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رياضة

تشكيلة العراق أمام عمان في افتتاح بطولة خليجي 25

العراق صاحب الأرض أمام عمان في افتتاح بطولة كأس اتحاد الخليج 2023 "خليجي 25"

كتب فارس أبو شيحة
تشكيلة العراق أمام عمان watanserb.com
تشكيلة العراق أمام عمان
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وطن- يلتقي صاحب الأرض العراق أمام نظيره العماني، الجمعة، في افتتاح بطولة خليجي 25، على ملعب ” استاد البصرة” الدولي.

وستنطلق صافرة افتتاح مباراة بطولة خليجي 25 البصرة، بين العراق وعمان، في تمام الساعة 5:45 مساءً. بتوقيت العاصمة العراقية (بغداد) والسعودية ودول الخليج العربي.

توقيت مباراة العراق أمام عمان في افتتاح بطولة خليجي 25

كما وستكون المباراة الافتتاحية بتوقيت فلسطين ومصر، عند الساعة السابعة مساءً، ولكن بتوقيت سلطنة عمان والإمارات، فستكون في تمام الساعة الثامنة مساءً.

توقيت افتتاح بطولة خليجي 25
توقيت افتتاح بطولة خليجي 25

تشكيلة العراق أمام عمان في بطولة خليجي 25

ومن المتوقع أن يدخل المدرب الإسباني خيسوس كاساس غارسيا، المدير الفني للمنتخب العراقي لكرة القدم، مباراة الافتتاح أمام منافسه عمان (الأحمر)، في بطولة كأس اتحاد الخليج العربي “خليجي 25″، كما يلي:

حراسة المرمى: فهد طالب، جلال حسن.

دفاع العراق “أسود الرافدين”: حسين عمار، علي فايز. مصطفى ناظم، ضرغام اسماعيل.

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خط الوسط: أمير العماري، محمد عبود، إبراهيم بايش.

مركز الهجوم: حسين عبد الكريم (حسين علي). علاء عباس، حسين جبار.

نجوم منتخب العراق
نجوم منتخب العراق

القنوات الناقلة لمباراة افتتاح بطولة خليجي 25

ومن المقرر أن تنطلق مباراة افتتاح بطولة خليجي 25، بين العراق وعمان، على العديد من وسائل الإعلام الخليجية والعراقية المحلية، لعل أبرزها قنوات الكأس وبين سبوت وأبو ظبي ودبي الرياضية وغيرها.

ومن المتوقع أن يعلق على مباراة افتتاح بطولة خليجي 25، بين العراق وعمان، المعلق خليل البلوشي على قنوات “الكأس” القطرية المفتوحة.

كما وستبث جميع مباريات بطولة كأس اتحاد الخليج العربي “خليجي 25″، بالمجان، إلى كافة الجماهير العربية في دول الوطن العربي والعالم بأسره.

وكان المنتخب العراقي المستضيف للبطولة الخليجية، قد حقق الفوز الودي على نظيره الكويت، الأكثر تتويجاً بالبطولة الخليجية. برصيد 10 ألقاب، بهدف نظيف دون رد، قبيل انطلاق بطولة خليجي 25 الأسبوع الماضي.

المصدروطن + صفحة منتخب العراق + صفحة منتخب عمان + كأس اتحاد الخليج
فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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