الأربعاء, يناير 4, 2023
الرئيسيةحياتناجورجينا رودريغيز تظهر بالرياض بخاتم ألماس ضخم.. هل هو من رونالدو...
حياتنا

جورجينا رودريغيز تظهر بالرياض بخاتم ألماس ضخم.. هل هو من رونالدو أم نادي النصر! (شاهد)

أصبح اللاعب الحائز على جائزة الكرة الذهبية خمس مرات، أكثر الرياضيين ربحًا على الإطلاق

كتب رفيف عبدالله
جورجينا رودريغيز تظهر بالرياض بخاتم ألماس ضخم.. هل هو من رونالدو أم نادي النصر! (شاهد) watanserb.com
جورجينا في الرياض
- Advertisement -

وطن- ارتدت جورجينا رودريغيز خاتمًا ضخمًا من الألماس تزامناً مع انضمام كريستيانو رونالدو إلى نادي النصر السعودي.

أغلى رياضي في العالم

أصبح اللاعب البالغ من العمر 37 عامًا الحائز على جائزة الكرة الذهبية خمس مرات، أكثر الرياضيين ربحًا على الإطلاق. بعد أن وقع صفقة مربحة بقيمة 173 مليون جنيه إسترليني سنويًا مع نادي الدوري السعودي للمحترفين.

وصل رونالدو ، الذي تخلت مانشستر يونايتد عنه الشهر الماضي بعد مقابلته المتفجرة مع بيرس مورغان ، إلى الرياض يوم الاثنين واستقبله مجموعة كبيرة من المعجبين.

دخل كريستيانو رونالدو مباشرة في التدريبات مع النصر اليوم

وخضع المهاجم بعد ذلك للفحص الطبي يوم الثلاثاء قبل إزاحة الستار رسميا عن المباراة التي أقيمت بملعب النصر – مرسول بارك.

طائرة خاصة

احتشد الآلاف في أرض النادي لرؤية النجم البرتغالي ينضم إلى زملائه في جلسة تدريبية عامة.

ابتسم ابتسامة عريضة أثناء مشاركته في الإحماء قبل المشاركة في بعض أعمال الكرة مع زملائه.

شوهدت رودريغيز وهي ترتدي خاتمًا ضخمًا من الألماس
- Advertisement -

استقل رونالدو وشريكته رودريغيز وأطفالهما طائرة خاصة فاخرة في رحلة إلى الشرق الأوسط.

بالانتقال إلى صفحتها على انستجرام ، نشرت جورجينا بعض اللقطات التي كشفت عن الجزء الداخلي للطائرة.

هدية من رونالدو؟!

كشفت الصور عن سرير مزدوج ضخم ، حيث كانت جورجينا في مظهر غير رسمي وهي مستلقية عليه بينما تجلس ابنتها ألانا ، البالغة من العمر خمس سنوات في حضنها.

 

View this post on Instagram

 

A post shared by Georgina Rodríguez (@georginagio)

كما كانت جورجينا 28 عامًا ترتدي خاتمًا كبيرًا من الألماس أيضًا – ربما كان ذلك بمثابة هدية من رونالدو للاحتفال بعقده الجديد الضخم. بحسب صحيفة “ذا صن“.

وكان رونالدو قد كشف في وقت سابق أنه تلقى عروض “متعددة” من أندية في أوروبا وعبر العالم قبل انضمامه إلى النصر.

انضم النجم البرتغالي إلى شريكته جورجينا رودريغيز وأطفاله في حفل إزاحة الستار رسميًا عن النجم

قال: “بالنسبة لي ، هذه فرصة عظيمة في كرة القدم ولتغيير عقلية الجيل الجديد”.

تحدي جديد

وتابع “لا أحد يعرف ، لكن يمكنني القول الآن ، لقد أتيحت لي العديد من الفرص في أوروبا ، العديد من الأندية ، في البرازيل ، في أستراليا.  الولايات المتحدة ، حتى في البرتغال ، كان هناك العديد من الأندية التي حاولت التعاقد معي”.

وأردف رونالدو “لكنني أعطيت كلامي لهذا النادي ، لإتاحة الفرصة لي لتطوير ليس فقط كرة القدم ولكن الجزء الآخر من هذا البلد الرائع.”

