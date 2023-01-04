ظهور مخل.. شاهد ما يفعله عم حاكم رأس الخيمة مع وزير إسرائيلي سابق

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وطن- أظهرت صورة متداولة مسؤولا إماراتيا هو “خالد بن محمّد بن سالم القاسمي”- عم “سعود بن صقر القاسمي” حاكم إمارة رأس الخيمة- يحتضن بكل حرارة وزير الاتصالات الإسرائيلي السابق، “أيوب قرا” في مشهد غريب جعل من الأول محل انتقادات وسخرية واسعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

عم حاكم رأس الخيمة مع وزير إسرائيلي سابق

وشارك الناشط “عبد الله الزوبعي الشمري” تدوينة عبر حسابه الرسمي على تويتر قال فيها “خالد بن محمّد بن سالم القاسمي عم حاكم إمارة رأس الخيمة في حضن وزير الاتصالات الصهيوني السابق”.

خالد بن محمّد بن سالم القاسمي عم حاكم إمارة رأس الخيمة في حضن وزير الاتصالات الصهيوني السابق. حكام قواسم رأس الخيمة أكثر انفلاتًا من الدين والعروبة وانفتاحًا مع الأعداء من قواسم الشارقة المحافظين حتى الخمور والمراقص مسموح بها في رأس الخيمة، وممنوعة في الشارقة. pic.twitter.com/uUzsIvegtV — د. عبد الله الزوبعي الشمري (@JAlArb) January 4, 2023

وزعم أن “حكام قواسم رأس الخيمة أكثر انفلاتًا من الدين والعروبة وانفتاحًا مع الأعداء من قواسم الشارقة المحافظين حتى الخمور والمراقص مسموح بها في رأس الخيمة، وممنوعة في الشارقة” حسب وصفه.

يشار أن”أيوب قرا” هو وزير اتصالات إسرائيلي سابق، زار الإمارات العربية المتحدة في مناسبات كثيرة، حتى قبل تطبيع العلاقات رسميا بين الطرفين.

ورغم أن المنشور لم يشر إلى تاريخ الزيارة، إلا أن ما يثير الانتباه في الصورة، ليس طرفيها على اعتبار أن الإمارات انخرطت قلبا وقالبا في مسار التطبيع مع إسرائيل.

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لكن المثير للسخرية، بسحب المغردين، هو الطريقة المُخزية والانهزامية التي ظهر فيها المسؤول الإماراتي بجانب المسؤول الاسرائيلي.

حيث أشار ناشطون في تعليقهم على الصورة، أن المسؤول الإماراتي خالد بن محمّد بن سالم القاسمي” ظهر في صورة الشخص “صاحب النزعات المثلية”.

وفي هذا السياق كتب الناشط “أحمد حجازي” عبر حسابه الرسمي على تويتر تعليقا يقول فيه: “كأنه من جماعة الميم!!!”.

كأنه من جماعة الميم!!!! — د. أكرم حجازي (@dochijazi) January 4, 2023

وعلق آخر بقوله “هذولا تزوجوا بعض ولا شو !!”

وذهب آخر في نفس السياق قائلا “أعوذ بالله…إيه المناظر دي…شاهت الوجوه”.

أعوذ بالله 😟

إيه المناظر دي 👊👊

شاهت الوجوه — mohamed plowsain (@Mohmed_Plowsain) January 4, 2023

وطبعت الإمارات علاقاتها بصفة رسمية مع إسرائيل في 13 أغسطس 2020، بعد سنوات من العلاقات السرية بين الطرفين.

وكانت الولايات المتحدة الأمريكية في عهد الرئيس السابق “دونالد ترامب” قد وقعت في 13 أغسطس 2020، اتفاقيات تطبيع عرفت باسم “اتفاقات أبراهام” وجمعت كلاً من إسرائيل والإمارات العربية والبحرين.

وبتوقيع هذه الاتفاقية التي أثارت جدلا واسعا وقتها وعرضت الإمارات وحكامها لانتقادات حادة، أصبحت الإمارات ثالث دولة عربية، بعد مصر عام 1979 والأردن عام 1994، توقع اتفاقية تطبيع مع إسرائيل، وكذلك الدولة الخليجية الأولى التي تقوم بذلك وتليها البحرين.