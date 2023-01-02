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وجوه ملائكية لملوك وملكات مصر القديمة بتقنية الذكاء الاصطناعي (شاهد)

إطلالة ملوك وملكات مصر بتقنية الذكاء الاصطناعي حازت على إعجاب الكثيرين

كتب خالد السعدي
ملوك وملكات مصر بتقنية الذكاء الاصطناعي watanserb.com
ملوك مصر القديمة
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وطن – انتشر مقطع فيديو، يُظهر أشكال ملوك وملكات مصر القديمة بعد إعادة بناء الوجه باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي.

وشمل المقطع، أوجه كل من إخناتون، وحتشبسوت، وكليوباترا، ورمسيس، وإيمنحتب، ونفرتيتي، وطيبة.

وشوهدت أوجه الملوك والملكات بإطلالات ملائكية ، حازت على إعجاب الكثيرين.

اكتشافات أثرية مهمة في 2022

وشهد عام 2022 العديد من الاكتشافات الأثرية المذهلة التي كشفت أسرارا جديدة عن الحضارة المصرية القديمة.

من بين هذه الاكتشافات، المومياوات ذات الألسنة المطلية بالذهب إلى الهرم الخفي الذي تم بناءه لملكة لم تكن معروفة من قبل.

اكتشاف المومياوات ذات الألسنة المطلية بالذهب عام 2022
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وتوصل علماء الآثار إلى بعض الاكتشافات، بما في ذلك قبر ملكة لم تكن معروفة من قبل، وضريح للصقور برسالة غامضة ونفق ضخم قد يؤدي لمقبرة كليوباترا.

فأثناء التنقيب عن مقبرة في مدينة فيلادلفيا المصرية القديمة، التي تقع في الفيوم حاليا، اكتشف علماء الآثار صورتين كاملتين للمومياء ، بالإضافة إلى عدة صور غير مكتملة لأشخاص مدفونين في المقبرة.

ملوك وملكات مصر بتقنية الذكاء الاصطناعي
مقبرة في مدينة فيلادلفيا المصرية القديمة

بحسب اعتقاد الباحثين، المتوفى كانوا على الأرجح من الطبقة الوسطى أو النخبة، وبسبب النهب ، من النادر جدًا أن يجد علماء الآثار صور مومياء، وكان آخر الأمثلة المسجلة في ثمانينيات القرن التاسع عشر، وفق تقرير لموقع “صدى البلد” المحلي.

وأشار التقرير إلى أنه خلال الفترة اليونانية الرومانية، لم يكن من غير المألوف أن تُدفن المومياوات بألسنة ذهبية، اعتقد المصريون القدماء أن القيام بذلك من شأنه أن يساعد في تحويل المتوفى إلى آلهة في الحياة الآخرة.

ووجد فريق من علماء الآثار عدة أمثلة لممارسة الدفن الخاصة في موقع حفر في مقبرة قديمة بالقرب من قويسنا، شمال القاهرة. احتوت المدافن أيضًا على عدد كبير من البضائع الجنائزية ، مثل القلائد والفخار والجعران الذهبي.

كما عثر علماء الآثار على رأس صقر حقيقي بعد اكتشاف ضريح عمره 1700 عام يضم 15 صقرًا مقطوع الرأس على قاعدة ونصبًا حجريًا يصور إلهين غير معروفين في ميناء بيرينيك القديمة التي تقع على البحر الأحمر.

المصدرصدى البلد
خالد السعدي
خالد السعدي
صحافي كويتي متخصص في الشؤون السياسية، يناقش القضايا العربية والإقليمية، حاصل على ماجستير في الإعلام من جامعة الكويت، وعمل في العديد من المنصات الإخبارية ووكالات الأنباء الدولية، وعمل منتجا لأفلام استقصائية لصالح جهات نشر عربية وإقليمية، وترأس تحرير عدة برامج تلفزيونية.
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