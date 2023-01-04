الأربعاء, يناير 4, 2023
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هكذا يخطط أثرياء العالم المجانين للهروب من الموت اذا حانت “القيامة”.. هذه مخابئهم الفاخرة!

كتب محمد الوليدي
احد المخابىء التي بنتها مجموعة فيفوس watanserb.com
احد المخابىء التي بنتها مجموعة فيفوس
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وطن – صدق الله تعالى “ولتجدنهم احرص الناس على حياة ومن الذين اشركوا يود احدهم لو يعمر الف سنة”. وصدق جل جلاله “أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة”.

ولكن كيف تقنع هؤلاء المجانين؟

حتى الآن اشترى في امريكا ما يقرب من الف ثري مخابىء محصنة تحت الأرض تحسبا للكوارث المستقبلية والحروب النووية وكوارث انقراض الحياة، فقط من مجموعة فيفوس في كاليفورنيا وحدها.

وكل مخبىء تبلغ مساحته ١٠ آلاف قدم مربع.

اول المخابىء التي بنتها مجموعة فيفوس يقع في ولاية انديانا في أمريكا حيث صمم ليتحمل هجوم نووي بقوة ٢٠ ميجاطن. الآن تقوم نفس الشركة بتحويل قبو سبق وان بناه الاتحاد السوفييتي في روثنشتاين في ألمانيا الشرقية انذاك تحت الأرض، وذلك إلى مأوى فاخر مع حديقة ومخزن للكنوز وبنك للبذور فيما لو انتهت الحياة فوق الأرض.

احد المخابىء التي بنتها مجموعة فيفوس
احد المخابىء التي بنتها مجموعة فيفوس
احد مخابىء فيفوس من الداخل
احد مخابىء فيفوس من الداخل

ولم يكن هذا الجنون مرتبطا بالغرب فقد انتقل الى دبي ايضا، حيث بدأت تعمل شركة اوبيدوم السويسرية في نفس المجال، ولكن ما يتوافق مع أذواق أثرياء العرب، حيث يتراوح سعر المخبىء من عشرة ملايين دولار الى ١٠٠ مليون دولار.

مسبح في القبو الذي بنته فيفوس في روثنشتاين في ألمانيا
مسبح في القبو الذي بنته فيفوس في روثنشتاين في ألمانيا
احد اقبية الأثرياء.. ثمنه ٣ ملايين دولار
احد اقبية الأثرياء.. ثمنه ٣ ملايين دولار
اثناء العمل على احد مخابىء فيفوس
اثناء العمل على احد مخابىء فيفوس

لم تعلن مجموعة فيفوس ولا شركة ابيدوم عن أسماء زبائنها، وحتى مؤلف كتاب: بقاء الأغنياء: الهروب من الأوهام، دوغلاس روشكوف لم يذكر اسماء اي من هؤلاء لأسباب ملحة منهم، ولكنه ذكر أن اثنان ممن تحدث اليهم من المليارديرات، وذلك حين سافر الى منتجع فاخر جدا في رحلة رسومها تساوي ثلث راتبه السنوي كاستاذ جامعي وذلك كي يقدم لهؤلاء الأثرياء المشورة حول كيفية النجاة من انهيار الحضارة، وتحدث بألم في كتابه عن كوابيس هؤلاء الأثرياء والذي قال إنهم يعادون المجتمع بشكل عميق وأنهم يفضلون تحسين مخابئهم بدلا من العمل على تجنب نهاية العالم او وقف الحروب. كلا الشركتين تقول ان الطلب على هذه المخابىء في ازدياد، ولعل الحرب الروسية الاوكرانية والمخاوف مما سينتج عنها سيزيد جنون هؤلاء الأثرياء جنونا وربما سيحمل بعضهم للانتقال إليها.

مسبح في القبو الذي بنته فيفوس في روثنشتاين في ألمانيا
مسبح في القبو الذي بنته فيفوس في روثنشتاين في ألمانيا
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في زمن مضى فتش ابن نوح عن الحل فأختار جبلا فوق الأرض وما أغناه شيئا.. الآن هؤلاء وجدوا الحل في جحور فاخرة في بطن الأرض ولن تغنهم شيئا أيضا، لكنه الوهم والوسواس الذي تحدث عنه دوغلاس روشكوف.

مخابىء بنتها فيفوس في احد الحقول في أمريكا
مخابىء بنتها فيفوس في احد الحقول في أمريكا
غرف معيشة في قبو وثنشتاين
غرف معيشة في قبو وثنشتاين
قبو صغير اكثر تحصينا داخل أحد مخابىء فيفوس
قبو صغير اكثر تحصينا داخل أحد مخابىء فيفوس
مركز رياضي داخل أحد اقبية الاثرياء
مركز رياضي داخل أحد اقبية الاثرياء
المصدررصد وتحرير وطن
محمد الوليدي
محمد الوليديhttps://watanserb.com/
محمد الوليدي كاتب فلسطيني مهتم بإعادة كتابة التاريخ العربي الحديث.
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