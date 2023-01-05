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بملابس مثيرة.. جورجينا رودريغيز في مول سعودي رفقة امرأة منتقبة (فيديو)

ظهرت جورجينا رودريغيز وأبنائها يتجولون داخل مركز للتسوق في الرياض رفقة امرأة منتقبة وحارس شخصي

كتب فهمي الورغمي
جورجينا رودريغيز في الرياض watanserb.com
جورجينا رودريغيز صديقة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو
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وطن – ظهرت جورجينا رودريغيز، صديقة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، وهي تتجول في أحد مراكز التسوق في الرياض، بعد أيام من انتقالها رفقة رونالدو إلى السعودية، بعد توقيع الأخير عقدا بموسمين مع نادي النصر السعودي.

صور جورجينا تتجول في السعودية

وانتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لعارضة الأزياء الأرجنتينية، جورجينا رودريغيز، وهي تتجول رفقة الابن الأكبر لـ الدون كريستيانو جونيور وابنتها آلانا مارتينا، في أحد المراكز التجارية في السعودية.

اختارت جورجينا الظهور بملابس رياضية، بينما كانت ترافقها سيدة منتقبة، وحارس شخصي يحمل أكياس المشتريات.

وانتقلت جورجينا رودريغيز رِفقة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو وأطفالهم للإقامة في الرياض، بعد توقيع الدون عقدا مع نادي النصر السعودي لمدة موسمين بقيمة 200 مليون يورو للموسم الواحد.

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ويُتابع مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي في المنطقة العربية، آخر أخبار الصديقة “الفاتنة” للدون، منذ قدومها معه للإقامة في الرياض.

وتحظى رودريغيز بشعبية عارمة بين جمهور كرة القدم حول العالم، وبشكل خاص جمهور البرتغالي كريستيانو رونالدو، بسبب جمالها الساحر.

هل يتزوج كريسيانو رونالدو صديقته جورجينا رودريغيز؟

مؤخرا، أفادت تقارير صحفية أوروبية عن إقتراب زواج رونالدو من صديقته الأرجنتينية جورجينا رودريغيز بعد علاقة ارتباط بدأت في 2017.

لكن وفي المقابل، كانت صفقة الانتقال التاريخي لرونالدو إلى نادي النصر السعودي، كفيلة بتعكير الأجواء بينهما.

حيث أشارت صحيفة “ماركا” الإسبانية قبل أيام إلى تدهور العلاقة بشكل ملحوظ بين الدون وصديقته التي أعلن في مرات كثيرة حبه الشديد لها.

جورجينا رودريغيز في الرياض
رونالدو وصديقته جورجينا رودريغيز في علاقة منذ عام 2017

فيما كشفت تقارير أخرى تأجيل البرتغالي كريستيانو رونالدو، زواجه بجورجينا إلى موعد غير مُحدد.

وكثرت في الآونة الأخيرة التساؤلات حول طبيعة العلاقة التي ستجمع بين رونالدو وشريكته بعد الانتقال للعيش (مؤقتا) في السعودية، خاصة وأن قانون المملكة يحظر المُساكنة أو ما يُعرف بالعيش في نفس المنزل لغير المتزوجين.

وفي الأثناء، يُواصل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو تحضيراته البدنية استعداد لخوض أولى مباراياته ضمن الدور السعودي، التي من المرجح أن تكون بداية من منتصف الشهر الحالي.

جورجينا رودريغيز في الرياض
رونالدو يوقع رسميا للنصر السعودي بعد فسخ عقده مع مانشستر يونايتد
المصدرماركا + تويتر + انستغرام - رصد وتحرير وطن
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي مُحرر صحفي تونسي ومساهم في مجال الترجمة. ترجمتُ العديد من الدراسات- منشورة مع مراكز بحثية عربية- من الانجليزية إلى العربية حول الشعبوية السياسية في العالم العربي، والانتقال السياسي داخل الأنظمة العربية مابعد ثورات 2011. مُهتم بقضايا الهجرة وتطوراتها؛ وقد صُغت ورقة سياسات حول الهجرة و آفاقها من تونس نحو أوروبا. متابع للأخبار السياسية العربية والتونسية خاصة. شغوف بالصحافة والعمل التحريري الصحفي. مُتحصل على شهادة في صحافة المُواطن من المعهد العربي لحقوق الإنسان. خضت مع صحيفة الإستقلال تجربة صحفية طيلة عامين (منذ جويلية 2020) اشتغلت خلالها مُحررا صحفيا للمقالات والتقارير السياسية حول منطقة المغرب العربي.
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