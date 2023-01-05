الخميس, يناير 5, 2023
الرئيسيةالهدهدأغرب عقد زواج في الكويت.. هذا ما فعله المأذون وأثار جدلا (فيديو)
الهدهد

أغرب عقد زواج في الكويت.. هذا ما فعله المأذون وأثار جدلا (فيديو)

ردد المأذون أثناء عقد القران صيغة العقد باللغة الإنجليزية إضافة إلى العربية

كتب خالد الأحمد
عقد زواج بالعربية والإنجليزية في الكويت watanserb.com
المأذون الدكتور داوود بن عيسى يعقد قران باللغتين العربية والإنجليزية
- Advertisement -

وطن – قام مأذون كويتي بإتمام عقد زواج شاب وفتاة باللغتين العربية والإنجليزية، ووثق ذلك مقطع فيديو صوره أحد الحضور ما تسبب بجدل واسع عبر مواقع التواصل بالكويت.

عقد قران يثير الجدل في الكويت

وأتم المأذون، وهو الأستاذ الجامعي الدكتور داوود بن عيسى، عقد نكاح الشاب، حيث ظهر في مقطع فيديو بمجلس جمع الزوج وذوي الزوجة وبعض الحضور.

وقام بترديد صيغة عقد الزواج المتعارف عليها في الشريعة الإسلامية، واختار ترديد صيغة العقد باللغة الإنجليزية إضافة إلى العربية.

حيث اتضح أن الزوج أجنبي لا يتكلم العربية، وأن المأذون فعل ذلك تسهيلا عليه.

مما أثار ردود فعل واسعة بين مستخدمي وسائل التواصل الذين لفتت أنظارهم هذه المبادرة النادرة في الكويت.

- Advertisement -

وتم تداول مقطع الفيديو الذي وثّقه أحد الحضور وأعاد نشره عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ليثير ردود فعل واسعة غلب عليها الإشادة بتصرُف المأذون، والإشارة إلى أن “عقد الزواج يحقق غايته بأي لغة كانت أو إشارة تدل على القبول.”

وأشاد البعض بسلوك المأذون، قائلين إن “عقد الزواج يتم بأي لغة أو إشارة تدل على القبول” بينما رأى البعض أن مثل هذا العقد لا يجوز.

صحة الزواج باللغة الإنجليزية

وبحسب موقع “الإسلام سؤال وجواب” الفقهي لا يشترط في عقد الزواج أن يكون باللغة العربية، بل يصح باللغة التي يفهم بها كل طرف ما يقوله الطرف الآخر.

تشجيع زواج الأجانب في الكويت

ووفق “مجلة النصيحة القانونية” لا تعد شروط الزواج في الكويت من الشروط المعقدة، بحيث أن الكويت يشجع زواج الأجانب خصوصا المسلمين والعرب منهم.

والذين يكونون على اطلاع غالبا بإجراءات وشروط الزواج في الكويت والذي يعتمد على الشريعة الإسلامية بشكل أساسي.

وتختلف إجراءات الزواج في الكويت طبقا لجنسية وديانة الزوجين، فالزواج بين الكويتيين لا يتطلب تقديم العديد من الوثائق.

أما بالنسبة إلى زواج الأجانب في الكويت أو زواج الكويتيين من الأجانب، توجد بعض الإجراءات الإضافية مثل التوثيق والمصادقة في المحكمة الشرعية.

كويتية تتزوج من ياباني

يذكر أن المأذون الدكتور “داوود بن عيسى” قام في شباط 2020 بتزويج المواطنة الدكتورة روان القديفي من الياباني “هيرويوكي”.

ووقتها قال المأذون الدكتور داوود بن عيسى الذي أتم مراسم عقد هذا الزواج عن الزوج الياباني: “رغم عدم إجادته اللغة العربية إلا أنه ردد ما لقنته من كلمات عربية ببراعة”.

المأذون الدكتور داوود بن عيسى يعقد قران كويتية على ياباني

وأكد بن عيسى وفقاً لوسائل إعلام كويتية آنذاك، أن هذا الزواج أمر طبيعي ومتوافق مع سنة النبي محمد ـ صلى الله عليه وسلم ـ الذي قال :” إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير”.

واستغرب بن عيسى ممن يستنكر هذا الزواج بحجة أنهم يطبقون المثل الكويتي “حلاوة الثوب رقعته منه فيه”، مشدداً على أن ” النصيب الذي يكتبه الله يكون بإرادته سبحانه وتعالى وطالما أن الطرفين مقتنعان ببعضهما البعض فلم تفويت الفرص”.

