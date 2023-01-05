بملابس مثيرة.. جورجينا رودريغيز في مول سعودي رفقة امرأة منتقبة (فيديو)

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وطن – ظهرت جورجينا رودريغيز، صديقة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، وهي تتجول في أحد مراكز التسوق في الرياض، بعد أيام من انتقالها رفقة رونالدو إلى السعودية، بعد توقيع الأخير عقدا بموسمين مع نادي النصر السعودي.

صور جورجينا تتجول في السعودية

وانتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لعارضة الأزياء الأرجنتينية، جورجينا رودريغيز، وهي تتجول رفقة الابن الأكبر لـ الدون كريستيانو جونيور وابنتها آلانا مارتينا، في أحد المراكز التجارية في السعودية.

اختارت جورجينا الظهور بملابس رياضية، بينما كانت ترافقها سيدة منتقبة، وحارس شخصي يحمل أكياس المشتريات.

وانتقلت جورجينا رودريغيز رِفقة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو وأطفالهم للإقامة في الرياض، بعد توقيع الدون عقدا مع نادي النصر السعودي لمدة موسمين بقيمة 200 مليون يورو للموسم الواحد.

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ويُتابع مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي في المنطقة العربية، آخر أخبار الصديقة “الفاتنة” للدون، منذ قدومها معه للإقامة في الرياض.

جورجينا وأطفالها في مول المملكة اليوم❤️pic.twitter.com/cnRpMMbTcB — Gorgeous (@gorgeous4ew) January 4, 2023

وتحظى رودريغيز بشعبية عارمة بين جمهور كرة القدم حول العالم، وبشكل خاص جمهور البرتغالي كريستيانو رونالدو، بسبب جمالها الساحر.

هل يتزوج كريسيانو رونالدو صديقته جورجينا رودريغيز؟

مؤخرا، أفادت تقارير صحفية أوروبية عن إقتراب زواج رونالدو من صديقته الأرجنتينية جورجينا رودريغيز بعد علاقة ارتباط بدأت في 2017.

View this post on Instagram A post shared by 𝙶𝙴𝙾𝚁𝙶𝙸𝙽𝙰 𝚁𝙾𝙳𝚁𝙸́𝙶𝚄𝙴𝚉 🫶🏼💖💕 (@_gio_rodriguez)

لكن وفي المقابل، كانت صفقة الانتقال التاريخي لرونالدو إلى نادي النصر السعودي، كفيلة بتعكير الأجواء بينهما.

حيث أشارت صحيفة “ماركا” الإسبانية قبل أيام إلى تدهور العلاقة بشكل ملحوظ بين الدون وصديقته التي أعلن في مرات كثيرة حبه الشديد لها.

فيما كشفت تقارير أخرى تأجيل البرتغالي كريستيانو رونالدو، زواجه بجورجينا إلى موعد غير مُحدد.

وكثرت في الآونة الأخيرة التساؤلات حول طبيعة العلاقة التي ستجمع بين رونالدو وشريكته بعد الانتقال للعيش (مؤقتا) في السعودية، خاصة وأن قانون المملكة يحظر المُساكنة أو ما يُعرف بالعيش في نفس المنزل لغير المتزوجين.

View this post on Instagram A post shared by نادي النصر السعودي (@alnassr_fc)

وفي الأثناء، يُواصل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو تحضيراته البدنية استعداد لخوض أولى مباراياته ضمن الدور السعودي، التي من المرجح أن تكون بداية من منتصف الشهر الحالي.