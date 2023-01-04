الأربعاء, يناير 4, 2023
الرئيسيةالهدهدظهور مخل.. شاهد ما يفعله عم حاكم رأس الخيمة مع وزير إسرائيلي...
الهدهد

ظهور مخل.. شاهد ما يفعله عم حاكم رأس الخيمة مع وزير إسرائيلي سابق

ظهر خالد بن محمّد بن سالم القاسمي، عم حاكم إمارة رأس الخيمة رفقة وزير الاتصالات الإسرائيلي السابق أيوب قرا

كتب فهمي الورغمي
خالد القاسمي watanserb.com
خالد القاسمي
- Advertisement -

وطن- أظهرت صورة متداولة مسؤولا إماراتيا هو “خالد بن محمّد بن سالم القاسمي”- عم “سعود بن صقر القاسمي” حاكم إمارة رأس الخيمة- يحتضن بكل حرارة وزير الاتصالات الإسرائيلي السابق، “أيوب قرا” في مشهد غريب جعل من الأول محل انتقادات وسخرية واسعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

عم حاكم رأس الخيمة مع وزير إسرائيلي سابق

وشارك الناشط “عبد الله الزوبعي الشمري” تدوينة عبر حسابه الرسمي على تويتر قال فيها “خالد بن محمّد بن سالم القاسمي عم حاكم إمارة رأس الخيمة في حضن وزير الاتصالات الصهيوني السابق”.

خالد بن محمّد بن سالم القاسمي عم حاكم إمارة رأس الخيمة في حضن وزير الاتصالات الصهيوني السابق
خالد بن محمّد بن سالم القاسمي عم حاكم إمارة رأس الخيمة في حضن وزير الاتصالات الصهيوني السابق
خالد بن محمّد بن سالم القاسمي في حضن وزير الاتصالات الصهيوني السابق
خالد بن محمّد بن سالم القاسمي في حضن وزير الاتصالات الصهيوني السابق

وزعم أن “حكام قواسم رأس الخيمة أكثر انفلاتًا من الدين والعروبة وانفتاحًا مع الأعداء من قواسم الشارقة المحافظين حتى الخمور والمراقص مسموح بها في رأس الخيمة، وممنوعة في الشارقة” حسب وصفه.

يشار أن”أيوب قرا” هو وزير اتصالات إسرائيلي سابق، زار الإمارات العربية المتحدة في مناسبات كثيرة، حتى قبل تطبيع العلاقات رسميا بين الطرفين.

ورغم أن المنشور لم يشر إلى تاريخ الزيارة، إلا أن ما يثير الانتباه في الصورة، ليس طرفيها على اعتبار أن الإمارات انخرطت قلبا وقالبا في مسار التطبيع مع إسرائيل.

- Advertisement -

لكن المثير للسخرية، بسحب المغردين، هو الطريقة المُخزية والانهزامية التي ظهر فيها المسؤول الإماراتي بجانب المسؤول الاسرائيلي.

حيث أشار ناشطون في تعليقهم على الصورة، أن المسؤول الإماراتي خالد بن محمّد بن سالم القاسمي” ظهر في صورة الشخص “صاحب النزعات المثلية”.

وفي هذا السياق كتب الناشط “أحمد حجازي” عبر حسابه الرسمي على تويتر تعليقا يقول فيه: “كأنه من جماعة الميم!!!”.

وعلق آخر بقوله “هذولا تزوجوا بعض ولا شو !!”

وذهب آخر في نفس السياق قائلا “أعوذ بالله…إيه المناظر دي…شاهت الوجوه”.

وطبعت الإمارات علاقاتها بصفة رسمية مع إسرائيل في 13 أغسطس 2020، بعد سنوات من العلاقات السرية بين الطرفين.

وكانت الولايات المتحدة الأمريكية في عهد الرئيس السابق “دونالد ترامب” قد وقعت في 13 أغسطس 2020، اتفاقيات تطبيع عرفت باسم “اتفاقات أبراهام” وجمعت كلاً من إسرائيل والإمارات العربية والبحرين.

