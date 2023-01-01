محمد رمضان يرد لأول مرة على فضيحته في دبي مع مشاهير إسرائيليين (فيديو)

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وطن- خرج الفنان المصري محمد رمضان عن صمته، وتحدث لأول مرة عن أزمة صوره مع مشاهير إسرائيليين في دبي، واتهامه بالتطبيع وقتها.

نفس الشكل

وقال محمد رمضان خلال استضافته في برنامج “معكم” الذي تقدمه الإعلامية منى الشاذلي: “لما أنا دخلت الاستديو فيه كم ناس اتصورت معاهم بود وحب وحاسس أنهم شركاء في نجاحي”.

وتابع: “لنفترض أن فيهم شخص إسرائيلي أنا هعرف منين؟ هما نفس الشكل. وأنا ما أقدرش أحرج قطاع كبير من جمهوري بقابله بود وحب. ويجوز فيهم شخص قاتل، ولسه ما أتمسكش، أو بينتمي لشيء أنا ضده، علشان كده أنا استغربت”.

وروى رمضان كواليس الصور: “كنت في عشاء في مطعم. واتصورت مع ناس كتير بتلقائية والموضوع بقى ضخم وأصبح رأي عام. وضحكت لما لقيت صور لناس كتير ممثلين متصورين مع إسرائيليين والبعض قال اشمعنى محمد رمضان”.

النقابة تضحك

وحول التحقيق معه وإيقافه من قبل النقابة، أكد رمضان: “ما أتوقفتش من النقابة لكن كان تحقيق. والحمد لله عمر ما تم إيقافي ما حصلش ولا مرة وتقبلت التحقيق بصدر رحب، وقعدت معاهم وقلت لهم الإيجابات الحقيقية”.

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وأشار رمضان إلى أن النقابة ضحكت حين قال لهم ” هل أنا كل شخص بتصور معاه هسأله أنت مين ولا بلدك إيه. أنا بتصور مع الآلاف ما أقدرش أعرف انتماءاتهم وجنسيتهم ودينهم”.

واعترف محمد رمضان بأنه أخطأ في قضية الطيار المفصول. وقال: “أنا زعلان أني تسببت في شيء قاسي للطيار أشرف أبو اليسر. وبطلب من هذا الجمع الدعوة له بالرحمة النهارده”.

قرار قاسي

وأردف: “أنا بعترف أن أحيانًا كتير مش بنعرف ندير أزماتنا بشكل سليم، وتفاجأت بهذا القرار القاسي والإيقاف مدى الحياة”.

وأوضح رمضان أنه لم يعرف أن تصرفه ممنوع قانونياً. وقال: “كنت أتمنى يكون القرار أخف. لو كان اتجازى أنا كنت جاهز وحاولت بكل الطرق أني أحل الموضوع قبل ما يبقى قضية رأي عام وما حصلش نصيب”.

وتابع: “اللي زعلني شخصيًا تم تقديمه من خلال الإعلام أني السبب في شيء صعب زي ده، لأني الأعمار بيد الله والوفاة حصلت بعد ما كسب القضية بالفعل”.

دفعت مبلغ التعويض

وكشف رمضان أنه دفع مبلغ التعويض لعائلته. وقال: “القضاء أنصفه الله يرحمه، وحكموا عليا بتعويضه مبلغ مالي. وأنا بكل التسامح والرضا وصلت المبلغ لأسرة الطيار. لكن المبلغ ما عوضوش أنه يتوقف مدى الحياة”.

وزاد: “أنا عملت اللي عليا. ولو كان ينفع أروح للجهة اللي فصلت وأعمل أي شيء في سبيل يستعيد وظيفته كنت أتمنى. وفي النهاية مدام القضاء حكم ضدي يبقى أخطأت”.

نادم على “عبده موتة”

وأكد رمضان أنه لو عاد به الزمن، لن يقدم فيلم عبده موتة الذي تم عرضه في 2012.

وقال: “كان عندي 24 سنة، لو رجع بيا الزمن مستحيل أعمله بنفس الشكل، لأن عقلي بقى أنضج وبقى عندي رؤية أشمل، وتفاصيل أكتر”.

وختم رمضان: “أنا عارف أن جمهور كبير بيشوفني وبدخل بيوت ناس. وبشكل جيل بأثر في جيل. ولو رجع بيا الزمن كنت هعمل نفس القصة بطريقة تانية ويبدو حسن النية في نهاية الفيلم لأن عبده موتة أتعدم صغير وما طلعتوش منتصر”.