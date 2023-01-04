براد بيت برفقة صديقته الجديدة “دي راموان” وهي عارية الصدر على حمام السباحة(شاهد)

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وطن – نشر موقع “page six” الأمريكي صورا حصرية لنجم هوليوود والفائز بجائزة الأوسكار براد بيت برفقة صديقته إينيس دي رامون وهما يستجمان في أجازة السنة الجديدة بقضاء يوم من الاسترخاء على حمام السباحة.

ووفقا للصور الحصرية التي حصل عليها موقع “page six” فقد ارتدى الزوجان الجديدان المثيران ملابس السباحة وجلسوا جنبًا إلى جنب في كراسي صالة متقابلة ، مع تخلي دي رامون عن الجزء العلوي من البيكيني تمامًا.

وأظهر الممثل الذي بلغ من العمر 59 عاما الشهر الماضي ، عضلات بطنه المحددة جيدًا والعديد من الأوشام مع سروال سباحة أزرق مخضر ، والذي ربطه بسلسلة ذهبية حول رقبته ونظارة شمسية على وجهه.

سيناريو جديد

وكشفت الصورة الملتقطة للنجم الامريكي أنه كان منهمكا في قراءة ما يبدو أنه سيناريو لعمل جديد حيث ظهر حاملا بين يديه ملفا بغلاف أسود كبير ويقوم بقراءته.

من جانبها ، كانت دي رامون ترتدي فقط رداءًا أزرق منقوشًا وأظهرت ظهرها وهي تعانق ركبتيها بالقرب من صدرها وتنخرط في محادثة عرضية مع رفيقها براد بيت.

العلاقة تزداد تألقا

يبدو أن علاقة براد بيت ودي رامون تزداد تألقا، حيث تم رصدهما معًا عدة مرات خلال الشهرين الماضيين.

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وأشعل الزوجان شائعات مواعدة لأول مرة في نوفمبر بعد حضور حفل بونو في لوس أنجلوس ، حيث التقطهما المصورون وهما يمسكان بأيدي بعضهما البعض.

وبحسب ما ورد وصل الاثنان إلى المكان معًا قبل لقاء سيندي كروفورد وراندي جربر وشون بن.

وفي الشهر التالي ، ورد أن بيت شوهد وهو يتجول مع دي رامون في العرض الأول لفيلم “بابل” بعد الحفل.

وأخبر مصدر مقرب من نائب رئيس Anita Ko Jewelry اشخاص في ذلك الوقت أن الممثل كان “من الواضح جدًا أنه يرغب في حضور دي رامون العرض الأول للفيلم.

كما احتفل الثنائي بعيد ميلاد نجم “ذات مرة … في هوليوود” في هوليوود ، حيث تم التقاطهما وهما يخرجان من السيارة قبل أن يشقوا طريقهم إلى احتفالاته.

وفي ذلك الوقت ، قال مصدر لـ Us Weekly إن الاثنين لم يكونا “يتواعدان رسميًا”. ومع ذلك ، قال المصدر إن بيت كان “مغرمًا” بأخصائية التغذية المعتمدة وأنه “لم يكن يتوقع العثور على شخص غير عادي للغاية.”

ارتباط براد بيت مع جنيفير أنيستون ومعركة طلاق مع أنجلينا جولي

وكان بيت متزوجًا من جينيفر أنيستون في الفترة من 2000 إلى 2005 قبل أن يقول أن يكشف ارتباطه بأنجلينا جولي – التي يشاركها ستة أطفال – في عام 2014.

وتورط الطرفان السابقان المثيران للجدل في معركة طلاق طويلة منذ عام 2019.