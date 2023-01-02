مريم جودة تختفي بشكل غامض بعد تشريح جثة زوجها وكشف سبب وفاته (شاهد)

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وطن– قامت المدونة المصرية مريم جودة، بإغلاق كافة حساباتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد قرار النيابة العامة.

اختفاء تام

وكانت النيابة في مصر قد أمرت بتشريح جثة زوج مريم جودة، لبيان سبب الوفاة.

حتى أن المنشور الذي كانت تحتفل به مريم جودة مع زوجها محمد عبداللطيف (37 عاماً)، في رأس السنة، اختفى أيضاً.

“أحلى راس سنة”

وكانت وفاة زوج مريم جودة، قد أثارت الجدل خاصة أنها حدثت بعد ساعات فقط من احتفالهما بالعام الجديد.

ونشرت البلوجر المصرية صورها مع زوجها الراحل، وعلقت:” الساعة دلوقتي 12 بالدقيقة.. عايزة أقولك إن دي أحلى رأس سنة في حياتي وعشان بقينا مع بعض، ويارب نفضل مع بعض العمرة كله”.

بعد ساعات فقط، أعلنت مريم جودة وفاة زوجها قائلة: ” إنا لله وإنا إليه راجعون.. كل نفس ذائقة الموت، يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي الى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي.. توفي إلى رحمة الله تعالى زوجي محمد عبد اللطيف.. نسألكم الدعاء والمغفرة”.

اللحظات الأخيرة

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ولم تتطرق جودة إلى سبب الوفاة، واللحظات الأخيرة لزوجها، ما أثار الشك والجدل عبر السوشيال ميديا.

وقالت مريم في تصريحات لوسائل إعلام محلية، إن جهات التحقيق قررت عرض جثمان زوجها على الطب الشرعي لمعرفة سبب الوفاة.

وطالبت النيابة العامة بتحريات المباحث النهائية بشأن الواقعة.

واستجوبت الجهات المختصة زوجته مريم جودة، التي أكدت أن زوجها توفي بعد أقل من 24 ساعة من نشر صور لهما احتفالًا بليلة رأس السنة الميلادية. وأنه لم يكن يشكو من أي شيء.

تقرير الطب الشرعي

وجاء في تقرير الطب الشرعي، أنه لا يوجد شبهة جنائية تسببت في الوفاة.

وأكد الطبيب الشرعي أن وفاة زوج مريم جودة كانت طبيعية.

وأصدرت جهات التحقيق المعنية قرارها بالتصريح بدفن جثمان الزوج المتوفي.

ورجح الناشطون أن الحسد هو سبب وفاة زوج مريم المعروف بـ “تيفا”. بينما نوه آخرون إلى أن التعب والمرض يبدوان على وجهه في آخر صور نشرتها زوجته.

وأعلنت أسرة تيفا موعد الجنازة، لكنها تأخرت حتى تم دفنه أمس في مقابر المنارة، واقتصر الحضور على الأصدقاء والأقارب فقط.