قائمة فوربس لأغنى 5 عائلات عربية.. حضور مصري ولبناني رغم الانهيار الاقتصادي

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وطن – تصدرت عائلة ساويرس المصرية، قائمة نشرتها مجلة “فوربس”، ضمت أغنى خمس عائلات عربية لعام 2022.

وقالت مجلة “فوربس” في تقرير لها، إن عام 2022 لم يمر مرورًا سهلًا على المنطقة العربية، وبخاصة الدول المستوردة للنفط مثل مصر ولبنان، ويتضح ذلك جليًا من خلال تتبع ثروات أغنى 5 عائلات عربية.

عائلة ساويرس الأغنى عربيا

وأظهرت حسابات مجلة فوربس لقائمة المليارديرات السنوية، أن صافي ثروة عائلة ساويرس بلغ 11.2 مليار دولار، وقد انخفضت بمقدار 800 مليون دولار منذ 11 مارس 2022 حتى 29 ديسمبر 2022.

في المرتبة الثانية، حلت عائلة ميقاتي اللبنانية (رئيس الحكومة نجيب ميقاتي وشقيقه طه) ضمن القائمة كأغنى عائلة في المنطقة بثروة إجمالية بلغت 5.6 مليار دولار.

وسجلت ثروة عائلة ميقاتي انخفاضا بقيمة 800 مليون دولار خلال ما يقرب التسعة أشهر.

وحلت في المرتبة الثالثة عائلة منصور المصرية بعد أن حافظت على ثروتها البالغة 5.1 مليار دولار.

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وحصل الجزائري أسعد ربراب وعائلته على المركز نفسه في التصنيف بسبب امتلاكهم ذات الثروة الصافية.

فيما جاءت عائلة الحريري اللبنانية في المرتبة الخامسة بثروة تبلغ 4.7 مليار دولار.

اقتصادا مصر ولبنان انعكسا على الأثرياء

وبحسب المجلة، فقد جاء تراجع ثروات ساويرس المصرية وميقاتي اللبنانية مجتمعتين بقيمة 1.6 مليار دولار بالتزامن مع معاناة كل من مصر ولبنان من تحديات اقتصادية كبرى، تشمل نقصًا في النقد الأجنبي، وانهيارًا في قيمة العملة، وارتفاعًا في مستويات التضخم.

وكان صندوق النقد الدولي قد حذر مؤخرًا من استمرار معاناة الاقتصاد اللبناني حالة من الركود الشديد في ظل جمود الإصلاحات الاقتصادية التي تشتد الحاجة إليها مع زيادة حالة عدم اليقين، مع تراجع الناتج المحلي الإجمالي أكثر من 40% منذ عام 2018.

وتوضح البيانات المنشورة عبر مصرف لبنان المركزي أن الليرة اللبنانية فقدت 40.3% من قيمتها منذ بداية العام وحتى 28 ديسمبر/كانون الأول الجاري ليتداول الدولار بـ38 ألف ليرة.

وعن الحالة المصرية، فقد انعكست تداعيات الحرب الروسية على الاقتصاد بشكل كبير، وهو ما دفع الحكومة إلى الاستعانة بصندوق النقد الدولي والاتفاق على برنامج تمويلي بقيمة 3 مليارات دولار، وهبط الجنيه أمام الدولار بنسبة 36.34% منذ بداية العام وحتى 28 ديسمبر/كانون الأول.

أغنى عائلة عربية

وحدث هبوط لثروة أغنى عائلة في مصر والمنطقة العربية بقيمة 800 مليون دولار في 9 أشهر لتصل إلى 11.2 مليار دولار في 29 ديسمبر/كانون الأول الماضي.

وأرجعت فوربس هذا الأمر، بشكل أساسي إلى انخفاض ثروة ناصف ساويرس البالغة ثروته 6.9 مليار دولار مقابل 7.7 مليار دولار في 11 مارس/آذار.

بينما حافظ أخوه نجيب رئيس مجلس إدارة شركة أوراسكوم، على ثروته عند 3.4 مليار دولار في نفس الفترة بينما تقدّر أحدث إحصاءات فوربس ثروة سميح بقيمة 850 مليون دولار.

وكان آخر ظهور لسميح ساويرس في قائمة المليارديرات السنوية في 2015 لكنه ظهر مؤخرًا في الإحصاءات اللحظية بثروة تبلغ مليار دولار أو تزيد قليلًا، غير أنه ما لبث أن خرج من الترتيب الفوري أيضًا وقت كتابة التقرير.

وجاءت خسارة ناصف مع انخفاض سعر سهم أديداس، وهو أعلى أصول ساويرس بحصة نحو 6% من الشركة الألمانية، بنسبة 38.3% إلى 134.06 دولار (125.8 يورو) من 11 مارس إلى 28 ديسمبر 2022.