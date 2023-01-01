نوستراداموس الحي: عودة المسيح الدجال ستحدد عام 2023 كبداية ” نهاية الزمان ”

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وطن- حذر آثوس سالومي الملقب بـ”نوستراداموس الحي” ، من أن عام 2023 سيشهد تحديد بداية النهاية للعالم المتمثل في تحديد موعد خروج المسيح الدجال ، زاعما أنه لن يأتي من أوروبا .

وقال المنجم البرازيلي آثوس سالومي في رؤيته للعام الجديد 2023 أن المسيح الدجال أنه ليس مجرد شخص واحد كما هو موصوف في الكتب المقدسة.

يقول آثوس ، الذي توقع المستقبل منذ أكثر من 20 عامًا ، إنه توقع فيروس كورونا ووفاة الملكة إليزابيث الثانية وغزو روسيا لأوكرانيا وحتى استيلاء إيلون ماسك على موقع تويتر.

في قائمة الأحداث المثيرة للقلق التي من المقرر أن تنكشف خلال عام 2023 ، يتوقع الشاب البالغ من العمر 35 عامًا ضربة ساحقة للعملات المشفرة وانتشار فيروس الزومبي الذي سيكون مصدره القارة القطبية الجنوبية.

وبحسب صحيفة “ديلي ستار” البريطانية، فإنه من بين نبوءاته للعام الجديد احتمال عودة واحدة من أشهر الشخصيات في التاريخ المسيحي، يسمى “عدو المسيح” ، والذي يرمز إلى نهاية الزمان.

وقال “سالومي” في هذا الشأن: “بالرغم من أن الكتب المقدسة تعتبر المسيح الدجال كائنًا ، فإن هذا لا يعني أنه سيتجسد في شخص واحد. في الواقع ، إن المسيح الدجال جاهز ومتحرك بالفعل.”

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ويوضح االمنجم أن هذا ليس تنبؤًا ، بل تجسيدًا لواقع عالمي مرتبط بعملة جديدة.

ويضيف: “من يدري ، ربما ستظهر بين روسيا والصين؟” لكن خفض الدولار لن يكون سهلا”.

وحذر آثوس سالومي: “لا أريد أن أحبط مستثمري العملات المشفرة ، ولكن قد يحدث خلل أو شيء منهجي وسيؤدي إلى خسارة الكثير من المستثمرين”.

وقال: “ما إذا كانوا سيستمرون أم لا هو مسألة حظ وسلطة. لكن حكومات العالم ستفعل كل شيء من أجل امتلاكها.”

ومع نهاية عام 2022 ، يدعي آثوس أنه أثبت مرة أخرى صحته في توقعه في 11 يناير ، أن الحيوانات المستنسخة البشرية يجب أن تكون مصدر قلق أكثر من الأجانب.

واستشهد بمقالة اقتصادية حول أول مرفق للأرحام الاصطناعية في العالم يديره العالم اليمني هانشم الغيلي EctoLife والذي يمكن أن ينمو بداخله حوالي 30 ألف طفل سنويًا.