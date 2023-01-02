سيرين عبدالنور بإطلالة فاضحة في دبي احتفالاً برأس السنة (فيديو)

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وطن– اختارت الفنانة اللبنانية سيرين عبدالنور، أن تخطف الأضواء بإطلالة جريئة جداً في حفل رأس السنة الذي أحيته في دبي.

كشف ما تحته

وارتدت سيرين عبدالنور فستان فضي شفاف، بفتحة علوية تكشف الكثير من مفاتنها.

وذكرت مجلة “فوغ“، أن الفستان من تصميم اللبناني نيكولا جبران.

وقامت سيرين عبدالنور بتنسيق فستانها بأحجار الراين على شعرها الذي اعتمدت تسريحة الكعكة له. بالإضافة إلى مكياج العيون. وتصدرت كل ذلك بشفاه بلون الطوب الأحمر.

سحر هوليود

وقبل أيام، أمتعت سيرين متابعيها الأكثر من 13 مليون، بفستان أسود مبهر، قبل ليلة رأس السنة.

وارتدت سيرين فستان سهرة أسود كلاسيكي عبر عن سحر هوليوود القديمة من علامة دولتشي فارفالا، الإيطالية.

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جاء الفستان بدون حمالات بفتحة جريئة على الصدر وفتحة تصل إلى الفخذ ، تتناسب بشكل مثالي مع قفازات شفافة فوق الكوع مع أحجار الراين البراقة.

أكملت سيرين عبد النور إطلالتها بأقراط متلألئة ، وشفاه حمراء داكنة.

وعلقت سيرين على الصور التي نشرتها عبر “انستجرام”: ” ارتدي دائمًا وكأنه اليوم الأخير من السنة”.

سر حول جورج الراسي

وفي سياق آخر، فاجأت سيرين مواطنتها الفنانة نادين الراسي، بالسر الذي كشفته عن شقيقها الفنان الراحل جورج الراسي.

جاء ذلك أثناء حلقة بعنوان “ضوي شموعن” على فضائية “إل بي سي”، بمناسبة عيد الميلاد، وضمت عدداً من النجوم.

واتصلت نادين الراسي بسيرين طالبةً منها أن يلتقيا للصلاة في مزار سيدة حريصا.

وبعد التقاءهما في الكنيسة، ومشاركتهما الصلاة، قالت سيرين لنادين الراسي: “الطريقة الوحيدة لكي يتخطّى أي إنسان مشاكله في الحياة هي الإيمان”.

صلحة

وأضافت سيرين: “قبل سنوات، حاول الراحل جورج الراسي أن يتوسّط لحصول صلحة بيني وبينك… أنا كنت كتير زعلانة وقلت ما عندي مشكلة تصير هالصلحة بشرط تعرفي انو كل اللي صار بيناتنا ما كان لازم يصير”.

وبدت نادين متأثرة جداً بما قالته سيرين لأول مرة، إلى أن انهارت بالبكاء أمامها.

وبعد عرض الحلقة، نشرت سيرين عبر حسابها على “تويتر”، صورة لنادين وهي تبتسم. وعلقت: “انشالله الضحكة ما تفارق وجك ولا لحظة ‫بحبك”.

وردت نادين على التغريدة: “وجودِك بحياتي بالبداية خلّاني إتحدّا حالي وإتطوَّر. تنافسِك اليوم وجودِك صار كلّ البركة بحياتي يا إختي الحلوة كتيييير كتيييير من جوّا ومن برّا بحبِّك يا إختي بحبّك”.