الإثنين, يناير 2, 2023
الرئيسيةتقاريرإيتمار بن غفير ينفذ خديعة كبرى ويقتحم المسجد الأقصى.. نظرة على ردود...
تقارير

إيتمار بن غفير ينفذ خديعة كبرى ويقتحم المسجد الأقصى.. نظرة على ردود الأفعال

إيتمار بن غفير أول وزير في حكومة الاحتلال الإسرائيلي يقتحم باحات المسجد الأقصى منذ خمس سنوات

كتب خالد السعدي
إيتمار بن غفير يقتحم الأقصى watanserb.com
إيتمار بن غفير يقتحم الأقصى صباح اليوم
- Advertisement -

وطن – متجاهلا العديد من التحذيرات التي دعته لعدم اتخاذ هذه الخطوة، اقتحم وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير المسجد الأقصى تحت حراسة مشددة.

وبثت وسائل إعلام فلسطينية، مقاطع فيديو تُظهر الوزير الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير الذي لم يُكمل أسبوعه الأول كوزير في حكومة بنيامين نتنياهو، حتى اقتحم المسجد.

وشوهد العديد من عناصر شرطة الاحتلال وهي تؤمن عملية الاقتحام التي نفذها الوزير المتطرف إيتمار بن غفير.

المتطرف إيتمار بن غفير وزير الأمن القومي الإسرائيلي في حكومة نتنياهو

وكان عملية الاقتحام التي نفذها الوزير المتطرف إيتمار بن غفير رفقة الوزير المتطرف، العديد من المستوطنين الذين شاركوا في عملية الاقتحام الاستفزازية.

- Advertisement -

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا“، إن المتطرف إيتمار بن غفير اقتحم ساحات المسجد الأقصى المبارك، من جهة باب المغاربة.

ووصل المتطرف بن غفير في ساعات الصباح الباكر إلى ساحة البراق، وسط حراسة مشددة من شرطة الاحتلال الاسرائيلي.

يأتي هذا فيما أفادت الإذاعة الإسرائيلية الرسمية “كان” بأن جهاز المخابرات “الشاباك” هو من أعطى الضوء الأخضر لوزير الأمن القومي بن غفير، وسمح له باقتحام المسجد الأقصى”.

خدعة بن غفير

جاء ذلك خلافا للتقارير الإسرائيلية التي أفادت بأن بن غفير تراجع عن اقتحامه للأقصى عقب الجلسة التي جمعته، مساء الإثنين، برئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو.

يعني ذلك أن ما جرى خلال الساعات الماضية كان أشبه بالخديعة الإسرائيلية التي مثلت محاولة للتمويه وإبعاد الأنظار عن تلك العملية الاستفزازية.

وأصبح إيتمار بن غفير بعد اقتحامه للمسجد الأقصى، أول وزير في حكومة الاحتلال الإسرائيلي يقتحم باحات المسجد الأقصى منذ خمس سنوات.

حماس تتعهد باستمرار الدفاع عن المقدسات

سرعان ما أثارت الخطوة الإسرائيلية غضبا عارما بين الفلسطينيين على كل المستويات، فقد عبرت حركة المقاومة الإسلامية “حماس” عن غضبها من تلك العملية الاستفزازية.

وقال الناطق باسم حركة حماس حازم قاسم، في تصريح نقلته وسائل إعلام فلسطينية: “جريمة اقتحام الوزير إيتمار بن غفير للمسجد الأقصى، استمرار لعدوان الاحتلال الصهيوني على مقدساتنا وحربه على هويته العربية والمسجد الأقصى كان وسيبقى فلسطيني عربي إسلامي وشعبنا سيواصل دفاعه عن مقدساته”.

وكانت “حماس” حذرت في وقت سابق من أن اقتحام بن غفير للأقصى “سيفجر الأوضاع”، ودعت إلى النفير العام، والرباط في المسجد الأقصى المبارك، دفاعا عنه في مواجهة اقتحامات المستوطنين وزعيمهم المتطرف المدعو بن غفير.

