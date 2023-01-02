سعد الصغير يلجأ للشرطة بعد صور ومحادثات جنسية لزوجته مع منتج شهير!

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وطن– اتهم المطرب الشعبي المصري سعد الصغير، زوجته برلنتي عامر، بإجراء محادثات مُخلة مع منتج وفني وآخرين.

وحرر محامي مطرب سعد محضرا في قسم شرطة الأهرام، بذلك.

صور ومحادثات

وقد محامي سعد الصغير هاتفاً محمولاً تمتلكه برلنتي عامر، يحتوي محادثات جنسية وعبارات خادشة للحياء وصور، بينها وبين منتج فني شهير وأشخاص آخرين.

وقال محامي المطرب الشعبي، أن الهاتف وصل إلى سعد الصغير عن طريق الصدفة.

وحين قرر الصغير تفتيشه، وجد تلك المحادثات، فقرر تحرير محضر ضد زوجته عرفياً برلنتي عامر، واتخاذ الإجراءات القانونية ضدها.

هذا وقد فحصت جهات التحقيق المحادثات التي قدمها المحامي، وهي عبارة عن مستندات أرفقت داخل المحضر.

برلنتي ترد

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وفي أول رد من برلنتي، نفت اداعاءات سعد الصغير ومحاميه.

وقالت برلنتي في تصريح لصحيفة “القاهرة 24“: ” منه لله عاوز يحبسني زي ما حبس زوجته الراقصة شمس، وحسبنا الله ونعم الوكيل، وهذا الكلام كذب وغير حقيقي”.

وكانت برلنتي عامر قد نشرت فيديو للصغير أثناء تواجده تحت منزلها، وقالت: “يا سعد طول عمرك قاعد تحت بيت برلنتي ٤ سنين وبتنام تحت بيتي كفاية بقي. خلي عندك دم بس مش عايزاك فكك مني بقي وكفاية كدة وبطل هري وكلام”.

وتابعت: “وتابعت: “اتكلمت علي شمس الرقاصة مراتك وتعتمد الكلام دة كل اللي منك كفايا سعد مشاكل وتعب والله حتي البلد تعبت من مشاكلك”

مطاردات وسرقة

وأكدت برلنتي أن سعد الصغير عاد لزوجته الراقصة شمس، وكتبت: “للعلم، سعد رجع لشمس الرقاصة ولسة راجع من عندها من تركيا يوم ما سافر تونس. وأنا شخصيا فرحت علشان يبعد عني بالمصايب بتاعته دي”.

وأضافت: “ربنا يبعدك لحد كدة بس لسة هنكمل في الجزء التاني .البيت بقي والعيال وكدة يعني وهسيب الموضوع كلة ليكم ولسة مكاملين إنهاردة كفاية كدة فاصل ونواصل”.

وبدأت أزمة برلنتي عامر وسعد الصغير حين تفاجأ الجمهور بمطاردات بالسيارات بينهما في منطقة حدائق الأهرام. واتهامات متبادلة بالسرقة والتعدي بالإيادي.

وقال المطرب المصري في التحقيقات أن برلنتي ووالدتها استولوا على ظرف به أموال من سيارته. وبالتالي اضطر لملاحقتهما وحاولت برلنتي أن تفر هاربة ولكن سيارتها تهشمت بشكل كبير.