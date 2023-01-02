إيتمار بن غفير ينفذ خديعة كبرى ويقتحم المسجد الأقصى.. نظرة على ردود الأفعال

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وطن – متجاهلا العديد من التحذيرات التي دعته لعدم اتخاذ هذه الخطوة، اقتحم وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير المسجد الأقصى تحت حراسة مشددة.

وبثت وسائل إعلام فلسطينية، مقاطع فيديو تُظهر الوزير الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير الذي لم يُكمل أسبوعه الأول كوزير في حكومة بنيامين نتنياهو، حتى اقتحم المسجد.

#شاهد

وسط حماية أمنية مشددة وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف ايتمار بن غفير يقتحم المسجد الأقصى#بن_غفير #المسجد_الاقصى pic.twitter.com/cBUZb72Tee — موقع الخنادق (@AlKhanadeq) January 3, 2023

وشوهد العديد من عناصر شرطة الاحتلال وهي تؤمن عملية الاقتحام التي نفذها الوزير المتطرف إيتمار بن غفير.

وكان عملية الاقتحام التي نفذها الوزير المتطرف إيتمار بن غفير رفقة الوزير المتطرف، العديد من المستوطنين الذين شاركوا في عملية الاقتحام الاستفزازية.

وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير ومجموعة من المستوطنين يقتحمون باحات المسجد #الأقصى بحماية مشددة من الشرطة.. مراسلة #الجزيرة في #القدس تضعنا في الصورة#الأخبار pic.twitter.com/f8XkGG6yZh — قناة الجزيرة (@AJArabic) January 3, 2023

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وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا“، إن المتطرف إيتمار بن غفير اقتحم ساحات المسجد الأقصى المبارك، من جهة باب المغاربة.

ووصل المتطرف بن غفير في ساعات الصباح الباكر إلى ساحة البراق، وسط حراسة مشددة من شرطة الاحتلال الاسرائيلي.

يأتي هذا فيما أفادت الإذاعة الإسرائيلية الرسمية “كان” بأن جهاز المخابرات “الشاباك” هو من أعطى الضوء الأخضر لوزير الأمن القومي بن غفير، وسمح له باقتحام المسجد الأقصى”.

خدعة بن غفير

جاء ذلك خلافا للتقارير الإسرائيلية التي أفادت بأن بن غفير تراجع عن اقتحامه للأقصى عقب الجلسة التي جمعته، مساء الإثنين، برئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو.

يعني ذلك أن ما جرى خلال الساعات الماضية كان أشبه بالخديعة الإسرائيلية التي مثلت محاولة للتمويه وإبعاد الأنظار عن تلك العملية الاستفزازية.

وأصبح إيتمار بن غفير بعد اقتحامه للمسجد الأقصى، أول وزير في حكومة الاحتلال الإسرائيلي يقتحم باحات المسجد الأقصى منذ خمس سنوات.

حماس تتعهد باستمرار الدفاع عن المقدسات

سرعان ما أثارت الخطوة الإسرائيلية غضبا عارما بين الفلسطينيين على كل المستويات، فقد عبرت حركة المقاومة الإسلامية “حماس” عن غضبها من تلك العملية الاستفزازية.

وقال الناطق باسم حركة حماس حازم قاسم، في تصريح نقلته وسائل إعلام فلسطينية: “جريمة اقتحام الوزير إيتمار بن غفير للمسجد الأقصى، استمرار لعدوان الاحتلال الصهيوني على مقدساتنا وحربه على هويته العربية والمسجد الأقصى كان وسيبقى فلسطيني عربي إسلامي وشعبنا سيواصل دفاعه عن مقدساته”.

الناطق باسم حركة حماس حازم قاسم: جريمة اقتحام الوزير إيتمار بن غفير للمسجد الأقصى، استمرار لعدوان الاحتلال الصهيوني على مقدساتنا وحربه على هويته العربية والمسجد الأقصى كان وسيبقى فلسطيني عربي إسلامي وشعبنا سيواصل دفاعه عن مقدساته#ايتمار_بن_غفير #المسجد_الاقصى #حماس pic.twitter.com/tA2mFGLswF — موقع الخنادق (@AlKhanadeq) January 3, 2023

وكانت “حماس” حذرت في وقت سابق من أن اقتحام بن غفير للأقصى “سيفجر الأوضاع”، ودعت إلى النفير العام، والرباط في المسجد الأقصى المبارك، دفاعا عنه في مواجهة اقتحامات المستوطنين وزعيمهم المتطرف المدعو بن غفير.

