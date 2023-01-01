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وطن- أيامٌ قليلة تفصلنا، عن انطلاق مباريات كأس الخليج 2023 “خليجي 25″، المقرّر استضافتها للمرة الثانية في تاريخ البطولة الخليجية داخل دولة العراق.

كما ستفتتح مباريات كأس الخليج 2023، بمواجهة المستضيف منتخب العراق “أسود الرافدين”، أمام نظيره عمان “الأحمر”، الجمعة، في الـ6 من شهر يناير/كانون الثاني الجاري، على ملعب “استاد البصرة” الدولي.

توقيت افتتاح بطولة كأس الخليج 2023 العراق

وستكون المباراة الافتتاحية بين العراق وعمان، في منافسات خليجي 25، عند الساعة السابعة إلا ربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة (السعودية)، والعاصمة العراقية بغداد.

وسيلتقي في اليوم ذاته، السعودية (الصقور الخضر)، أمام جاره الشقيق اليمن، في منافسات الجولة الأولى من مباريات دور مجموعات كأس الخليج 2023، بنسختها الـ25.

جدول مباريات كأس الخليج 2023 العراق

كما نضع بين أيديكم جدول مباريات كأس الخليج 2023 العراق، لمنافسات دور مجموعات البطولة الخليجية، على النحو الآتي:

منافسات الجولة الأولى دور المجموعات

العراق (أسود الرافدين) x عمان (الأحمر) (الجمعة، 1/6، ملعب البصر الدولي).

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السعودية (الصقور الخضر) x اليمن (النسور السبئية) (الجمعة، 1/6، ملعب البصر الدولي).

البحرين (حامل اللقب) x الإمارات (الأبيض) (السبت، 1/7، ملعب الميناء الأولمبي).

الكويت (الأزرق) x قطر (العنابي) (السبت، 1/7، ملعب الميناء الأولمبي).

جدول مباريات الدور الأول لـ #خليجي_زين25، كونوا في الموعد.#AGCFF pic.twitter.com/aZplAQRL01 — اتحاد كأس الخليج العربي لكرة القدم (@AGCFF) January 1, 2023

منافسات الجولة الثانية دور المجموعات

عمان x اليمن (الاثنين، 1/9، ملعب البصرة الدولي).

السعودية x العراق (الاثنين، 1/9، ملعب البصرة الدولي).

الإمارات x الكويت (الثلاثاء، 1/10، ملعب الميناء الأولمبي).

قطر x البحرين (الثلاثاء، 1/10، ملعب الميناء الأولمبي).

منافسات الجولة الثالثة دور المجموعات

العراق x اليمن (الخميس، 1/12، ملعب البصرة الدولي).

السعودية x عمان (الخميس، 1/12، ملعب الميناء الأولمبي).

البحرين x الإمارات (الجمعة، 1/13، ملعب البصرة الدولي).

قطر x الإمارات (الجمعة، 1/13، ملعب الميناء الأولمبي).

مباريات نصف نهائي كأس الخليج 2023

كما ستتأهل 4 منتخبات خليجية مع ختام منافسات دور مجموعات كأس الخليج 2023، من أصل 8 منتخبات في البطولة، إلى منافسات دور نصف نهائي خليجي 25.

رسميا.. طرح بيع تذاكر بطولة #خليجي_25، عبر موقع الاتحاد الخليجي لكرة القدم الأسعار:

– الدرجة الرابعة: (15) ألف دينار عراقي.

– الدرجة الثالثة: (20) ألف دينار عراقي.

– الدرجة الثانية: (30) ألف دينار عراقي.

– الدرجة الأولى: (45) ألف دينار عراقي. الرابط/ https://t.co/y2wwwF8ycC pic.twitter.com/sgOaKA6R7D — اتحاد كأس الخليج العربي لكرة القدم (@AGCFF) December 24, 2022

وستقام مباريات نصف نهائي كأس خليج 2023 “خليجي 25″، في الـ16 من شهر يناير/كانون الثاني الجاري على ملعب (استاد البصرة الدولي).

مباراة نهائي كأس خليج 2023 العراق

كما ستكون مباراة نهائي كأس خليج 2023، بنسخته الـ25، الخميس، في الـ19 من شهر يناير/كانون الثاني، على ملعب (استاد البصرة الدولي).

ومن الجدير بالذكر، أنّ دولة العراق ستستضيف منافسات بطولة كأس خليج 2023، خلال الفترة ما بين 6-19 من شهر يناير الجاري، في مدينة البصرة العراقية.