تنديد الخارجية الفلسطينية بالاقتحام الاستفزازي

في الوقت نفسه، نددت وزارة الخارجية الفلسطينية، اقتحام إيتمار بن غفير، باحات المسجد الأقصى، ووصفته باستفزاز غير مسبوق.

وقالت الوزارة، في بيان، إن هذا الاقتحام شرعنة لمزيد من الاقتحامات، واستباحة الأقصى من قبل المستوطنين وتشجعيهم لارتكاب أبشع الجرائم والاعتداءات على الأقصى.

وحملت الخارجية الفلسطينية رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، المسؤولية عن هذا الاعتداء الصارخ على الأقصى، مشددة أنها ستتابع شأن المسجد مع كافة المستويات بالتنسيق مع المملكة الأردنية الهاشمية.

اللافت أن اقتحام إيتمار بن غفير للمسجد الأقصى جاء مخالفا لكل التقارير التي تحدثت خلال الساعات الماضية، عن إرجاء تلك الخطوة التي لم يكن من المقرر إجراؤها اليوم.

المتطرف إيتمار بن غفير نفذ خديعة واقتحم الأقصى صباح اليوم

لكن من المُرجح إن إيتمار تعمد ذلك في محاولة لبعثرة الأوراق أمام أي تحركات فلسطينية قد تستهدف الوقوف في وجه هذا المخطط الاستفزازي.

فكانت صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية، قد أكّدت أن إيتمار بن غفير، علق اقتحامه للمسجد الأقصى، بعد لقاء جمعه بنتنياهو.

جاء ذلك بعدما أعلن بن غفير عزمه اقتحام الأقصى في الأيام المقبلة، قائلا: “الأقصى قضية مهمة، وكما قلت، أخطط للصعود إلى الحرم القدسي”.

كما أن الاقتحام جاء مغايرا لطبيعة الخطة التي وُضعت من أجل الإقدام على تلك الخطوة الاستفزازية.

فقد كان الإعلام العبري يتحدث عن احتمالية تنفيذ الاقتحام يوم الأربعاء، وذهب البعض لما هو أبعد من ذلك من أنه قد يجري تأجيل هذا الاقتحام، ولن يتمّ الإعلان عن الموعد المحدد للاقتحام لمنع الفلسطينيين من الاحتشاد في الأقصى للتصدي له.

ردود أفعال إسرائيلية

اقتحام إيتمار بن غفير للمسجد الأقصى أثار الكثير من ردود الأفعال في الداخل الإسرائيلي نفسه.

ففي هذا الإطار، قال عضو الكنيست أفيغدور ليبرمان: بن غفير لا يقيم وزناً لنتنياهو مثل كل عناصر الائتلاف، وحركة حماس تعلم أن نتنياهو جبان”، في إشارة إلى التقارير التي تحدث عن أن نتنياهو طلب عدم تنفيذ الاقتحام.

في الوقت نفسه، قال محلل الشؤون الدبلوماسية باراك رافيد في مقابلة مع موقع “واللا” الإسرائيلي: “الاعتقاد بأن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو يمكنه السيطرة على ما يقوم به بن غفير هو سذاجة”.

ايتمار بن غفير يدنس الأقصى صباح اليوم

وأضاف أن إيتمار بن غفير يسيطر على الشرطة وحرس الحدود، متابعا: “آمل جداً أن يمر الحدث بهدوء، ولا يحدث شيء، لكني أعتقد ان اجتماع شخصٍ مثل بن غفير مع الأجواء المليئة بالتهديدات يضعف احتمال “مرور هذا الفعل بهدوء”.

لكن عضو الكنيست ألموغ كوهن من حزب “قوة يهودية” قال إنّ زيارة بن غفير لـ”جبل الهيكل” حصلت بموافقة نتنياهو.