وأضاف رونالدو: “بالنسبة لي هو تحدٍ جيد. أنا أعرف ما أريد ، وبالطبع ما لا أريده أيضًا. بالنسبة لي ، إنها فرصة جيدة للتغيير ، والمساعدة ، بخبرتي ومعرفي لتنمية العديد من النقاط المهمة”.

وتابع “أيضًا ، أريد أن أعطي رؤية مختلفة للبلد وكرة القدم ووجهة نظر الجميع ولهذا السبب انتهزت هذه الفرصة.”

ومن المتوقع أن يشارك رونالدو في الظهور الأول للنصر يوم 14 يناير في ديربي ضد الشباب.

المصدرذا صن- ترجمة وتحرير وطن
رفيف عبدالله
رفيف عبدالله
كاتبة ومحررة صحفية فلسطينية وصانعة محتوى نصي رقمي ـ مختصة بأخبار الفن والمجتمع والمنوعات والجريمة، تقيم في غزة، درست قسم الصحافة والإعلام بكلية الآداب في الجامعة الإسلامية، تلقت عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، ودورات في حقوق الإنسان، التحقت بفريق (وطن) منذ عام 2019، وعملت سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المحلية والعربية، مختصة بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال بشأن الأخبار والأحداث الاجتماعية الغريبة والفنية، عربيا وعالميا.
اقرأ أيضاً
حياتنا

غيرة جورجينا من مداعبة رونالدو مقدمة حفل انضمامه للنصر تثير الإنتباه! (صورة)

الهدهد

انضمام رونالدو للنصر السعودي يثير جدلا عاصفا في عمان.. لماذا؟

حياتنا

بصورة .. جورجينا رودريغيز تكشف حقيقة أزمتها مع رونالدو وتأجيل زفافهما! (شاهد)

رياضة

بعد رونالدو.. جورجينا تُخاطب جماهير النصر السعودي بالعربية (فيديو)

رياضة

طفلة محظوظة في حفل استقبال رونالدو .. شاهد ماذا أعطاها الدون؟!

الهدهد

“هفوة” وخطأ محرج لرونالدو في أول مؤتمر له مع النصر (فيديو)

الهدهد

كريستيانو رونالدو يتكلم العربية لأول مرة وهذا ما قاله (فيديو)

الهدهد

جورجينا رودريغيز من التعري إلى العباءة السوداء.. إطلالة مثيرة (فيديو)

حياتنا

أول ظهور لجورجينا من قصرها السعودي ورونالدو مبهور بالاستقبال (شاهد)

حياتنا

كريستيانو رونالدو عاريا لإجراء الفحص الطبي بنادي النصر (شاهد)

رياضة

بث مباشر.. حفل استقبال رونالدو اليوم في ملعب مرسول بارك

رياضة

الرفاهية تنتظر الدون.. شاهد قصر رونالدو الجديد في السعودية

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

spot_img

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

تشكيلة النصر ضد الطائي في دوري روشن السعودي

بعدما منح كرة موقعة باسمه لطفلة نصراوية.. هل يهدي رونالدو جورجينا للسعوديين؟

عام 2023.. 5 توقعات صادمة يكشف عنها الخبراء بشأن جائحة كورونا

حافظ الميرازي يسخر من فوز عمرو أديب ولميس الحديدي بلقب أفضل مذيعي مصر

فيروز وتركي آل الشيخ.. لبنانيون غاضبون من هذا الإعلان الصادم! (فيديو)

مطعم سويدي شهير يمنع دخول العرب.. ما فعله زبائن عرب تسبب في اتخاذ هذا القرار!

لمرضى الكوليسترول.. فيما يلي 4 أسوأ أطعمة وفقًا لطبيب قلب أمريكي

أبرز 10 كذبات لمحمد بن سلمان خدع بها السعوديين (شاهد)

كريم بنزيما يُسعد جماهير ريال مدريد بهذا التصريح

سبب إزاحة “ابن زايد” لرئيس أركان القوات المسلحة من منصبه.. ما علاقة نجله خالد؟

تحميل أكثر

اختيار المحرر

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC