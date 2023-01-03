الثلاثاء, يناير 3, 2023
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كيروش مطلوب للتدريب في قطر

البرتغالي كيروش يتلقى عرضاً قطرياً لتولي تدريب العنابي

كتب فارس أبو شيحة
كيروش مطلوب لتدريب في قطر watanserb.com
عرض قطري لتولي كيروش تدريب المنتخب القطري
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وطن- ذكرت وسائل إعلام قطرية، تقديم الاتحاد القطري لكرة القدم، عرضاً إلى المدرب البرتغالي المخضرم كارلوس كيروش، لتدريب المنتخب القطري خلال الفترة المقبلة، خلَفاً للمدرب الإسباني سانشيز، الذي أُقيلَ من منصبه.

وكشفت قناة (الكأس) القطرية، أنّ الاتحاد القطري لكرة القدم، قدّم بالفعل عرضاً إلى البرتغالي كيروش، مدرب منتخب إيران السابق، لتولّي مهمة تدريب المنتخب القطري، بعد إقالة المدرب الإسباني فيليكس سانشيز، على ضوء نتائجه السيئة مع العنابي في مونديال قطر 2022.

كيروش يقترب من تدريب منتخب قطر

وأوضحت القناة القطرية، أنّ عرض الاتحاد القطري للمدرب البرتغالي كارلوس كيروش، لم يحسم بعد، بالتوصل إلى اتفاق بين كلا الطرفين.

وكان الاتحاد القطري لكرة القدم، أعلن عن رحيل المدرب الإسباني فيليكس سانشيز، المدير الفني السابق للمنتخب العنابي القطري، على ضوء تقديم النتائج السيئة في مونديال قطر 2022، والخروج مبكراً من منافسات دور مجموعات البطولة العاليمة.

المدرب كيروش
المدرب كيروش

ولم يحقّق المنتخب القطري (العنابي)، أي فوز خلال مشاركته في مونديال كأس العالم 2022 قطر، بعد تلقيه الخسارة أمام الإكوادور وهولندا والسنغال في منافسات دور المجموعات.

مسيرة كارلوس كيروش مع المنتخبات الدولية

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ودرّب المدرب البرتغالي المخضرم كارلوس كيروش صاحب الـ70 عاماً، العديد من المنتخبات في القارة الإفريقية والآسيوية، بالإضافة إلى منتخب بلاده البرتغال.

ومن أبرز المنتخبات الدولية التي دربها البرتغالي كيروش، الإمارات، البرتغال، إيران، جنوب أفريقيا، كولومبيا، مصر، إيران مرتين، إلى جانب العديد من الأندية الأوروبية الكبرى، أبرزها ريال مدريد، ومانشستر يونايتد وسبورتينغ لشبونة وغيرها.

معلومات عن المدرب كيروش
معلومات عن المدرب كيروش

وكان آخر محطات المدرب البرتغالي كارلوس كيروش مع منتخب إيران، في مونديال قطر 2022، الذي نجح بالوصول معه إلى دور الـ16، لكنه أُقصي من هذا الدور أمام منتخب الولايات المتحدة الأمريكية بهدف نظيف، ليعلن بعدها استقالته.

المصدروطن + قناة الكأس + مواقع التواصل
فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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