وعبر عضو الكنيست غلعاد كريف عن إدانته لصعود بن غفير إلى المسجد الأقصى، وقال إنّ “الصعود إلى (جبل الهيكل المزعوم) يثبت سلّم أولويات بن غفير، وهو ليس الأمن الشخصي لمستوطني إسرائيل ودور الشرطة، بل دفع عقيدة متطرفة وقومية”.

المصدروكالة الأنباء الفلسطينية + تويتر - رصد وتحرير وطن
خالد السعدي
خالد السعدي
صحافي كويتي متخصص في الشؤون السياسية، يناقش القضايا العربية والإقليمية، حاصل على ماجستير في الإعلام من جامعة الكويت، وعمل في العديد من المنصات الإخبارية ووكالات الأنباء الدولية، وعمل منتجا لأفلام استقصائية لصالح جهات نشر عربية وإقليمية، وترأس تحرير عدة برامج تلفزيونية.
اقرأ أيضاً
الهدهد

إيتمار بن غفير يستهل حقبته باللعب بالنار.. اقتحام مرتقب للأقصى ينذر بانفجار الأوضاع

الهدهد

نتنياهو بدأ رئاسته الجديدة برسالة لمحمد بن سلمان وعينه على السعودية

الهدهد

أصوله مغربية.. صورة لرئيس الكنيست الجديد أمير أوحانا الشاذ جنسيا مع زوجه

تقارير

نتنياهو يعلق خطط ضم الضفة الغربية مقابل صفقة التطبيع مع السعودية

الهدهد

ابن نتنياهو يفجر موجة جدل في إسرائيل ووالده يتنصل من تصريحاته

تقارير

ماذا تعني عودة بنيامين نتنياهو؟

الهدهد

نتنياهو يفجر مفاجأة صادمة عن السعودية وولي العهد بأحدث ظهور له

تقارير

الأقصى يُدنس في “يوم الغفران”.. اقتحامات واعتداءات وتضييق على المقدسيين (فيديو وصور)

الهدهد

“نتنياهو” يكشف لأول مرة عن دور “ابن سلمان” في اتفاقات التطبيع مع إسرائيل ويشكره

تقارير

حي الشيخ جراح .. هل يشعل فلسطين من جديد؟ وما علاقة المتطرف “بن غفير” بذلك؟

الهدهد

نتنياهو يفضح السيسي ويكشف عن لقائه 6 مرات سراً منذ أن كان رئيساً للمخابرات الحربية المصرية

الهدهد

(شاهد) السيسي يحرص على وجود علم إسرائيل للمرة الأولى في تاريخ اللقاءات المصرية الإسرائيلية

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

spot_img

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

الرفاهية تنتظر الدون.. شاهد قصر رونالدو الجديد في السعودية

فيديو السعودي الذي أرضع طفله.. عضو بمجلس الشورى تكشف مفاجأة صادمة

بنود مثيرة للغاية في عقد رونالدو مع النصر السعودي .. هل سيعود لدوري الأبطال؟!

خبير روحاني يتوقع أمراً مروعاً للأمير أندرو ونهاية صادمة لميغان وكيت! (شاهد)

خطأ مروع يحول شابة بولندية إلى هذا الشكل المرعب.. احذروا (شاهد)

مريم جودة تختفي بشكل غامض بعد تشريح جثة زوجها وكشف سبب وفاته (شاهد)

إيفانا نول تبدأ العام الجديد في أحضان أشهر نجوم هوليوود بفستان فاضح للغاية (فيديو)

هلا رشدي ترد على فيديو الكعبة المثير للجدل.. أغنية وموسيقى وسط الحرم! (شاهد)

سعد الصغير يلجأ للشرطة بعد صور ومحادثات جنسية لزوجته مع منتج شهير!

وفاة حسن نصر الله زعيم حزب الله اللبناني.. أنباء متداولة وتضارب كبير

تحميل أكثر

اختيار المحرر

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC