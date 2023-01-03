كيروش مطلوب للتدريب في قطر

- Advertisement -

وطن- ذكرت وسائل إعلام قطرية، تقديم الاتحاد القطري لكرة القدم، عرضاً إلى المدرب البرتغالي المخضرم كارلوس كيروش، لتدريب المنتخب القطري خلال الفترة المقبلة، خلَفاً للمدرب الإسباني سانشيز، الذي أُقيلَ من منصبه.

وكشفت قناة (الكأس) القطرية، أنّ الاتحاد القطري لكرة القدم، قدّم بالفعل عرضاً إلى البرتغالي كيروش، مدرب منتخب إيران السابق، لتولّي مهمة تدريب المنتخب القطري، بعد إقالة المدرب الإسباني فيليكس سانشيز، على ضوء نتائجه السيئة مع العنابي في مونديال قطر 2022.

كيروش يقترب من تدريب منتخب قطر

وأوضحت القناة القطرية، أنّ عرض الاتحاد القطري للمدرب البرتغالي كارلوس كيروش، لم يحسم بعد، بالتوصل إلى اتفاق بين كلا الطرفين.

وكان الاتحاد القطري لكرة القدم، أعلن عن رحيل المدرب الإسباني فيليكس سانشيز، المدير الفني السابق للمنتخب العنابي القطري، على ضوء تقديم النتائج السيئة في مونديال قطر 2022، والخروج مبكراً من منافسات دور مجموعات البطولة العاليمة.

ولم يحقّق المنتخب القطري (العنابي)، أي فوز خلال مشاركته في مونديال كأس العالم 2022 قطر، بعد تلقيه الخسارة أمام الإكوادور وهولندا والسنغال في منافسات دور المجموعات.

🚨🚨 خاص وحصري: اتحاد كرة القدم يضع اللمسات الأخيرة للتوقيع مع البرتغالي كارلوس كيروش لقيادة العنابي للمرحلة القادمة ، تم الاتفاق المبدئي بين الطرفين، وجاري التفاوض فيما يخص الجانب المادي في العقد pic.twitter.com/GcMGJmHDpc — محمد الكعبي (@Qatari) December 30, 2022

مسيرة كارلوس كيروش مع المنتخبات الدولية

- Advertisement -

ودرّب المدرب البرتغالي المخضرم كارلوس كيروش صاحب الـ70 عاماً، العديد من المنتخبات في القارة الإفريقية والآسيوية، بالإضافة إلى منتخب بلاده البرتغال.

ومن أبرز المنتخبات الدولية التي دربها البرتغالي كيروش، الإمارات، البرتغال، إيران، جنوب أفريقيا، كولومبيا، مصر، إيران مرتين، إلى جانب العديد من الأندية الأوروبية الكبرى، أبرزها ريال مدريد، ومانشستر يونايتد وسبورتينغ لشبونة وغيرها.

وكان آخر محطات المدرب البرتغالي كارلوس كيروش مع منتخب إيران، في مونديال قطر 2022، الذي نجح بالوصول معه إلى دور الـ16، لكنه أُقصي من هذا الدور أمام منتخب الولايات المتحدة الأمريكية بهدف نظيف، ليعلن بعدها استقالته.