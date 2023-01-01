عبدالله رشدي يفجر مفاجأة حول وفاة زوجته ويلجأ للشرطة (شاهد)

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وطن– اتهم الداعية الإسلامي المصري عبدالله رشدي مستشفى شهير بالإهمال والتسبب في وفاة زوجته، بسبب خطأ طبي.

وعكة صحية

وتلقى قسم الشرطة في التجمع الخامس، بلاغاً من عبدالله رشدي، يتهم خلاله مستشفى شهير في التجمع الخامس بالتسبب في وفاة زوجته (35 عاماً)، بسبب خطأ طبي. وذلك عقب تعرضها لوعكة صحية، الأمر الذي تسبب في دخولها المستشفى.

وجاء في المحضر الذي قدمه عبدالله رشدي للأجهزة الأمنية، أن زوجته دخلت في حالة حرجة، وتوقف قلبها. وتم وضعها على أجهزة الإنعاش لكنها توفيت بعد ساعات. وذلك بسبب خطأ طبي. بحسب صحيفة “القاهرة 24“.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرير المحضر.

15 سنة زواج

وكان عبد الله رشدي قد أعلن عن وفاة زوجته بتغريدة عبر “تويتر”.

وكتب الداعية المصري فيها: “انتقلت إلى رحمةِ الله تعالى زوجتي الحبيبة بعد عشرةٍ دامتْ خمسَ عشرةَ سنةٍ. كانت فيها الزوجةَ المُحِبَّةَ ورفيقة الدرب الوفية”.

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وتابع: “مضى أمر الله أن نفترق اليوم على أمل أن ألتقيها في جنات الخلد إن شاء الله”.

انتقلت إلى رحمةِ الله تعالى زوجتي الحبيبة بعد عشرةٍ دامتْ خمسَ عشرةَ سنةٍ؛ كانت فيها الزوجةَ المُحِبَّةَ ورفيقة الدرب الوفية؛ مضى أمر الله أن نفترق اليوم على أمل أن ألتقيها في جنات الخلد إن شاء الله.

صلاةُ الجنازة غداً الأحد بمسجد السيدة نفيسة بالقاهرة عقب صلاة الظهر. — عبدالله رشدي (@abdullahrushdy) December 31, 2022

وفي سياق آخر، أثار عبدالله رشدي ضجة واسعة بعدما قامت سيدة عراقية تدعى “جيهان”، باتهامه باغتصابها.

جيهان العراقية

“جيهان” روت القصة من حساب يحمل اسم “جيجي”. قائلة إن بداية تواصلها مع رشدي كان بسؤاله عن استشارة دينية بخصوص مقربين منها. وظل هناك تواصل بينهما لمتابعة الأمر لحين إنهائه.

وأضافت: “بدأت أعجب بيه وطلب مني إني أقابله في مصر عشان نتعرف أكتر واتفقنا أنه لو تم التوافق هنتجوز بشكل رسمي”.

ومضت تقول: “عمل هو الاتفاق بشكل شفوي بدون أي ورق. واتصل باتنين شهود مشايخ دكاترة في جامعة الأزهر دكتور أحمد البصيلي دكتور بجامعة الأزهر. ودكتور آخر اسمه أحمد بس لا اتذكر اللقب شهدوا على الاتفاق بشكل شفوي بردو وأنا أكدت عليه أنه مينفعش يلمسني”.

وأكملت: “إحنا عملناه فقط عشان الحرمانية على حسب كلامه وبعد ما تم العقد خالف العهد ده وتعدي عليا بدون موافقتي وبعد محاولات كتير إهانة وهتك عرض عرفت اخلص من تعديه عليا إلى كان بكل عنف وسادية”.

عبد الله رشدي لم يلتزم الصمت طويلاً، ورد على ذلك قائلاً: “وصلني هذا السيناريو الخياليُّ السَّاذَجُ الذي لا يقنعُ به طفلٌ رضيع!”.

وأضاف: “جَرَتْ عادَتُنا أن نترفَّعَ عن مثلِ هذا العبثِ الذي يدل على فشلِ كاتبه في تأليفِه وحيازتِه جائزة أفشل مُلَفِّق في ٢٠٢٢..وجارٍ اتخاذُ الإجراءاتِ القانونيةِ حيالَ هذا التشهير بالخيال والباطل”.