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فضيحة مُدوية للسفير المغربي بأديس أبابا تهز المغرب والجزائر (فيديو)

السفير المغربي لدى الاتحاد الأفريقي محمد عروشي أثار الغضب بما فعله داخل اجتماع لجنة الممثلين الدائمين في ‎البرلمان الأفريقي بأديس أبابا

كتب فهمي الورغمي
فضيحة سفير المغرب watanserb.com
السفير المغربي بأديس أبابا محمد عروشي
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وطن– أظهر مقطع فيديو مُسرب من داخل اجتماع لجنة الممثلين الدائمين في ‎البرلمان الإفريقي بأديس أبابا، السفير المغربي بأديس أبابا “محمد عروشي” وهو يشتم ‎سفير الجمهورية العربية الصحراوية “محمد يسلم بيسط” بكلمات نابية، في لقطة أشعلت السوشيال ميديا.

فضيحة سفير المغرب في أديس أبابا

وكان اجتماع لجنة الممثلين الدائمين في ‎البرلمان الأفريقي بأديس أبابا، شاهدا على شجار لفظي، وجه خلاله سفير المغرب، عندما وجه خلاله السفير المغربي بأديس أبابا “محمد عروشي” ألفاظا نابية لسفير الجمهورية العربية الصحراوية “محمد يسلم بيسط”.

يشار أن المغرب تعتبر الجمهورية العربية الصحراوية، التي تتخذ من منطقة الصحراء جنوب الممكلة المغربية مستقرا لها، أرضا تابعة للمغرب.

ولا تعترف المغرب سوى بمغربية الصحراء، ولا تقبل أساساً فكرة الجمهورية العربية الصحراوية.

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جدير بالذكر أيضاً أن الجمهورية الصحراوية هي عضو مؤسس في الاتحاد الأفريقي.

إلى ذلك تم تسريب مقطع فيديو يظهر السفير المغربي بأديس أبابا “محمد عروشي” داخل قاعة الاجتماع وأمام دبلوماسيين من عدة دول، يتلفظ بألفاظ “نابية” ضد سفير الجمهورية العربية الصحراوية العضو في الاتحاد الافريقي.

وقاطع السفير المغربي مداخلة سفير الجمهورية العربية الصحراوية التي تعد عضوا مؤسسا يمتلك كل الحقوق التي يمتلكها المغرب وباقي الدول في هذه المنظمة القارية، وقام بشتمه والتلفظ بألفاظ نابية.

فضيحة سفير المغرب في أديس أبابا
السفير المغربي بأديس أبابا محمد عروشي

وأظهر مقطع الفيديو، باقي الحضور في القاعة وهم يغادرون بعد حالة الفوضى التي عمت المكان والشجار اللفظي الذي عم المكان.

سفير المغرب في أديس أبابا حديث السوشيال ميديا

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع مقطع الفيديو المُسرب.

حيث أكد البعض على مساندتهم للسفير الصحراوي بعد الإهانة التي تعرض لها من قبل السفير المغربي، مطالبين بضرورة محاسبته وفقاً لـ قوانين البرلمان الأفريقي.

وجاء في بعض التعليقات: “يجب على السلطات الصحراوية التحرك لمقاضاته بموجب القانون الاتحاد الافريقي.. فإذا كانت بداية العام مع أنصار المخزن هكذا فكيف تكون نهايته!؟”.

وقال آخر إنه “في قمة أفريقية عام 2018 في موزمبيق طردت الشرطة وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة من الغرفة بسبب إهانة الوفد الصحراوي.”

وتابع: “أمس خلال جلسة للبرلمان الإفريقي في أديس أبابا تم طرد سفير المغرب لدى الاتحاد الإفريقي محمد العروسي بسبب إهانات للسفير الصحراوي”.

يذكر أن المغرب لا تعترف بالصحراء الغربية بوصفها إقليما صاحب حكم ذاتي، يتمتع بسيادة سياسية، لكنه في المقابل يعتبر الصحراء مغربية وهي جزء لا يتجزأ من أراضي المملكة.

المصدرتويتر، رصد وتحرير وطن
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي مُحرر صحفي تونسي ومساهم في مجال الترجمة. ترجمتُ العديد من الدراسات- منشورة مع مراكز بحثية عربية- من الانجليزية إلى العربية حول الشعبوية السياسية في العالم العربي، والانتقال السياسي داخل الأنظمة العربية مابعد ثورات 2011. مُهتم بقضايا الهجرة وتطوراتها؛ وقد صُغت ورقة سياسات حول الهجرة و آفاقها من تونس نحو أوروبا. متابع للأخبار السياسية العربية والتونسية خاصة. شغوف بالصحافة والعمل التحريري الصحفي. مُتحصل على شهادة في صحافة المُواطن من المعهد العربي لحقوق الإنسان. خضت مع صحيفة الإستقلال تجربة صحفية طيلة عامين (منذ جويلية 2020) اشتغلت خلالها مُحررا صحفيا للمقالات والتقارير السياسية حول منطقة المغرب العربي.
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