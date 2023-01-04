الأربعاء, يناير 4, 2023
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رياضة

النصر السعودي يُغري راموس بعرض لا يُمكن رفضه

راموس وعد إدارة النصر بالرد النهائي بعد مباراة باريس سان جيرمان في دوري الأبطال

كتب فارس أبو شيحة
عرض النصر السعودي إلى راموس watanserb.com
عرض النصر السعودي إلى راموس
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وطن- يسعى نادي النصر السعودي، إلى تعزيز صفوفه بصفقة تاريخية ثانية في سوق الانتقالات، بعد نجاحه في التعاقد مع أسطورة كرة القدم البرتغالية كريستيانو رونالدو الأسبوع الماضي.

وذكرت صحيفة “ماركا” الإسبانية، بأن نادي النصر السعودي تقدم بعرضٍ إلى المدافع المخضرم سيرخيو راموس 36 عاماً، لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي الحالي، مغري لا يمكن رفضه من قبل اللاعب.

فيما لم تكشف الصحيفة عن قيمة العرض المقدم إلى الإسباني راموس، من قبل نادي النصر السعودي “العالمي”، خلال الأيام القليلة الماضية.

راموس يفكر في قبول عرض النصر السعودي

كما وأردفت الصحيفة الإسبانية، ” راموس يفكر بالفعل في قبول عرض النصر السعودي، في ظل اقتراب نهاية عقده مع نادي باريس سان جيرمان في يونيو المقبل”.

سيرخيو راموس لاعب باريس سان جيرمان
سيرخيو راموس لاعب باريس سان جيرمان

كما وأضافت، ” اللاعب راموس وعد إدارة النصر السعودي، بتقديم الرد النهائي على العرض المقدم مع نهاية مباراة باريس سان جيرمان ضد بايرن ميونخ في ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا 2022-2023، حتى يكون متفرغ للتفكير بشكل جدي في العرض”.

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كما وختمت الصحيفة، ” سيرخيو راموس يريد أن يظهر قدراته في منافسات دوري الأبطال مع باريس سان جيرمان”.

ووفق ما ذكرته التقارير الصحفية، فإن نادي النصر السعودي يُخطط في التعاقد. مع الثنائي الإسباني سيرخيو راموس، والكرواتي لوكا مودريتش، خلال الفترة المقبلة.

كما وارتبط اسم النجم الفرنسي نغولو كانتي. لاعب تشيلسي الإنجليزي، في الانتقال إلى صفوف نادي النصر السعودي.

رونالدو وراموس
رونالدو وراموس

رغبة راموس في الانتقال إلى النصر السعودي

وفي ذات السياق، قالت صحيفة الشرق الأوسط، بأن النجم الإسباني سيرخيو راموس يرغب في الانتقال إلى النصر السعودي، حيث أنه أجل رده النهائي على العرض المقدم من قبل نادي النصر السعودي.

كما ويستعد فريق النصر السعودي للمواجهة القادمة. أمام نظيره الطائي، الخميس، في منافسات الجولة ال12 من دوري روشن السعودي 2022-2023.

ويتصدر فريق النصر جدول ترتيب دوري روشن السعودي. برصيد 26 نقطة، كما وبفارق نقطة وحيدة مع الوصيف الشباب صاحب المركز الثاني برصيد 25 نقطة للموسم الجاري.

المصدروطن + ماركا +صحيفة الشرق الأوسط + مواقع التواصل
فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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