وبتوقيع هذه الاتفاقية التي أثارت جدلا واسعا وقتها وعرضت الإمارات وحكامها لانتقادات حادة، أصبحت الإمارات ثالث دولة عربية، بعد مصر عام 1979 والأردن عام 1994، توقع اتفاقية تطبيع مع إسرائيل، وكذلك الدولة الخليجية الأولى التي تقوم بذلك وتليها البحرين.

المصدرتويتر، رصد وتحرير وطن
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي مُحرر صحفي تونسي ومساهم في مجال الترجمة. ترجمتُ العديد من الدراسات- منشورة مع مراكز بحثية عربية- من الانجليزية إلى العربية حول الشعبوية السياسية في العالم العربي، والانتقال السياسي داخل الأنظمة العربية مابعد ثورات 2011. مُهتم بقضايا الهجرة وتطوراتها؛ وقد صُغت ورقة سياسات حول الهجرة و آفاقها من تونس نحو أوروبا. متابع للأخبار السياسية العربية والتونسية خاصة. شغوف بالصحافة والعمل التحريري الصحفي. مُتحصل على شهادة في صحافة المُواطن من المعهد العربي لحقوق الإنسان. خضت مع صحيفة الإستقلال تجربة صحفية طيلة عامين (منذ جويلية 2020) اشتغلت خلالها مُحررا صحفيا للمقالات والتقارير السياسية حول منطقة المغرب العربي.
اقرأ أيضاً
الهدهد

بشار الأسد يقوم بحركات غريبة أثناء استقباله لعبدالله بن زايد (فيديو)

تقارير

آمال “إسرائيل” من التطبيع تتحطم .. وسياحة الإماراتيين والبحرينيين شبه منعدمة! (تقرير)

الهدهد

هكذا أنقذ سلطان عمان الراحل قابوس بن سعيد جامعة إماراتية من الإفلاس

الهدهد

شاعر ليبي يحرج لجنة تحكيم برنامج “أمير الشعراء” الإماراتي ويفضح جهلها باللغة العربية(شاهد)

الهدهد

اتهامات جديدة تلاحق الإمارات بالوقوف وراء واقعة “قطر غيت”.. ما القصة؟

الهدهد

خليل البلوشي.. أشاد بملاعب العراق فسبه ذباب الإمارات (فيديو)

الهدهد

الإمارات تفرج عن شريف عثمان لكنه لا يزال في خطر.. لماذا؟

رياضة

كريستيانو رونالدو يصل السعودية للتوقيع للنصر السعودي (شاهد)

الهدهد

فيديو تبعية الأهرامات للإمارات يثير عاصفة غضب في مصر.. ماذا قال ضاحي خلفان؟

اقتصاد

رويترز: على خطى قطر.. انسحاب إماراتي مرتقب من أوبك سيمثل صدمة لـ”ابن سلمان”

الهدهد

13 تغريدة نارية.. ضاحي خلفان يصدم الإماراتيين ويفضح فشل بلاده الذريع

تقارير

مصادر حكومية قطرية تؤكد وقوف الإمارات وراء مؤامرة ضدها في البرلمان الأوروبي

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

spot_img

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

حراسة مشددة بأجر فلكي.. توأم برتغالي لحراسة كريستيانو رونالدو (شاهد)

إحسان عبد القدوس و”الجنس”.. ما لا تعرفه عن ابن “روز اليوسف”

جورجينا تتخلّى عن العباءة وتعود للإثارة في السعودية “مكشوفة الفخذين” (صور)

ما مصير لاعب النصر صاحب القميص رقم 7 بعد ظهور رونالدو به؟

“نعش بيليه” يضع إنفانتينو في حرج كبير وهكذا رد بعد الضجة (شاهد)

بشار الأسد يقوم بحركات غريبة أثناء استقباله لعبدالله بن زايد (فيديو)

راقصة الباليه تُهين الشعراوي.. مصريون يهاجمون وزيرة الثقافة نيفين الكيلاني

رونالدو يؤدي العمرة .. ما قصّة هذه الصورة!؟ (شاهد)

تجريف جبل أُحد..هكذا يسعى محمد بن سلمان لطمس الإرث النبوي (شاهد)

مشهد ساحر.. الأمطار تغسل الكعبة وأبواب السماء مفتوحة للدعاء (فيديو)

تحميل أكثر

اختيار المحرر

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC