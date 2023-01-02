الإثنين, يناير 2, 2023
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مفاجأة غير متوقعة حول شاحنة الخمور التي استولى عليها تونسيون (فيديو)

استولى عدد من الأفراد في جهة لاكانيا بالقرب من العاصمة التونسية على شاحنة لنقل الخمور تعطلت عن العمل وسط الطريق

كتب فهمي الورغمي
شاحنة الخمور watanserb.com
شاحنة الخمور
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وطن- أظهر مقطع فيديو متداول في تونس مجموعة من المواطنين يستولون على شاحنة لنقل المشروبات الكحولية في وضح النهار، ووسط الطريق العام في ظل غياب السلطات الأمنية، وتحول الوضع سريعا إلى فوضى في صفوف مستعملي الطريق.

السطو على شاحنة خمور في تونس

وشهدت منطقة “لاكانيا” بالقرب من قلب العاصمة التونسية حالة من التدافع بين التونسيين، من أجل الاستيلاء على قوارير مشروبات كحولية كانت متواجدة على متن شاحنة ثقيلة يبدو أن عطبا أصابها في وسط الطريق.

وانتشر مقطع فيديو بين مستخدمي السوشيال ميديا، أظهر عددا من الأفراد يقومون بسرقة البضاعة التي كانت متن الشاحنة، وسط ذهول واستغراب باقي مستعملي الطريق.

من جانبها، “أكدت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس 2 أنها عَهِدَت إلى فرقة الشرطة العدلية بمنطقة الأمن بسيدي البشير بفتح محضر بحث من أجل شبهة السرقة في حادثة نهب محتويات شاحنة لنقل المشروبات الكحولية اثر تعرضها لعطب بجهة لاكانيا بالعاصمة”، بحسب ما أفاد موقع “التاسعة” المحلي.

وكانت وحدات الأمن تدخلت لفض الفوضى التى حصلت في الطريق الذي تعطلت به الشاحنة التى كانت في طريقها إلى منطقة الحمامات (محافظة نابل).

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المثير للاهتمام في هذه الحادثة، بحسب ذات المصدر، أنه “تم الابقاء عى سائق الشاحنة في حالة إيقاف نظرا لأن المشروبات التى تم الاستيلاء عليها تبين أنها دون فواتير”.

سخرية رواد التواصل الاجتماعي في تونس من حادثة شاحنة الخمور

وأثارت عملية السطو على شاحنة الكحول في منطقة “لاكانيا” موجة واسعة من السخرية بين مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي في تونس.

سخر البعض من الوضع الراهن الذي أمست عليه البلاد التونسية، مشيرين أن الوضع الأمني في البلاد أصبح متردٍّ بشكل كبير، حتى في مناطق تعتبر في قلب العاصمة.

فكتب الناشط “فتحي محسن ساكري” في تدوينة عبر حسابه على موقع فيسبوك يقول فيها: “شعب تونس والله باهي لكن ها الجراثيم هذي هي اللي باقية تتكاثر لأن الأحرار والطيبين واقفين يتفرجو”.

وتابع “اللي مدوخني المرا اللي بحجابها فوق الكميون وتسربي بالصندوق”.

وأضاف: “ياخي ما تعلمتش وهي تلبس هاك الحجاب اللي السرقة حرام ولا اللي تسرق فيه غادي من الحرام ..لا تباركلكم يا منافقين اللي شوهتو دين ربي السمح وشوهتو المتدينين النظاف تحياتي”.

وقال صاحب حساب بإسم “شكري بن عبد الحفيظ”: “شعب تونس فنّان مُبدع مُقاوم ومُلتزم … نهب شاحنة خمور تعطلت في الطريق العام، نساء وفتيات وشباب وكهول.. إجري خوذ بايك…غُدوة زنقة زنقة دار دار والشعب الكلّ مخمور…ياربي ترحمنا بالمطر”.

المصدرفيسبوك، تويتر، موقع "التاسعة" المحلي، رصد وتحرير وطن
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي مُحرر صحفي تونسي ومساهم في مجال الترجمة. ترجمتُ العديد من الدراسات- منشورة مع مراكز بحثية عربية- من الانجليزية إلى العربية حول الشعبوية السياسية في العالم العربي، والانتقال السياسي داخل الأنظمة العربية مابعد ثورات 2011. مُهتم بقضايا الهجرة وتطوراتها؛ وقد صُغت ورقة سياسات حول الهجرة و آفاقها من تونس نحو أوروبا. متابع للأخبار السياسية العربية والتونسية خاصة. شغوف بالصحافة والعمل التحريري الصحفي. مُتحصل على شهادة في صحافة المُواطن من المعهد العربي لحقوق الإنسان. خضت مع صحيفة الإستقلال تجربة صحفية طيلة عامين (منذ جويلية 2020) اشتغلت خلالها مُحررا صحفيا للمقالات والتقارير السياسية حول منطقة المغرب العربي.
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