”

تقول سلمى إن بيليه أراد الزواج منها، لكنها كانت تخشى رد الفعل العنصري الذي قد يُلاحقها بسبب خلفيات كل منهما.

اعتبر بيليه أن تلك العلاقة ستكون واحدة من علاقاته الجنسية العابرة، لكنه اكتشفت بعد ستة أشهر أن سلمى حامل في شهرها السادس.

وحول ذلك، قالت سلمى إن بيليه كانت “متحمسا للغاية لحملي” قبل أن يرى الإجهاض المأساوي الذي قُمت به “كرسالة من الله بأنه لا ينبغي لهما الزواج” على حد قولها.

أضافت سلمى أنها التقت ببيليه مرة أخرى في وقت لاحق من حياتها بعد حصولها على “الغرين كارد”، في الولايات المتحدة بفضل زواجها من شخص آخر، لكن تم منعها لاحقًا من لقائه.

تصف سلمى بيليه بأنه كان شخصا عطوفا ومعطاءا خلال علاقتهما، قائلة إنها أصيبت بالإحباط عند سماع خبر وفاته ولكنها الآن تمكنت أخيرًا من سرد قصتها لأول مرة.

واشتهر بيليه بعلاقاته الجنسية العابرة طيلة حياته وعندما سئل قبل وفاته عما إذا كان يجد صعوبة في البقاء مخلصًا في العلاقات، اعترف بذلك قائلا: “لقد كنت كما أنا .. صحيح أنه كان لدي بعض العلاقات، وصحيح أيضاً أنه قد نتج عن بعضها أطفال”.