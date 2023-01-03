فيديو لطفل عراقي يمطر راقصة بالأموال في ملهى ليلي يحدث ضجة

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وطن- تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطعا مصورا لطفل عراقي داخل ملهى ليلي ينثر الأموال على راقصة بفستان أحمر، وأظهر الفيديو الطفل وهو يقف على المسرح وبدأ برميها بأموال كثيرة بإلقائها على الراقصة وسط تحية وإعجاب من الحاضرين، في لقطة أشعلت السوشيال ميديا في العراق.

ضجت السوشيال ميديا في العراق، بمقطع فيديو لطفل من منطقة أربيل، الأحد، ظهر وهو يرمي الأموال على راقصة في ملهى ليلي وسط هتافات الحضور من حولهم.

وأشعل المقطع المصور، موجة تفاعل كبيرة بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي في العراق، مؤكدين أن هذا الفيديو انتهاك صريح لحقوق الطفل.

طفل داخل ملهى ليلي يثير الجدل في #العراق pic.twitter.com/FqYYbmcywC — Annahar Al Arabi (@AnnaharAr) January 2, 2023

وفي أول تفاعل رسمي محلي مع الحادثة، أغلقت شرطة إقليم أربيل الملهى الليلي الذي ظهر فيه الطفل العراقي وهو يرمي النقود على إحدى الراقصات في ساعة متأخرةٍ من الليل.

وقالت شرطة أربيل في بيان صادر عنها، الاثنين، “إن قوة أمنية توجهت إلى الملهى الليلي وأغلقته بالشمع الأحمر تمهيداً للتحقيق في ظروفِ دخول الطفل واتخاذ الاجراءات القانونية بحقه”.

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كما ذكرت مصادر أمنية، نقلا عن مواقع إخبارية عراقية، أن قائم مقاميةِ أربيل حرّكت دعوى قضائيةً لدى الادعاء العام ضد إدارةِ الملهى ووالد الطفل، لضلوعهم في مخالفة قانون حماية الطفل الذي يَمنعُ ادخالَهم الى مثل تلك الأماكن.

وكانت قضية طفل الملهى الليلي أثارت موجًة من الغضب في أوساط المجتمع العراقي وعلى مواقع التواصِل الاجتماعي.

حيث رفض النشطاء هذه الحادثة، معتبرين أنها انتهاك صارخ للطفولة وأنها تمثل صفعة في وجه المُثل التربوية للعائلة العراقية.

من جانبه، قاب مدير الشرطة المجتمعية العميد غالب العطية، إن وزارة الداخلية حددَت اسم الملهى الليلي الذي سمَح بإدخِال الطفل الذي ظهَر في مقطِع فيديو وهو يُمطرُ راقصًة بالأموال.

وأكد “العطية” أن جميع مؤسسات الدولة مطالَبٌة بالعمِل على نشر الوعي والحد من السلوكيات المجتمعية الخاطئة خصوصاً التي تتعلقُ بالأطفال.

بدوره، كتب الناشط “عبد الله البياتي” عبر حسابه على تويتر يقول: “والنعم من أهلك ومن الحكومة اللي وصلتك الهيج اماكن.”

طفل يرمي النقود على راقصة داخل ملهى ليلي في بغداد

و النعم من اهلك و من الحكومة الي وصلتك الهيج اماكن…

السؤال الأهم من ذلك كيف تم السماح لدخول الطفل الى هكذا مكان من قبل ادارة الملهى؟

وهل الشرطة المجتمعية و حماية الطفل و حقوق الإنسان ستقوم بالتدخل لردع هكذا مظاهر؟#العراق pic.twitter.com/En3x6WgTHr — ABDULLAH AL_BAYATI (@AbdallahAlbayat) January 2, 2023

مشيرا أن “السؤال الأهم من ذلك: “كيف تم السماح بدخول الطفل الى هكذا مكان من قبل ادارة الملهى؟”.

مضيفا: “وهل الشرطة المجتمعية و حماية الطفل و حقوق الإنسان ستقوم بالتدخل لردع هكذا مظاهر؟”.

فيما كتب الناشط “عزيز الربيعي” تغريدة قال فيها: “في العراق تبحث السلطات عن طفل يظهر بمقطع فيديو وهو يرقص داخل ملهى ليلي، لكنها لاتبحث عن صاحب الملهى لأنه أدخل طفلاً دون الـ18 من العمر.لأن صاحب الملهى اذا زعل هوايه يزعلون وياه”.

في العراق تبحث السلطات عن طفل يظهر بمقطع فيديو وهو يرقص داخل ملهى ليلي، لكنها لاتبحث عن صاحب الملهى لأنه أدخل طفلاً دون الـ18 من العمر. لأن صاحب الملهى اذا زعل هوايه يزعلون وياه — عزيز الربيعي (@aziz_alrubaye) January 2, 2023

وكانت السلطات العراقية أكدت فتح تحقيق رسمي في الحادثة، ولفتت أنه سيتم محاسبة المتورطين في هذه الاعتداء على الطفولة.