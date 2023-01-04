جورجينا رودريغيز تظهر بالرياض بخاتم ألماس ضخم.. هل هو من رونالدو أم نادي النصر! (شاهد)

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وطن- ارتدت جورجينا رودريغيز خاتمًا ضخمًا من الألماس تزامناً مع انضمام كريستيانو رونالدو إلى نادي النصر السعودي.

أغلى رياضي في العالم

أصبح اللاعب البالغ من العمر 37 عامًا الحائز على جائزة الكرة الذهبية خمس مرات، أكثر الرياضيين ربحًا على الإطلاق. بعد أن وقع صفقة مربحة بقيمة 173 مليون جنيه إسترليني سنويًا مع نادي الدوري السعودي للمحترفين.

وصل رونالدو ، الذي تخلت مانشستر يونايتد عنه الشهر الماضي بعد مقابلته المتفجرة مع بيرس مورغان ، إلى الرياض يوم الاثنين واستقبله مجموعة كبيرة من المعجبين.

وخضع المهاجم بعد ذلك للفحص الطبي يوم الثلاثاء قبل إزاحة الستار رسميا عن المباراة التي أقيمت بملعب النصر – مرسول بارك.

طائرة خاصة

احتشد الآلاف في أرض النادي لرؤية النجم البرتغالي ينضم إلى زملائه في جلسة تدريبية عامة.

ابتسم ابتسامة عريضة أثناء مشاركته في الإحماء قبل المشاركة في بعض أعمال الكرة مع زملائه.

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استقل رونالدو وشريكته رودريغيز وأطفالهما طائرة خاصة فاخرة في رحلة إلى الشرق الأوسط.

بالانتقال إلى صفحتها على انستجرام ، نشرت جورجينا بعض اللقطات التي كشفت عن الجزء الداخلي للطائرة.

هدية من رونالدو؟!

كشفت الصور عن سرير مزدوج ضخم ، حيث كانت جورجينا في مظهر غير رسمي وهي مستلقية عليه بينما تجلس ابنتها ألانا ، البالغة من العمر خمس سنوات في حضنها.

View this post on Instagram A post shared by Georgina Rodríguez (@georginagio)

كما كانت جورجينا 28 عامًا ترتدي خاتمًا كبيرًا من الألماس أيضًا – ربما كان ذلك بمثابة هدية من رونالدو للاحتفال بعقده الجديد الضخم. بحسب صحيفة “ذا صن“.

وكان رونالدو قد كشف في وقت سابق أنه تلقى عروض “متعددة” من أندية في أوروبا وعبر العالم قبل انضمامه إلى النصر.

قال: “بالنسبة لي ، هذه فرصة عظيمة في كرة القدم ولتغيير عقلية الجيل الجديد”.

تحدي جديد

وتابع “لا أحد يعرف ، لكن يمكنني القول الآن ، لقد أتيحت لي العديد من الفرص في أوروبا ، العديد من الأندية ، في البرازيل ، في أستراليا. الولايات المتحدة ، حتى في البرتغال ، كان هناك العديد من الأندية التي حاولت التعاقد معي”.

وأردف رونالدو “لكنني أعطيت كلامي لهذا النادي ، لإتاحة الفرصة لي لتطوير ليس فقط كرة القدم ولكن الجزء الآخر من هذا البلد الرائع.”

وأضاف رونالدو: “بالنسبة لي هو تحدٍ جيد. أنا أعرف ما أريد ، وبالطبع ما لا أريده أيضًا. بالنسبة لي ، إنها فرصة جيدة للتغيير ، والمساعدة ، بخبرتي ومعرفي لتنمية العديد من النقاط المهمة”.

وتابع “أيضًا ، أريد أن أعطي رؤية مختلفة للبلد وكرة القدم ووجهة نظر الجميع ولهذا السبب انتهزت هذه الفرصة.”

ومن المتوقع أن يشارك رونالدو في الظهور الأول للنصر يوم 14 يناير في ديربي ضد الشباب.