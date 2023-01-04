بعدما منح كرة موقعة باسمه لطفلة نصراوية.. هل يهدي رونالدو جورجينا للسعوديين؟

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وطن– أثير تفاعل كبير مع إقدام البرتغالي كريستيانو رونالدو، على إهداء طفلة من مشجعي نادي النصر السعودي، كرةً تحمل توقيعه.

وأظهر مقطع فيديو متداوَل على موقع تويتر، رونالدو وهو يوقّع على إحدى الكرات خلال مراسم حفل إعلان توقيعه لنادي النصر.

وتوجّه رونالدو بعد ذلك إلى المدرجات، وخصّ طفلة نصراوية بمنحها الكرة التي تحمل توقيعه.

كريستيانو رونالدو يُهدي كرة موقعة باسمه لطفلة نصراوية 💛

pic.twitter.com/SchJBMPtZi — Gorgeous (@gorgeous4ew) January 3, 2023

تفاعل سعودي مع فيديو رونالدو: “عاوزين جورجينا”

المشهد أثار إعجاباً واسعاً من قبل النشطاء السعوديين، الذين تفاعلوا بشدة من لقطة رونالدو.

وقال ناشط: “انا ابي يهديني جورجينا”.

انا ابي يهديني جورجينا — هلوسه العطوي #شيخكم (@kocxua) January 3, 2023

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وكتب ناشط: “من يدلني على الطفله هذي مستعد اشتري الكوره منها ب 2 ميلون ريال”.

من يدلني على الطفله هذي مستعد اشتري الكوره منها ب 2 ميلون ريال — ab (@tst7788) January 3, 2023

وذكر عبدالله: “ودي أفهم شي واحد بس !! ويش الفائدة من هذا التوقيع ـ بعضهم يتهافتوا على توقيع المشاهير ـ ليشش ـ هل فيه فائدةمنه أو شي ـ حلو.. والله غريبة”.

ودي افهم شي واحد بس !!

وش الفايده من هذا التوقيع ـ بعضهم يتهافتوا ع توقيع المشاهير ـ ليشش ـ هل فيه فايده منه او شي ـ حلو "

والله غريبه " م فكرت فيها انا للحين — عبـد الـله •♪ 🇦🇷 (@abdalligf) January 3, 2023

وتفاعل عبدالعزيز: “البنت طاحت لأن الكره مليئة بالطاقة الإيجابيه بعدما لمسها الدون”.

https://twitter.com/azzooil/status/1610328523654287361?s=20&t=eX4I46TguXmwFqQHAijByw

انضمام رونالدو لنادي النصر السعودي

وانضمّ رونالدو (37 عاماً)، إلى النصر في صفقة انتقال حر يوم الجمعة، بعد فسخ عقده مع مانشستر يونايتد الإنجليزي في أعقاب أزمة تصريحاته المثيرة للجدل، التي انتقد فيها النادي الإنجليزي.

ونظّم النصر السعودي، أمس الثلاثاء، احتفالية عالمية بمناسبة انضمام رونالدو لـ”العالمي”، بحضور جماهيري ضخم.

يا لها من ليلة خالدة، وياله من احتفال تاريخي، يفوق قدرتنا على الوصف، على الاستيعاب، على التصديق، كريستيانو رونالدو كله هنا، بقميص النصر العالمي، هل تخيلت ذلك يوما ولو مرة واحدة، ان كانت الاجابة نعم، أنت تعيش الحياة التي تخيلتها 💛💙 pic.twitter.com/oUQF4pNn3H — فارس عوض (@farisf9) January 3, 2023

كيف تقيم جورجينا في السعودية؟

ومنذ ربط رونالدو بنادي النصر، توجّهت كثير من الأنظار إلى كيفية تعامل السلطات مع رونالدو وصديقته جورجينا المرتبطين بعلاقة خارج إطار الزواج، في حين يفترض أنّ السعودية تُبدي تشدّداً في العادات.

وتساءل ناشطون عما إذا كانت اللوائح الصارمة في السعودية (الدولة المحافظة) ستسمح بوجودها معه خارج علاقة الزواج أم لا، خصوصاً أن قوانينها لا تسمح بالاختلاط بين الجنسين.

لكن من الجدير بالذكر في هذا الإطار، أنّ السعودية سمحت في وقت سابق للسياح الأجانب بالنزول في فنادق المملكة دون الحاجة إلى إثبات العلاقة العائلية ومنها الزواج.