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بمكون واحد فقط..كيف تقضي على الروائح الكريهة في الثلاجة؟

صودا الخبز لها دور كبير في القضاء على رائحة الثلاجة الكريهة

كتب ايمان الباجي
بمكون واحد فقط..كيف تقضي على الروائح الكريهة في الثلاجة؟ watanserb.com
كيف تقضي على الروائح الكريهة في الثلاجة؟
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وطنعندما تتراكم الأطعمة في الثلاجة مع بقايا قطع الجبن واللحوم، يصبح مظهر الثلاجة عشوائيًا، وبالتالي يؤدي ذلك إلى ظهور رائحة كريهة للغاية.

روائح الثلاجة

ولكن قد تتساءل عن سبب بقاء هذه الرائحة الكريهة حتى بعد أن قمت بتنظيف رفوف وصناديق الثلاجة؟

قد يبدو من المستحيل التخلص منها. ولكن لحسن الحظ هناك بعض الخطوات البسيطة التي كشفتها مجلة إكسبرس البريطانية والتي يمكنك اتباعها للتخلص منها باستخدام عدد قليل من الأدوات المنزلية.

صودا الخبز

أوضح أحد الخبراء في موقع CNET:”يمكن وضع صندوق مفتوح من صودا الخبز في الثلاجة لامتصاص الروائح، واتركها هناك لمدة 3 أيام، وستحصل على النتائج التي تريدها.”

يمكن أيضًا استخدام نفس المكون لتنظيف الأرفف، فقط امزجها مع الماء لتشكيل سائل وقم بمسح الجزء الداخلي من الثلاجة، ثم استخدام قطعة قماش مبللة بالماء لغسل وتنظيف أي بقايا.

صودا الخبز

القهوة

إذا كنت تبحث عن حل سريع، فقد أوصى خبير CNET بالاعتماد على القهوة من أجل تحقيق النتيجة المرغوبة. ما عليك القيام به هو وضع كمية صغيرة من القهوة المطحونة في كوب وتركه مفتوحاََ داخلها.

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وخلال يومين، ستختفي الروائح.

القهوة

للحصول على رائحة أكثر حلاوة، يمكنك أيضًا محاولة نقع كرات من القطن في خلاصة الفانيليا وتركها داخل الثلاجة في وعاء صغير.

وفي سياق آخر، كشفت الصحيفة عن نصائح أخرى للحفاظ على نظافة الجهاز والتي من أبرزها:

تحقق من وجود قطرات ماء في الثلاجة

كمية صغيرة من الماء في ثلاجتك أمر طبيعي. لكن وجود فائض من البرك يمكن أن يكون علامة على وجود تسرب.

إذا تُرك الماء بهذه الطريقة، يمكن أن يخلق رطوبة يتكاثر فيها العفن، والتي ستؤدي بعدها إلى روائح قاسية للغاية.

تفقد أسفل الثلاجة

نبعث روائح الطعام كذلك من تحت الثلاجة. لذا، ينصح بفصلها عن التيار الكهربائي واسحبها للخارج قدر المستطاع لكشف المساحة الموجودة أسفلها لتنظيفها.

تنبعث روائح الطعام كذلك من تحت الثلاجة

إذا لم تقم بتنظيفها بانتظام، فقد تفاجأ برؤية ما يمكنك العثور عليه هناك، في شكل مشروبات متسربة أو فتات أو طعام فاسد.

وللحصول على بقع ذات رائحة قوية جدًا، قم برش القليل من صودا الخبز على الأرضية واتركها لمدة 20-30 دقيقة قبل التنظيف بالمكنسة الكهربائية.

المصدرإكسبرس البريطانية، ترجمة وتحرير وطن
ايمان الباجي
ايمان الباجي
إيمان الباجي متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت دراية كافية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١
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