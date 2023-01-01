نمر ضخم يغدر بمدربه أثناء تقديم عرض ترفيهي في السيرك.. شاهد ما فعله به!

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وطن- تعرض مدرب نمور في إيطاليا للهجوم من قبل نمر ضخم خلال عرض سيرك عائلي في مقاطعة ليتشي الإيطالية مساء الخميس.

وأظهر اللقطات المروعة اللحظة التي تعرض فيها إيفان أورفي ، 31 عامًا ، للانقضاض عليه من قبل أحد النمور الضخمة الذي تسلل إلى جانبه أثناء قيامه بتوجيه رفيقه خلال عرض في سيرك مارينا أورفي في سوربو.

وسحب النمر المدرب إلى الأرض من ساقه قبل أن يحلق حوله ويقفز على ظهره ، وليقوم بعض رقبة سيده العاجز.

نقل المدرب للمستشفى

وتم نقل “إيفان” إلى مستشفى فيتو فزي في ليتشي مصابًا بجروح عميقة في الرقبة والساق والذراع بسبب هجوم النمور أثناء العرض ، لكنه تمكن من الفرار من الإصابات التي تهدد حياته وخرج لاحقًا من المستشفى.

وتم عزل النمر بعد العرض ليخضع للفحوصات البيطرية، و ليس من الواضح ما إذا كان سيتم الاستغناء عنه نتيجة للهجوم.

بيان إدارة السيرك حول الواقعة

وورد في بيان نشرته إدارة السيرك على “فيسبوك” بحسب ما نقلته صحيفة “ديلي ميل” البريطانية: “عالمنا مليء بالحب الشديد للحيوانات ، كما يوضح إيفان نفسه للجمهور في عروضه.”

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وأضاف البيان:”النمور حيوانات رائعة ومعرفة كيفية ترويضها وتأسيس علاقة ثقة مع الإنسان هو فن ظل يحدث منذ مئات السنين ليس فقط في عالم السيرك“.

وتابع قائلا:”ومع ذلك ، يمكن أن تقع الحوادث والشجاعة التي أظهرها أولئك الذين يمارسون هذه المهنة تستحق الثناء”.

وتابع المنشور: “إيفان ، المدرب المحترف الموهوب للغاية ، أصيب من قبل النمر خلال العرض ولحسن الحظ أصيب بجروح طفيفة وحالته ليست مدعاة للقلق”.

منظمة تطالب بقانون يحظر أعمال السيرك بماركة الحيوانات البرية

من جانبها، قالت المنظمة الدولية لحماية الحيوانات (OIPA) إن الهجوم دليل على ضرورة تطبيق قانون وطني يحظر أعمال السيرك التي تشمل الحيوانات البرية.

وطالبت المنظمة ، وهي منظمة غير حكومية مرتبطة بالعديد من هيئات الأمم المتحدة ، من مختلف الحكومات لسنوات إصلاح قانون استخدام الحيوانات لأغراض الترفيه.

وقال رئيس المنظمة غير الحكومية ماسيمو كومباروتو في بيان: “وراء تدريبات السيرك تخفي شهورًا من الحرمان وسوء المعاملة والمعاناة. فلا عجب أن تحدث مثل هذه الحلقات.

وأضاف كوماروتو: “الحيوانات التي تقدم عروضها في السيرك تعيش في الأسر خلف القضبان ، مع توفر مساحة محدودة ، وتتعرض لضغوط دائمة. إنهم يعيشون حياة معارضة لطبيعتهم وفي بعض الأحيان يتمردون

وتساءل:”ماذا يحدث للحيوانات التي تهاجم مدربيها في السيرك. ما هي ضمانة حمايتها؟”.