بمكون واحد فقط..كيف تقضي على الروائح الكريهة في الثلاجة؟

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وطن– عندما تتراكم الأطعمة في الثلاجة مع بقايا قطع الجبن واللحوم، يصبح مظهر الثلاجة عشوائيًا، وبالتالي يؤدي ذلك إلى ظهور رائحة كريهة للغاية.



روائح الثلاجة

ولكن قد تتساءل عن سبب بقاء هذه الرائحة الكريهة حتى بعد أن قمت بتنظيف رفوف وصناديق الثلاجة؟



قد يبدو من المستحيل التخلص منها. ولكن لحسن الحظ هناك بعض الخطوات البسيطة التي كشفتها مجلة إكسبرس البريطانية والتي يمكنك اتباعها للتخلص منها باستخدام عدد قليل من الأدوات المنزلية.

صودا الخبز

أوضح أحد الخبراء في موقع CNET:”يمكن وضع صندوق مفتوح من صودا الخبز في الثلاجة لامتصاص الروائح، واتركها هناك لمدة 3 أيام، وستحصل على النتائج التي تريدها.”



يمكن أيضًا استخدام نفس المكون لتنظيف الأرفف، فقط امزجها مع الماء لتشكيل سائل وقم بمسح الجزء الداخلي من الثلاجة، ثم استخدام قطعة قماش مبللة بالماء لغسل وتنظيف أي بقايا.



القهوة

إذا كنت تبحث عن حل سريع، فقد أوصى خبير CNET بالاعتماد على القهوة من أجل تحقيق النتيجة المرغوبة. ما عليك القيام به هو وضع كمية صغيرة من القهوة المطحونة في كوب وتركه مفتوحاََ داخلها.

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وخلال يومين، ستختفي الروائح.



للحصول على رائحة أكثر حلاوة، يمكنك أيضًا محاولة نقع كرات من القطن في خلاصة الفانيليا وتركها داخل الثلاجة في وعاء صغير.

وفي سياق آخر، كشفت الصحيفة عن نصائح أخرى للحفاظ على نظافة الجهاز والتي من أبرزها:

تحقق من وجود قطرات ماء في الثلاجة

كمية صغيرة من الماء في ثلاجتك أمر طبيعي. لكن وجود فائض من البرك يمكن أن يكون علامة على وجود تسرب.



إذا تُرك الماء بهذه الطريقة، يمكن أن يخلق رطوبة يتكاثر فيها العفن، والتي ستؤدي بعدها إلى روائح قاسية للغاية.



تفقد أسفل الثلاجة

نبعث روائح الطعام كذلك من تحت الثلاجة. لذا، ينصح بفصلها عن التيار الكهربائي واسحبها للخارج قدر المستطاع لكشف المساحة الموجودة أسفلها لتنظيفها.



إذا لم تقم بتنظيفها بانتظام، فقد تفاجأ برؤية ما يمكنك العثور عليه هناك، في شكل مشروبات متسربة أو فتات أو طعام فاسد.

وللحصول على بقع ذات رائحة قوية جدًا، قم برش القليل من صودا الخبز على الأرضية واتركها لمدة 20-30 دقيقة قبل التنظيف بالمكنسة الكهربائية.