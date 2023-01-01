فضيحة مُدوية للسفير المغربي بأديس أبابا تهز المغرب والجزائر (فيديو)

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وطن– أظهر مقطع فيديو مُسرب من داخل اجتماع لجنة الممثلين الدائمين في ‎البرلمان الإفريقي بأديس أبابا، السفير المغربي بأديس أبابا “محمد عروشي” وهو يشتم ‎سفير الجمهورية العربية الصحراوية “محمد يسلم بيسط” بكلمات نابية، في لقطة أشعلت السوشيال ميديا.

فضيحة سفير المغرب في أديس أبابا

وكان اجتماع لجنة الممثلين الدائمين في ‎البرلمان الأفريقي بأديس أبابا، شاهدا على شجار لفظي، وجه خلاله سفير المغرب، عندما وجه خلاله السفير المغربي بأديس أبابا “محمد عروشي” ألفاظا نابية لسفير الجمهورية العربية الصحراوية “محمد يسلم بيسط”.

سفير #المغرب 🇲🇦 في أديس أبابا يستعمل "ألفاظ نابية" خلال اجتماع PRC والبرلمان الإفريقي بعد مداخلة سفير #الجمهورية_العربية_الصحراوية 🇪🇭 محمد يسلم بيسط 🔗 المصدر: @salrit pic.twitter.com/WwR8nB4OKn — Billel Aggab – بلال عقاب 🇩🇿 (@billel_blog) January 1, 2023

يشار أن المغرب تعتبر الجمهورية العربية الصحراوية، التي تتخذ من منطقة الصحراء جنوب الممكلة المغربية مستقرا لها، أرضا تابعة للمغرب.

ولا تعترف المغرب سوى بمغربية الصحراء، ولا تقبل أساساً فكرة الجمهورية العربية الصحراوية.

سادية سفير المغرب في أديس أبابا محمد عروشي، اعتذر عن الكلام نابي لكن هادي اخلاق ممثلي بلاد المخزن. @Sultanakhayya1 @TifaritiB @RLehbib @JalilWs pic.twitter.com/D9hnCur5Yu — Abdelali Achahbi (@AbdelaliAchahbi) January 1, 2023

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جدير بالذكر أيضاً أن الجمهورية الصحراوية هي عضو مؤسس في الاتحاد الأفريقي.

إلى ذلك تم تسريب مقطع فيديو يظهر السفير المغربي بأديس أبابا “محمد عروشي” داخل قاعة الاجتماع وأمام دبلوماسيين من عدة دول، يتلفظ بألفاظ “نابية” ضد سفير الجمهورية العربية الصحراوية العضو في الاتحاد الافريقي.

1🎥 في قمة أفريقية عام 2018 في موزمبيق طردت الشرطة وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة من الغرفة بسبب إهانة الوفد الصحراوي 2🎥 أمس خلال جلسة للبرلمان الإفريقي في أديس أبابا تم طرد سفير المغرب لدى الاتحاد الإفريقي محمد العروسي بسبب إهانات للسفير الصحراوي مستوى دبلوماسية #المخزن pic.twitter.com/G3ChlGa8xN — ABD🇪🇭 (@AhmedBabaD86) January 1, 2023

وقاطع السفير المغربي مداخلة سفير الجمهورية العربية الصحراوية التي تعد عضوا مؤسسا يمتلك كل الحقوق التي يمتلكها المغرب وباقي الدول في هذه المنظمة القارية، وقام بشتمه والتلفظ بألفاظ نابية.

وأظهر مقطع الفيديو، باقي الحضور في القاعة وهم يغادرون بعد حالة الفوضى التي عمت المكان والشجار اللفظي الذي عم المكان.

سادية سفير المغرب في أديس أبابا محمد عروشي، اعتذر عن الكلام نابي لكن هادي اخلاق ممثلي بلاد المخزن. @Sultanakhayya1 @TifaritiB @RLehbib @JalilWs

pic.twitter.com/9ZhL9VVD8G — Haroun Dixie (@nadisou6965) January 1, 2023

سفير المغرب في أديس أبابا حديث السوشيال ميديا

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع مقطع الفيديو المُسرب.

حيث أكد البعض على مساندتهم للسفير الصحراوي بعد الإهانة التي تعرض لها من قبل السفير المغربي، مطالبين بضرورة محاسبته وفقاً لـ قوانين البرلمان الأفريقي.

وجاء في بعض التعليقات: “يجب على السلطات الصحراوية التحرك لمقاضاته بموجب القانون الاتحاد الافريقي.. فإذا كانت بداية العام مع أنصار المخزن هكذا فكيف تكون نهايته!؟”.

يجب على السلطات الصحراوية التحرك لمقاضاته بموجب القانون الاتحاد الافريقي….فإذا كانت بداية العام مع أنصار المخزن هكذا فكيف تكون نهايته!؟ — سَاجِرْ🇪🇭🇩🇿🇸🇦🇲🇷 (@Fsafar352) January 1, 2023

وقال آخر إنه “في قمة أفريقية عام 2018 في موزمبيق طردت الشرطة وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة من الغرفة بسبب إهانة الوفد الصحراوي.”

وتابع: “أمس خلال جلسة للبرلمان الإفريقي في أديس أبابا تم طرد سفير المغرب لدى الاتحاد الإفريقي محمد العروسي بسبب إهانات للسفير الصحراوي”.

1🎥 في قمة أفريقية عام 2018 في موزمبيق طردت الشرطة وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة من الغرفة بسبب إهانة الوفد الصحراوي 2🎥 أمس خلال جلسة للبرلمان الإفريقي في أديس أبابا تم طرد سفير المغرب لدى الاتحاد الإفريقي محمد العروسي بسبب إهانات للسفير الصحراوي مستوى دبلوماسية #المخزن pic.twitter.com/G3ChlGa8xN — ABD🇪🇭 (@AhmedBabaD86) January 1, 2023

يذكر أن المغرب لا تعترف بالصحراء الغربية بوصفها إقليما صاحب حكم ذاتي، يتمتع بسيادة سياسية، لكنه في المقابل يعتبر الصحراء مغربية وهي جزء لا يتجزأ من أراضي المملكة.