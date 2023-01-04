النصر السعودي يُغري راموس بعرض لا يُمكن رفضه

- Advertisement -

وطن- يسعى نادي النصر السعودي، إلى تعزيز صفوفه بصفقة تاريخية ثانية في سوق الانتقالات، بعد نجاحه في التعاقد مع أسطورة كرة القدم البرتغالية كريستيانو رونالدو الأسبوع الماضي.

وذكرت صحيفة “ماركا” الإسبانية، بأن نادي النصر السعودي تقدم بعرضٍ إلى المدافع المخضرم سيرخيو راموس 36 عاماً، لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي الحالي، مغري لا يمكن رفضه من قبل اللاعب.

فيما لم تكشف الصحيفة عن قيمة العرض المقدم إلى الإسباني راموس، من قبل نادي النصر السعودي “العالمي”، خلال الأيام القليلة الماضية.

راموس يفكر في قبول عرض النصر السعودي

كما وأردفت الصحيفة الإسبانية، ” راموس يفكر بالفعل في قبول عرض النصر السعودي، في ظل اقتراب نهاية عقده مع نادي باريس سان جيرمان في يونيو المقبل”.

كما وأضافت، ” اللاعب راموس وعد إدارة النصر السعودي، بتقديم الرد النهائي على العرض المقدم مع نهاية مباراة باريس سان جيرمان ضد بايرن ميونخ في ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا 2022-2023، حتى يكون متفرغ للتفكير بشكل جدي في العرض”.

جلاكتيكوس النصر قريبًا في الرياض 🤯 العالمي يستهدف التعاقد مع سيرجيو راموس وفقًا لماركا ✍️ pic.twitter.com/zcm3ubOrDQ — موقع جول السعودي – GOAL (@GoalSA) December 29, 2022

- Advertisement -

كما وختمت الصحيفة، ” سيرخيو راموس يريد أن يظهر قدراته في منافسات دوري الأبطال مع باريس سان جيرمان”.

ووفق ما ذكرته التقارير الصحفية، فإن نادي النصر السعودي يُخطط في التعاقد. مع الثنائي الإسباني سيرخيو راموس، والكرواتي لوكا مودريتش، خلال الفترة المقبلة.

مباراة نجوم النصر والهلال أمام باريس سان جيرمان قد تزيد من حظوظ النصر لضم سيرجيو راموس وفقاً لـ CBS 🗞 pic.twitter.com/gnkfJhPYzl — موقع جول السعودي – GOAL (@GoalSA) January 1, 2023

كما وارتبط اسم النجم الفرنسي نغولو كانتي. لاعب تشيلسي الإنجليزي، في الانتقال إلى صفوف نادي النصر السعودي.

رغبة راموس في الانتقال إلى النصر السعودي

وفي ذات السياق، قالت صحيفة الشرق الأوسط، بأن النجم الإسباني سيرخيو راموس يرغب في الانتقال إلى النصر السعودي، حيث أنه أجل رده النهائي على العرض المقدم من قبل نادي النصر السعودي.

🚨🚨🚨 – الشرق الأوسط | لدى اللاعب «سيرجيو راموس» رغبة بالإنتقال لنادي #النصر . pic.twitter.com/rRpEtyP6aQ — المدرج النصراوي (@mdrjalnassr) December 29, 2022

كما ويستعد فريق النصر السعودي للمواجهة القادمة. أمام نظيره الطائي، الخميس، في منافسات الجولة ال12 من دوري روشن السعودي 2022-2023.

ويتصدر فريق النصر جدول ترتيب دوري روشن السعودي. برصيد 26 نقطة، كما وبفارق نقطة وحيدة مع الوصيف الشباب صاحب المركز الثاني برصيد 25 نقطة للموسم الجاري.