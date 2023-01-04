الأربعاء, يناير 4, 2023
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الهدهد

بعدما منح كرة موقعة باسمه لطفلة نصراوية.. هل يهدي رونالدو جورجينا للسعوديين؟

مشهد منح رونالدو كرة موقّعة باسمه لطفلة نصراوية أثار إعجاب وانتباه السعوديين وطالبوه بمنحهم جورجينا

كتب خالد السعدي
رونالدو يمنح طفلة كرة موقعه باسمه watanserb.com
رونالدو يوقع كرة باسمه ويمنحها لطفلة نصراوية خلال احتفالية نظمها نادي النصر السعودي
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وطن– أثير تفاعل كبير مع إقدام البرتغالي كريستيانو رونالدو، على إهداء طفلة من مشجعي نادي النصر السعودي، كرةً تحمل توقيعه.

وأظهر مقطع فيديو متداوَل على موقع تويتر، رونالدو وهو يوقّع على إحدى الكرات خلال مراسم حفل إعلان توقيعه لنادي النصر.

وتوجّه رونالدو بعد ذلك إلى المدرجات، وخصّ طفلة نصراوية بمنحها الكرة التي تحمل توقيعه.

تفاعل سعودي مع فيديو رونالدو: “عاوزين جورجينا”

المشهد أثار إعجاباً واسعاً من قبل النشطاء السعوديين، الذين تفاعلوا بشدة من لقطة رونالدو.

وقال ناشط: “انا ابي يهديني جورجينا”.

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وكتب ناشط: “من يدلني على الطفله هذي مستعد اشتري الكوره منها ب 2 ميلون ريال”.

وذكر عبدالله: “ودي أفهم شي واحد بس !! ويش الفائدة من هذا التوقيع ـ بعضهم يتهافتوا على توقيع المشاهير ـ ليشش ـ هل فيه فائدةمنه أو شي ـ حلو.. والله غريبة”.

وتفاعل عبدالعزيز: “البنت طاحت لأن الكره مليئة بالطاقة الإيجابيه بعدما لمسها الدون”.

https://twitter.com/azzooil/status/1610328523654287361?s=20&t=eX4I46TguXmwFqQHAijByw

انضمام رونالدو لنادي النصر السعودي

وانضمّ رونالدو (37 عاماً)، إلى النصر في صفقة انتقال حر يوم الجمعة، بعد فسخ عقده مع مانشستر يونايتد الإنجليزي في أعقاب أزمة تصريحاته المثيرة للجدل، التي انتقد فيها النادي الإنجليزي.

ونظّم النصر السعودي، أمس الثلاثاء، احتفالية عالمية بمناسبة انضمام رونالدو لـ”العالمي”، بحضور جماهيري ضخم.

كيف تقيم جورجينا في السعودية؟

ومنذ ربط رونالدو بنادي النصر، توجّهت كثير من الأنظار إلى كيفية تعامل السلطات مع رونالدو وصديقته جورجينا المرتبطين بعلاقة خارج إطار الزواج، في حين يفترض أنّ السعودية تُبدي تشدّداً في العادات.

رونالدو وجورجينا خلال احتفالية نظمها نادي النصر بانضمام الدون إليه

وتساءل ناشطون عما إذا كانت اللوائح الصارمة في السعودية (الدولة المحافظة) ستسمح بوجودها معه خارج علاقة الزواج أم لا، خصوصاً أن قوانينها لا تسمح بالاختلاط بين الجنسين.

لكن من الجدير بالذكر في هذا الإطار، أنّ السعودية سمحت في وقت سابق للسياح الأجانب بالنزول في فنادق المملكة دون الحاجة إلى إثبات العلاقة العائلية ومنها الزواج.

المصدرتويتر، رصد وتحرير وطن
خالد السعدي
خالد السعدي
صحافي كويتي متخصص في الشؤون السياسية، يناقش القضايا العربية والإقليمية، حاصل على ماجستير في الإعلام من جامعة الكويت، وعمل في العديد من المنصات الإخبارية ووكالات الأنباء الدولية، وعمل منتجا لأفلام استقصائية لصالح جهات نشر عربية وإقليمية، وترأس تحرير عدة برامج تلفزيونية.
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