المصدرتويتر + الإسلام سؤال وجواب + مجلة النصيحة القانونية - رصد وتحرير وطن
خالد الأحمد
خالد الأحمد
- كاتب وصحفي مواليد مدينة حمص 1966، نشرت في العديد من المجلات والصحف العربية منذ عام ١٩٨٣ م , درست في المعهد العلمي الشرعي ثم في الثانوية الشرعية بحمص عملت مراسلاً لجريدة الإعتدال العربية التي تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية - نيوجرسي و- جريدة الايام العربية - ولاية فلوريدا أعوام 1990- 2000 وجريدة الخليج الإمارات العربية المتحدة - الشارقة - جريدة الاتحاد -أبو ظبي - مجلة روتانا السعودية - مجلة أيام الأسرة ( السورية) وأغلب الصحف والمجلات السورية، وبعد الإنتقال إلى الاردن اتبعت دورتين صحفية واذاعية لشبكة الاعلام المجتمعي ودورة لمركز الدوحة لحرية الإعلام في عمان وأنجز عشرات التقارير الإذاعية في إذاعة البلد وموقع عمان نت. أعمل كمتعاون مع موقع (زمان الوصل) باسم "فارس الرفاعي" منذ العام 2013 لدي اهتمامات بالكتابة عن القضايا الاجتماعية والتراث والظواهر والموضوعات الفنية المتنوعة لي العديد من الكتب المطبوعة ومنها :(غواية الأسئلة – مواجهات في الفكر والحياة والإبداع) و" عادات ومعتقدات من محافظة حمص-عن الهيئة السورية للكتاب بدمشق 2011 و(صور من الحياة الاجتماعية عند البدو) عن دار الإرشاد للطباعة والنشر في حمص 2008 و(معالم وأعلام من حمص) عن دار طه للطباعة والنشر في حمص 2010 . - والعديد من الكتب المخطوطة ومنها: (أوابد وإبداعات حضارية من سورية) و(زمن الكتابة – زمن الإنصات - حوارات في الفكر والحياة والإبداع) –طُبع الكترونياً بموقع "إي كتاب" و(مهن وصناعات تراثية من حمص) و(غريب اليد والوجه واللسان – صور من التراث الشعبي في حمص) و(مشاهير علماء حمص في القرنين الثاني والثالث عشر الهجريين).
اقرأ أيضاً
الهدهد

أول مشاهد من مسلسل “السجين النصاب” عن قصة حقيقية في الكويت

الهدهد

تطورات جديدة في قضية المقرئ الكويتي محمود الرفاعي الموقوف في تونس (تسجيل صوتي)

الهدهد

محاولة “خليجية” لإغراق الكويت بشحنة خمور ضخمة وهكذا تعاملت السلطات

الهدهد

بالكويت أم العراق؟.. طالبات جامعيات “بميني جيب وعباءات” في السبعينيات

الهدهد

شهامة وكرم مواطن كويتي في مطعم هندي تشعل “تويتر”.. ما يفعله الرجل لا يصدق!

الهدهد

كويتية توثق ما فعله جيرانها معها وحادث غريب أشعل الكويت (فيديو)

الهدهد

كويتي يدعو للتسول من الخليج لإسقاط القروض وردود الأفعال صادمة (شاهد)

حياتنا

نورة العميري تثير جدلا بظهورها مع كلب على سريرها وتدلي بتلميح جنسي (فيديو)

حياتنا

شيرين عبدالوهاب في وصلة رقص ساخنة بسهرة خاصة.. هل فقدت عقلها؟ (فيديو)

الهدهد

صادم وغير متوقع.. كويتي وثق ما حدث لحظة اقترابه من أبراج الضغط العالي (فيديو)

الهدهد

رقص مثير لأجانب آسيويين على شواطئ الكويت.. حرية أم فعل فاضح؟ (فيديو)

حياتنا

أسد يتجول بالقرب من جامعة كويتية ويثير فزعا (شاهد)

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

spot_img

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

الأمير هاري يعترف في كتاب سبير أنه قتل 25 شخصًا في أفغانستان

“جنس أسطوري”.. عشيقة بيليه تكشف سر غرفة نومه المحظورة وسريره المائي

ضربته على مؤخرته.. الأمير هاري فقد عذريته مع امرأة تكبره سنا (شاهد)

فيديو مؤثر .. جندي أوكراني يلتقي بزوجته الحامل بعد غيابه لقتال الروس

أول ظهور للعماني ماجد الرحيلي بعد إطلاق سراحه.. هذا ما حدث له وسبب توقيفه

هذا ما كشفته لغة جسد رونالدو بالسعودية.. خبيرة قطرية تفجر مفاجأة (فيديو)

من هم أغنى مشاهير انستغرام وكم يتقاضون عن كل منشور؟ (صور)

فيديو الهدف الأول لكريستيانو مع النصر.. هذه حقيقته بعدما غزا المواقع

صديقة رونالدو بالحجاب في السعودية.. حقيقة صورة أثارت جدلا

دريد لحام.. “غوار الطوشة” خدرَّ السوريين بأعماله النقدية وغدر بأقرب أصدقائه

تحميل أكثر

اختيار المحرر

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC