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إعدام أول امرأة متحولة جنسيََا في أمريكا..وهذا ما طلبت تناوله قبل تنفيذ الحكم!

أدينت بارتكاب جريمة قتل من الدرجة الأولى في عام 2006

كتب ايمان الباجي
إعدام أول امرأة متحولة جنسيََا في أمريكا..وهذا ما طلبت تناوله قبل تنفيذ الحكم! watanserb.com
أمبر ماكلولين
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وطنحُكم على أمبر ماكلولين، 49 عامًا، بالإعدام في عام 2006 بعد أن قامت بطعن صديقتها السابقة. ومنذ ذلك الوقت كانت محتجرة في سجن في ميسوري.

وجبة قبل الإعدام

ووفقََا لوسائل إعلام مختلفة، تناولت ماكلولين، التي قالت في بيانها الأخير أنها “آسفة لما فعلته”، برجر بالجبن وبطاطا مقلية وميلك شيك فراولة وكيس شوكولاتة ام اند امز بالفول السوداني.

وجبتها الأخيرة قبل الإعدام: برجر بالجبن وبطاطا مقلية

وتحول القاتل إلى امرأة منذ ثلاث سنوات فقط. وكانت تُعرف باسم سكوت في عام 2003 عندما كانت تواعد بيفرلي غونتر.

قامت بقتل صديقتها السابقة

بعد الإنفصال، كانت ماكلولين تطارد غونتر أينما ذهبت وكانت تختبئ حتى في مكان عملها، واضطرت الشرطة أحيانًا لمرافقة غونتر إلى سيارتها لأنها كانت خائفة.

في ليلة 20 نوفمبر 2003، اتصل جيران غونتر بالشرطة، وأشاروا إلى أنها لم تعد إلى المنزل.

ماكلولين قبل التحول الجنسي لأنثى

ذهب الضباط إلى مكتب غونتر، حيث وجدوا مقبض سكين مكسورًا بالقرب من سيارتها ووجدوا كذلك أثر من الدماء.

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 وبعدها بيوم تم القبض على ماكلولين وأرشد الشرطة إلى موقع بالقرب من نهر مسيسيبي في سانت لويس، حيث قام بإلقاء الجثة.

وأدين ماكلولين بارتكاب جريمة قتل من الدرجة الأولى في عام 2006، وحكم قاض عليه بالإعدام بعد أن وصلت هيئة المحلفين إلى طريق مسدود بشأن الحكم، لأن ميزوري هي واحدة من ولايتين أمريكيتين تسمحان للقاضي، وليس هيئة المحلفين، بالحكم على شخص ما بالإعدام.

تم تنفيذ حكم الإعدام بين عشية وضحاها، ولكن قبل أن تلفظ أنفاسها الأخيرة، تناولت ماكلولين ماكلولين تلك الوجبة البسيطة.

قبل إعدامها، رفض حاكم ولاية ميسوري الجمهوري مايك بارسون التماسا لوقف تنفيذ الحكم، ووقع مذكرة الإعدام.

طفولة مؤلمة

وقد ركز التماس العفو على العديد من القضايا، بما في ذلك الطفولة المؤلمة التي عانت منها ماكلولين وقضايا الصحة العقلية، والتي لم تسمعها هيئة المحلفين خلال محاكمتها منذ ما يقرب من عقدين من الزمن.

عاشت ماكلولين طفولة مؤلمة

وأوضح أن والدها بالتبني قام بفرك البراز في وجهها عندما كانت طفلة صغيرة، وصعقها بمسدس صعق. كما عانت كثيراََ من الاكتئاب الشديد وحاولت الانتحار عدة مرات، عندما كانت طفلة وشابة، وفقا لما أوردته صحيفة ديلي ستار البريطانية.

المصدرديلي ستار البريطانية، ترجمة وتحرير وطن
ايمان الباجي
ايمان الباجي
إيمان الباجي متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت دراية كافية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١
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