تنديد الخارجية الفلسطينية بالاقتحام الاستفزازي

في الوقت نفسه، نددت وزارة الخارجية الفلسطينية، اقتحام إيتمار بن غفير، باحات المسجد الأقصى، ووصفته باستفزاز غير مسبوق.

وقالت الوزارة، في بيان، إن هذا الاقتحام شرعنة لمزيد من الاقتحامات، واستباحة الأقصى من قبل المستوطنين وتشجعيهم لارتكاب أبشع الجرائم والاعتداءات على الأقصى.

وزارة الخارجية والمغتربين// تحمل نتنياهو المسؤولية عن اقتحام بن غفير للأقصى ونتائجه على ساحة الصراع والمنطقةhttps://t.co/ogwJGYQ045 — State of Palestine – MFA (@pmofa) January 3, 2023

وحملت الخارجية الفلسطينية رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، المسؤولية عن هذا الاعتداء الصارخ على الأقصى، مشددة أنها ستتابع شأن المسجد مع كافة المستويات بالتنسيق مع المملكة الأردنية الهاشمية.

اللافت أن اقتحام إيتمار بن غفير للمسجد الأقصى جاء مخالفا لكل التقارير التي تحدثت خلال الساعات الماضية، عن إرجاء تلك الخطوة التي لم يكن من المقرر إجراؤها اليوم.

لكن من المُرجح إن إيتمار تعمد ذلك في محاولة لبعثرة الأوراق أمام أي تحركات فلسطينية قد تستهدف الوقوف في وجه هذا المخطط الاستفزازي.

فكانت صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية، قد أكّدت أن إيتمار بن غفير، علق اقتحامه للمسجد الأقصى، بعد لقاء جمعه بنتنياهو.

جاء ذلك بعدما أعلن بن غفير عزمه اقتحام الأقصى في الأيام المقبلة، قائلا: “الأقصى قضية مهمة، وكما قلت، أخطط للصعود إلى الحرم القدسي”.

אני מודה לכל כלי התקשורת על ההתעניינות בנושא העליה להר הבית. אכן, הר הבית הוא נושא חשוב וכמו שאמרתי אני מתכון לעלות להר הבית. לגבי לוחות הזמנים – אני מבטיח לעדכן כשאעלה. עד אז, אשמח שכל ערב ייפתחו מהדורות החדשות עם ידיעות שעוסקות בשאלה מתי אני מתכוון לעלות להר הבית. — איתמר בן גביר (@itamarbengvir) January 1, 2023

كما أن الاقتحام جاء مغايرا لطبيعة الخطة التي وُضعت من أجل الإقدام على تلك الخطوة الاستفزازية.

فقد كان الإعلام العبري يتحدث عن احتمالية تنفيذ الاقتحام يوم الأربعاء، وذهب البعض لما هو أبعد من ذلك من أنه قد يجري تأجيل هذا الاقتحام، ولن يتمّ الإعلان عن الموعد المحدد للاقتحام لمنع الفلسطينيين من الاحتشاد في الأقصى للتصدي له.

ردود أفعال إسرائيلية

اقتحام إيتمار بن غفير للمسجد الأقصى أثار الكثير من ردود الأفعال في الداخل الإسرائيلي نفسه.

ففي هذا الإطار، قال عضو الكنيست أفيغدور ليبرمان: بن غفير لا يقيم وزناً لنتنياهو مثل كل عناصر الائتلاف، وحركة حماس تعلم أن نتنياهو جبان”، في إشارة إلى التقارير التي تحدث عن أن نتنياهو طلب عدم تنفيذ الاقتحام.

في الوقت نفسه، قال محلل الشؤون الدبلوماسية باراك رافيد في مقابلة مع موقع “واللا” الإسرائيلي: “الاعتقاد بأن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو يمكنه السيطرة على ما يقوم به بن غفير هو سذاجة”.

وأضاف أن إيتمار بن غفير يسيطر على الشرطة وحرس الحدود، متابعا: “آمل جداً أن يمر الحدث بهدوء، ولا يحدث شيء، لكني أعتقد ان اجتماع شخصٍ مثل بن غفير مع الأجواء المليئة بالتهديدات يضعف احتمال “مرور هذا الفعل بهدوء”.

لكن عضو الكنيست ألموغ كوهن من حزب “قوة يهودية” قال إنّ زيارة بن غفير لـ”جبل الهيكل” حصلت بموافقة نتنياهو.

وعبر عضو الكنيست غلعاد كريف عن إدانته لصعود بن غفير إلى المسجد الأقصى، وقال إنّ “الصعود إلى (جبل الهيكل المزعوم) يثبت سلّم أولويات بن غفير، وهو ليس الأمن الشخصي لمستوطني إسرائيل ودور الشرطة، بل دفع عقيدة متطرفة وقومية”.