كريم بنزيما يُسعد جماهير ريال مدريد بهذا التصريح

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وطن- زف النجم الفرنسي كريم بنزيما 35 عاماً، الخبر السعيد إلى جماهير ريال مدريد، خلال تصريح صحفي مع قناة الفريق الملكي الأبيض، بعد موسم استثنائي حافل بالإنجازات والألقاب العام المنصرم.

وقال الفرنسي بنزيما، أسطورة ريال مدريد الحالية، في تصريحه مع قناة نادي ريال مدريد، ” بالتأكيد عام 2022 كان مليء بالإنجازات والألقاب مع الفريق الملكي”.

رسالة كريم بنزيما إلى جماهير ريال مدريد

وتابع بنزيما حديثه، ” سأظل أتذكر كل مواجهات عام 2022، والليالي الرائعة في دوري أبطال أوروبا”.

كما وقدم بنزيما وعداً إلى جماهير ريال مدريد، قائلاً لهم: ” أتمنى الفوز بأكبر عدد ممكن من الألقاب، فما دمنا في أفضل نادٍ في العالم، فيجب علينا دائما الفوز بالبطولات. ونتعهد بأننا سنواصل العمل من أجل ذلك حتى النهاية”.

وختم الفرنسي بنزيما حديثه بتوجيه رسالة شكر إلى جماهير ريال مدريد، ” سعداء للغاية بأننا معهم، ولكن عندما تتاح الفرص. فيجب علينا أن نستمتع معهم”.

وكان تصريح نجم ريال مدريد بنزيما، خلال الحوار المفتوح مع قناة ريال مدريد الرسمية وجماهير النادي الملكي.

كريم بنزيما صاحب الكرة الذهبية لعام 2022

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وحقق بنزيما لاعب ريال مدريد، العديد من الألقاب المهمة مع الفريق الملكي على الصعيد الفردي والجماعي خلال عام 2022، لعل أبرزها التتويج بالكرة الذهبية كأفضل لاعب، والفوز ب3 ألقاب مع الفريق، وهي دوري أبطال أوروبا والسوبر الإسباني والدوري الممتاز.

كما ونجح الفرنسي بنزيما في توقيع آخر هدفين مع نهاية العام الماضي، في شباك منافسه بلد الوليد، بالدوري الإسباني الممتاز.

ونشر لاعب ريال مدريد بنزيما، تغريده عبر حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي (تويتر)، في وقت سابق، ” أنهينا 2022 بأفضل طريقة.. الحمد لله .. بحيا مدريد”.

منافسات الدوري الإسباني

وغاب النجم الفرنسي كريم بنزيما، عن مواجهة ريال مدريد الماضية. أمام نظيره كاسيرينو، الثلاثاء، في منافسات دور ال32 كأس ملك إسبانيا 2023، التي انتهت بفوز الفريق الملكي بهدف نظيف دون مقابل.

كما ويستعد فريق ريال مدريد للمواجهة القوية القادمة مطلع الأسبوع المقبل، أمام منافسه فياريال (الغواصات الصفراء)، في منافسات الجولة ال16 من الدوري الإسباني الممتاز.

يذكر بأن حامل اللقب ريال مدريد يحتل وصافة ترتيب الدوري الإسباني، متساوياً بعدد النقاط مع غريمه التقليدي المتصدر برشلونة. برصيد 38 نقطة لهذا الموسم.