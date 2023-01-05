تشارلز الثالث يناشد أبنائه وليام وهاري بأن لا يجعلوا سنواته الأخيرة من حياته بائسة!

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وطن- واصلت وسائل الإعلام البريطانية نشر المقتطفات السرية من كتاب السيرة الذاتية للامير “هاري” المتوقع صدوره خلال الايام الماضية.

وفي التسريب الجديد، قال الأمير هاري أن والده الملك تشارلز الثالث قد توسل إليه هو وشقيقه الأمير ويليام للتوصل إلى سلام بينهما بعد جنازة الأمير فيليب.

الواقعة حدثت عقب جنازة الأمير فيليب

وبحسب ما ورد في المقتطفات المسربة، فقد ناشد تشارلز الثالث أبنائه ألا يجعلوا “سنواته الأخيرة بائسة”، موضحا “هاري” أن الملك قدم هذا الطلب في اجتماع مع كل من هاري والأمير ويليام بعد جنازة والده الأمير فيليب في أبريل 2021.

ووفقا لصحيفة “ديلي ستار” البريطانية، فقد استذكر دوق ساسكس المحادثة في مقتطف من سيرته الذاتية ، “سبير” – والتي من المقرر إصدارها يوم الثلاثاء المقبل الموافق 10 يناير/كانون الثاني الجاري.

ووصف هاري كيف كان أمير ويلز آنذاك يقف بينه وبين شقيقه ، قبل أن يقول لهم: “أرجوكم يا شباب ، لا تجعلوا سنواتي الأخيرة بائسة”.

هاري تعرض لهجوم جسدي من شقيقه وليام

وفي سيرته الذاتية ، يدعي دوق ساسكس البالغ من العمر 38 عامًا أيضًا أنه تعرض لهجوم جسدي من قبل ويليام بعد أن تهجم وليام على زوجته ميغان ماركل في عام 2019.

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ووفقًا للتقارير ، زعم هاري أن ويليام وصف ميغان بأنها “صعبة” و “فظة” و “كاذبة” ، وهي تصريحات قال هاري إنها كرست “الرواية الصحفية”.

ويضيف هاري أن شقيقه كان يريد مناقشة “الكارثة المتدحرجة بأكملها” لعلاقتهما ، لكنه توجه إلى مقر إقامته في ذلك الوقت، “وهو غاضب للغاية”.

وكتب هاري: “دعاني (ويليام) باسم آخر ، ثم جاء إلي. حدث كل ذلك بسرعة”.

الأمير وليام يطرح شقيقه أرضا

وقال:”بسرعة كبيرة أمسك بي من الياقة ، ومزق قلادتي ، وطرحني على الأرض. ”

وادعى دوق ساسكس أن لقاء محتمل مع أقاربه في المملكة المتحدة يبدو أمرًا مستبعدًا ، حيث أن والده وشقيقه “ليس لديهما أي رغبة على الإطلاق في المصالحة”.

ويخشى المطلعون من أن هاري وويليام قد “لا يتصالحان أبدًا” بعد إطلاق سراح سبير ، حيث من المحتمل أن يتسبب الكتاب بهجمات لاذعة على وليام وزوجته كيت ميدلتون.