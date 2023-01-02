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رونالدو تزوج من جورجينا.. هوية سعودية لأم “آلانا مارتينا” تثير جدلا (شاهد)

ستنتقل جورجينا رودريغيز صديقة كريستيانو رونالدو معه إلى السعودية بعد تعاقده مع نادي النصر السعودي حيث سيقيم في قصر فاره في الرياض

كتب فهمي الورغمي
رونالدو تزوج من جورجينا watanserb.com
رونالدو و جورجينا
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وطن- منذ الإعلان الرسمي عن انتقاله إلى نادي النصر السعودي، شارك مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية صوراً مفبركة، معدّلة رقمياٍ، للنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو وصديقته الأرجنتينية جورجينا رودريغيز، بين صور جوازات سفر مفبركة وهويات سعودية بنفس الطريقة، بوصفهما سيصبحان مقيمينِ في السعودية.

هوية جديدة لجورجينا رودريغيز في السعودية

وبعد موجة السخرية التي شهدتها السوشيال ميديا في السعودية على الصور المفبركة والمُعدلة رقمياً لجواز سفر وهوية النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، انتشرت صور مفبركة لصديقته جورجينا رودريغيز بينما كانت ترتدي قميص نادي النصر السعودي أو صورة لـ جواز سفرها كمقيمة في المملكة.

وظهرت جورجينا، صديقة كريستيانو رونالدو الفاتنة والجميلة، في صورة أخرى مفبركة، لجواز سفرها في نسخته السعودية.

المثير في الصور المفبركة التي أعدّها بعض الهواة، في سبيل السخرية والتندر، أنّها جميعها أكدت أنّ جورجينا رودريغيز هي “زوجة” كريستيانو رونالدو، وليست “صديقته”.

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يشار إلى أنّ السعودية تمنع بأي حال من الأحوال “المساكنة” بين الرجل والمرأة، إلا في حال التوقيع على عقد زواج بين الطرفين.

هل يتزوج كريسيانو رونالدو وجورجينا رودريغيز في الرياض؟

وهي مشكلة أثارت بالفعل، تفاعل بعض النشطاء في المملكة السعودية منذ أيام.

فكتب الإعلامي “غانم الدوسري” عبر حسابه الرسمي على منصة تويتر يقول: “كريستيانو رونالدو لم يتزوج جورجينا بعد فكيف سيقيم في بلاد الحرمين ؟”.

متسائلاً: “هل تسمح الشريعة الاسلامية ان يكون هناك علاقات خارج الزواج ؟”.

كريستيانو رونالدو و جورجينا
كريستيانو رونالدو و جورجينا

في حين قال الناشط “قصي صبحي القيسي“: إن “جورجينا تُعتبر زوجة رونالدو ، يوجد إشهار لعلاقتهم ومن شروط الزواج الإشهار، وهي تعيش معه وتربي أطفاله وكل وسائل الإعلام تراقبهما 24 ساعة”.

مشيرا إلى أنّ “علاقتهما لا تختلف عن الزواج بشيء، شرعاً هما يعتبران متزوجان ولكن لايوجد بينهما عقد مدني، في النهاية هي أم أطفاله وليست عشيقة من الشارع”.

رونالدو يُوقّع رسمياً عقداً بموسمين مع نادي النصر السعودي

وكان النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو وقَّع مؤخراً، بشكل رسمي على عقد انتقال إلى نادي النصر السعودي لمدة موسمين، بقيمة 200 مليون يورو للموسم الواحد.

واحتفت جماهير النصر بهذا العقد الأول من نوعه قيمة كروية ومادية، في تاريخ النادي.

ومن المنتظر أن يخوض النجم البرتغالي المُتوج بجائزة أفضل لاعب في العالم (الكرة الذهبية) في ست نسخ ( 2008- 14/15/16/17 و2020)، أول مباراة له مع ناديه الجديد منتصف الشهر الحالي.

وفي علاقة بمقر إقامته في السعودية، كشفت تقارير صحفية الأسبوع الماضي عن تجهيز السلطات السعودية لـ قصر فاره بقيمة 12 مليون دولار، بشكل خاص للنجم البرتغالي.

المصدرتويتر، رصد وتحرير وطن
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي مُحرر صحفي تونسي ومساهم في مجال الترجمة. ترجمتُ العديد من الدراسات- منشورة مع مراكز بحثية عربية- من الانجليزية إلى العربية حول الشعبوية السياسية في العالم العربي، والانتقال السياسي داخل الأنظمة العربية مابعد ثورات 2011. مُهتم بقضايا الهجرة وتطوراتها؛ وقد صُغت ورقة سياسات حول الهجرة و آفاقها من تونس نحو أوروبا. متابع للأخبار السياسية العربية والتونسية خاصة. شغوف بالصحافة والعمل التحريري الصحفي. مُتحصل على شهادة في صحافة المُواطن من المعهد العربي لحقوق الإنسان. خضت مع صحيفة الإستقلال تجربة صحفية طيلة عامين (منذ جويلية 2020) اشتغلت خلالها مُحررا صحفيا للمقالات والتقارير السياسية حول منطقة المغرب العربي.
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