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براد بيت برفقة صديقته الجديدة “دي راموان” وهي عارية الصدر على حمام السباحة(شاهد)

صور براد بيت وصديقته الجديدة "دي راموان" التقطت خلال قضاء الزوجان أجازة السنة الجديدة

كتب سالم حنفي
براد بيت وصديقته الجديدة watanserb.com
نجم هوليوود والفائز بجائزة الأوسكار براد بيت
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وطن – نشر موقع “page six” الأمريكي صورا حصرية لنجم هوليوود والفائز بجائزة الأوسكار براد بيت برفقة صديقته إينيس دي رامون وهما يستجمان في أجازة السنة الجديدة بقضاء يوم من الاسترخاء على حمام السباحة.

ووفقا للصور الحصرية التي حصل عليها موقع “page six” فقد ارتدى الزوجان الجديدان المثيران ملابس السباحة وجلسوا جنبًا إلى جنب في كراسي صالة متقابلة ، مع تخلي دي رامون عن الجزء العلوي من البيكيني تمامًا.

براد بيت وصديقته الجديدة
براد بيت وصديقته الجديدة دي رامون

وأظهر الممثل الذي بلغ من العمر 59 عاما الشهر الماضي ، عضلات بطنه المحددة جيدًا والعديد من الأوشام مع سروال سباحة أزرق مخضر ، والذي ربطه بسلسلة ذهبية حول رقبته ونظارة شمسية على وجهه.

براد بيت وصديقته الجديدة
براد بيت وصديقته الجديدة

سيناريو جديد

وكشفت الصورة الملتقطة للنجم الامريكي أنه كان منهمكا في قراءة ما يبدو أنه سيناريو لعمل جديد حيث ظهر حاملا بين يديه ملفا بغلاف أسود كبير ويقوم بقراءته.

من جانبها ، كانت دي رامون ترتدي فقط رداءًا أزرق منقوشًا وأظهرت ظهرها وهي تعانق ركبتيها بالقرب من صدرها وتنخرط في محادثة عرضية مع رفيقها براد بيت.

براد بيت وصديقته الجديدة
براد بيت وصديقته الجديدة أمام حمام سباحة لقضاء إجازة رأس السنة

العلاقة تزداد تألقا

يبدو أن علاقة براد بيت ودي رامون تزداد تألقا، حيث تم رصدهما معًا عدة مرات خلال الشهرين الماضيين.

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وأشعل الزوجان شائعات مواعدة لأول مرة في نوفمبر بعد حضور حفل بونو في لوس أنجلوس ، حيث التقطهما المصورون وهما يمسكان بأيدي بعضهما البعض.

وبحسب ما ورد وصل الاثنان إلى المكان معًا قبل لقاء سيندي كروفورد وراندي جربر وشون بن.

وفي الشهر التالي ، ورد أن بيت شوهد وهو يتجول مع دي رامون في العرض الأول لفيلم “بابل” بعد الحفل.

شوهد براد بيت وصديقته دي رامون في مناسبات عديدة مؤخرا

وأخبر مصدر مقرب من نائب رئيس Anita Ko Jewelry اشخاص في ذلك الوقت أن الممثل كان “من الواضح جدًا أنه يرغب في حضور دي رامون العرض الأول للفيلم.

كما احتفل الثنائي بعيد ميلاد نجم “ذات مرة … في هوليوود” في هوليوود ، حيث تم التقاطهما وهما يخرجان من السيارة قبل أن يشقوا طريقهم إلى احتفالاته.

وفي ذلك الوقت ، قال مصدر لـ Us Weekly إن الاثنين لم يكونا “يتواعدان رسميًا”. ومع ذلك ، قال المصدر إن بيت كان “مغرمًا” بأخصائية التغذية المعتمدة وأنه “لم يكن يتوقع العثور على شخص غير عادي للغاية.”

ارتباط براد بيت مع جنيفير أنيستون ومعركة طلاق مع أنجلينا جولي

وكان بيت متزوجًا من جينيفر أنيستون في الفترة من 2000 إلى 2005 قبل أن يقول أن يكشف ارتباطه بأنجلينا جولي – التي يشاركها ستة أطفال – في عام 2014.

وتورط الطرفان السابقان المثيران للجدل في معركة طلاق طويلة منذ عام 2019.

انتهت علاقة براد بيت وانجلينا جولي بالطلاق بعد 6 أطفال
المصدرpage six
سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني،
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