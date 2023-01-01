الأحد, يناير 1, 2023
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هجوم مرعب.. سيدة تدفع طفلة بعمر 3 سنوات تحت عجلات القطار (شاهد)

أصيبت الطفلة بصداع شديد وعلامة حمراء صغيرة على جبينها بعد الحادث المروع

كتب رفيف عبدالله
هجوم مرعب.. سيدة تدفع طفلة بعمر 3 سنوات تحت عجلات القطار (شاهد) watanserb.com
هجوم في محطة القطار
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وطن– تم القبض على امرأة بعدما التقطتها كاميرات المراقبة، وهي تدفع فتاة تبلغ من العمر ثلاث سنوات إلى مسار القطار المباشر.

إصابات الطفلة

كانت الطفلة الصغيرة تقف بجانب والدتها في سكة الحديد في بورتلاند جيتواي ترانزيت سنتر ماكس في أوريغون ، الولايات المتحدة ، عندما تم دفعها.

وأظهرت لقطات مروعة المرأة جالسة خلف حقيبتها قبل أن تقف فجأة وتدفع الطفلة إلى المسارات، وسط صدمة كبيرة من حولها.

سقطت الفتاة على وجهها أولاً واصطدمت بالسكك الحديدية وساعد بعض المتواجدون في إرجاعها إلى بر الأمان قبل وصول القطار التالي.

أبلغت الأم فيما بعد عن إصابة الطفلة بصداع شديد وعلامة حمراء صغيرة على جبينها بحسب ما نقلت صحيفة “ميرور” البريطانية.

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قائمة الاتهامات

وقالت الشرطة إن الفاعلة تدعى “بريانا ليس وركمان ، 32 عاما، وتم إلقاء القبض عليها.

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وفي هذا السياق، قال مايك شميدت ، المدعي العام لمقاطعة مولتنوماه . في بيان: “اليوم ، تمت محاكمة بريانا ليس وركمان ، 32 عامًا ، بشأن محاولة الاعتداء من الدرجة الأولى. والاعتداء من الدرجة الثالثة ، والتدخل في وسائل النقل العام. والسلوك غير المنضبط من الدرجة الثانية ، وتعريض شخص آخر للخطر بشكل متهور.”

كانت أم وطفلة ينتظران قطار “ماكس” عندما قامت وركمان بدفع الطفلة ، البالغة من العمر ثلاث سنوات ، من المنصة إلى سكة قطار ماكس دون استفزاز من الضحية.

احتجاز بدون كفالة

سقطت الطفلة على وجهها على السكة المعدنية والصخور قبل أن يتم إنقاذها بسرعة من سكة القطار. أبلغت عن إصابة الطفلة بصداع شديد وعلامة حمراء صغيرة على جبينها بعد الحادث.

ورفع مكتب المدعي العام لمقاطعة مولتنوماه تهمًا ، بما في ذلك جريمة يسمح قانون ولاية أوريغون بسببها بالاحتجاز السابق للمحاكمة . ويطلب أن تظل وركمان في الحجز وأن تحتجز بدون كفالة.

المصدرميرور - ترجمة وتحرير وطن
رفيف عبدالله
رفيف عبدالله
كاتبة ومحررة صحفية فلسطينية وصانعة محتوى نصي رقمي ـ مختصة بأخبار الفن والمجتمع والمنوعات والجريمة، تقيم في غزة، درست قسم الصحافة والإعلام بكلية الآداب في الجامعة الإسلامية، تلقت عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، ودورات في حقوق الإنسان، التحقت بفريق (وطن) منذ عام 2019، وعملت سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المحلية والعربية، مختصة بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال بشأن الأخبار والأحداث الاجتماعية الغريبة والفنية، عربيا وعالميا.
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