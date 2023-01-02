رونالدو تزوج من جورجينا.. هوية سعودية لأم “آلانا مارتينا” تثير جدلا (شاهد)

- Advertisement -

وطن- منذ الإعلان الرسمي عن انتقاله إلى نادي النصر السعودي، شارك مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية صوراً مفبركة، معدّلة رقمياٍ، للنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو وصديقته الأرجنتينية جورجينا رودريغيز، بين صور جوازات سفر مفبركة وهويات سعودية بنفس الطريقة، بوصفهما سيصبحان مقيمينِ في السعودية.

هوية جديدة لجورجينا رودريغيز في السعودية

وبعد موجة السخرية التي شهدتها السوشيال ميديا في السعودية على الصور المفبركة والمُعدلة رقمياً لجواز سفر وهوية النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، انتشرت صور مفبركة لصديقته جورجينا رودريغيز بينما كانت ترتدي قميص نادي النصر السعودي أو صورة لـ جواز سفرها كمقيمة في المملكة.

الجميلة جورجينا بقميص كرستيانو رونالدو pic.twitter.com/PwVEiaBuZZ — كمال (@kmal50258156) January 2, 2023

وظهرت جورجينا، صديقة كريستيانو رونالدو الفاتنة والجميلة، في صورة أخرى مفبركة، لجواز سفرها في نسخته السعودية.

المثير في الصور المفبركة التي أعدّها بعض الهواة، في سبيل السخرية والتندر، أنّها جميعها أكدت أنّ جورجينا رودريغيز هي “زوجة” كريستيانو رونالدو، وليست “صديقته”.

- Advertisement -

يشار إلى أنّ السعودية تمنع بأي حال من الأحوال “المساكنة” بين الرجل والمرأة، إلا في حال التوقيع على عقد زواج بين الطرفين.

هل يتزوج كريسيانو رونالدو وجورجينا رودريغيز في الرياض؟

وهي مشكلة أثارت بالفعل، تفاعل بعض النشطاء في المملكة السعودية منذ أيام.

فكتب الإعلامي “غانم الدوسري” عبر حسابه الرسمي على منصة تويتر يقول: “كريستيانو رونالدو لم يتزوج جورجينا بعد فكيف سيقيم في بلاد الحرمين ؟”.

متسائلاً: “هل تسمح الشريعة الاسلامية ان يكون هناك علاقات خارج الزواج ؟”.

كريستيانو رونالدو لم يتزوج جورجينا بعد فكيف سيقيم في بلاد الحرمين ؟

هل تسمح الشريعة الاسلامية ان يكون هناك علاقات خارج الزواج ؟ pic.twitter.com/G00r1Di4jx — غانم الدوسري (@GhanemAlmasarir) December 31, 2022

في حين قال الناشط “قصي صبحي القيسي“: إن “جورجينا تُعتبر زوجة رونالدو ، يوجد إشهار لعلاقتهم ومن شروط الزواج الإشهار، وهي تعيش معه وتربي أطفاله وكل وسائل الإعلام تراقبهما 24 ساعة”.

مشيرا إلى أنّ “علاقتهما لا تختلف عن الزواج بشيء، شرعاً هما يعتبران متزوجان ولكن لايوجد بينهما عقد مدني، في النهاية هي أم أطفاله وليست عشيقة من الشارع”.

جورجينا تُعتبر زوجة #رونالدو ، يوجد إشهار لعلاقتهم ومن شروط الزواج الإشهار، وهي تعيش معه وتربي أطفاله وكل وسائل الإعلام تراقبهما 24 ساعة، علاقتهما لاتختلف عن الزواج بشيء، شرعاً هما يعتبران متزوجان ولكن لايوجد بينهما عقد مدني، في النهاية هي أم أطفاله وليست عشيقة من الشارع. — Qusay subhi ALQAYSİ (@QusayAlqaisy) January 1, 2023

رونالدو يُوقّع رسمياً عقداً بموسمين مع نادي النصر السعودي

وكان النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو وقَّع مؤخراً، بشكل رسمي على عقد انتقال إلى نادي النصر السعودي لمدة موسمين، بقيمة 200 مليون يورو للموسم الواحد.

واحتفت جماهير النصر بهذا العقد الأول من نوعه قيمة كروية ومادية، في تاريخ النادي.

ومن المنتظر أن يخوض النجم البرتغالي المُتوج بجائزة أفضل لاعب في العالم (الكرة الذهبية) في ست نسخ ( 2008- 14/15/16/17 و2020)، أول مباراة له مع ناديه الجديد منتصف الشهر الحالي.

وفي علاقة بمقر إقامته في السعودية، كشفت تقارير صحفية الأسبوع الماضي عن تجهيز السلطات السعودية لـ قصر فاره بقيمة 12 مليون دولار، بشكل خاص للنجم البرتغالي.