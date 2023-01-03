الثلاثاء, يناير 3, 2023
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فيديو لطفل عراقي يمطر راقصة بالأموال في ملهى ليلي يحدث ضجة

أظهر مقطع فيديو متداول طفلا عراقيا وهو ينثر الأموال على راقصة في ملهى ليلي بالعراق

كتب فهمي الورغمي
طفل عراقي في ملهى ليلي watanserb.com
طفل عراقي في ملهى ليلي
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وطن- تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطعا مصورا لطفل عراقي داخل ملهى ليلي ينثر الأموال على راقصة بفستان أحمر، وأظهر الفيديو الطفل وهو يقف على المسرح وبدأ برميها بأموال كثيرة بإلقائها على الراقصة وسط تحية وإعجاب من الحاضرين، في لقطة أشعلت السوشيال ميديا في العراق.

ضجت السوشيال ميديا في العراق، بمقطع فيديو لطفل من منطقة أربيل، الأحد، ظهر وهو يرمي الأموال على راقصة في ملهى ليلي وسط هتافات الحضور من حولهم.

وأشعل المقطع المصور، موجة تفاعل كبيرة بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي في العراق، مؤكدين أن هذا الفيديو انتهاك صريح لحقوق الطفل.

وفي أول تفاعل رسمي محلي مع الحادثة، أغلقت شرطة إقليم أربيل الملهى الليلي الذي ظهر فيه الطفل العراقي وهو يرمي النقود على إحدى الراقصات في ساعة متأخرةٍ من الليل.

وقالت شرطة أربيل في بيان صادر عنها، الاثنين، “إن قوة أمنية توجهت إلى الملهى الليلي وأغلقته بالشمع الأحمر تمهيداً للتحقيق في ظروفِ دخول الطفل واتخاذ الاجراءات القانونية بحقه”.

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فيديو لطفل عراقي يمطر راقصة بالأموال في ملهى ليلي
فيديو لطفل عراقي يمطر راقصة بالأموال في ملهى ليلي

كما ذكرت مصادر أمنية، نقلا عن مواقع إخبارية عراقية، أن قائم مقاميةِ أربيل حرّكت دعوى قضائيةً لدى الادعاء العام ضد إدارةِ الملهى ووالد الطفل، لضلوعهم في مخالفة قانون حماية الطفل الذي يَمنعُ ادخالَهم الى مثل تلك الأماكن.

وكانت قضية طفل الملهى الليلي أثارت موجًة من الغضب في أوساط المجتمع العراقي وعلى مواقع التواصِل الاجتماعي.

حيث رفض النشطاء هذه الحادثة، معتبرين أنها انتهاك صارخ للطفولة وأنها تمثل صفعة في وجه المُثل التربوية للعائلة العراقية.

من جانبه، قاب مدير الشرطة المجتمعية العميد غالب العطية، إن وزارة الداخلية حددَت اسم الملهى الليلي الذي سمَح بإدخِال الطفل الذي ظهَر في مقطِع فيديو وهو يُمطرُ راقصًة بالأموال.

فيديو لطفل عراقي يمطر راقصة بالأموال
فيديو لطفل عراقي يمطر راقصة بالأموال

وأكد “العطية” أن جميع مؤسسات الدولة مطالَبٌة بالعمِل على نشر الوعي والحد من السلوكيات المجتمعية الخاطئة خصوصاً التي تتعلقُ بالأطفال.

بدوره، كتب الناشط “عبد الله البياتي” عبر حسابه على تويتر يقول: “والنعم من أهلك ومن الحكومة اللي وصلتك الهيج اماكن.”

مشيرا أن “السؤال الأهم من ذلك: “كيف تم السماح بدخول الطفل الى هكذا مكان من قبل ادارة الملهى؟”.

مضيفا: “وهل الشرطة المجتمعية و حماية الطفل و حقوق الإنسان ستقوم بالتدخل لردع هكذا مظاهر؟”.

فيما كتب الناشط “عزيز الربيعي” تغريدة قال فيها: “في العراق تبحث السلطات عن طفل يظهر بمقطع فيديو وهو يرقص داخل ملهى ليلي، لكنها لاتبحث عن صاحب الملهى لأنه أدخل طفلاً دون الـ18 من العمر.لأن صاحب الملهى اذا زعل هوايه يزعلون وياه”.

وكانت السلطات العراقية أكدت فتح تحقيق رسمي في الحادثة، ولفتت أنه سيتم محاسبة المتورطين في هذه الاعتداء على الطفولة.

المصدرفيسبوك، تويتر، رصد وتحرير وطن
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي مُحرر صحفي تونسي ومساهم في مجال الترجمة. ترجمتُ العديد من الدراسات- منشورة مع مراكز بحثية عربية- من الانجليزية إلى العربية حول الشعبوية السياسية في العالم العربي، والانتقال السياسي داخل الأنظمة العربية مابعد ثورات 2011. مُهتم بقضايا الهجرة وتطوراتها؛ وقد صُغت ورقة سياسات حول الهجرة و آفاقها من تونس نحو أوروبا. متابع للأخبار السياسية العربية والتونسية خاصة. شغوف بالصحافة والعمل التحريري الصحفي. مُتحصل على شهادة في صحافة المُواطن من المعهد العربي لحقوق الإنسان. خضت مع صحيفة الإستقلال تجربة صحفية طيلة عامين (منذ جويلية 2020) اشتغلت خلالها مُحررا صحفيا للمقالات والتقارير السياسية حول منطقة المغرب العربي.
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