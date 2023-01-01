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جدول مباريات كأس الخليج 2023 العراق

ستفتتح بطولة كأس الخليج 25 بمواجهة صاحب الأرض العراق أمام عمان

كتب فارس أبو شيحة
مباريات كأس خليج 2023 العراق watanserb.com
مباريات كأس خليج 2023 العراق
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وطن- أيامٌ قليلة تفصلنا، عن انطلاق مباريات كأس الخليج 2023 “خليجي 25″، المقرّر استضافتها للمرة الثانية في تاريخ البطولة الخليجية داخل دولة العراق.

كما ستفتتح مباريات كأس الخليج 2023، بمواجهة المستضيف منتخب العراق “أسود الرافدين”، أمام نظيره عمان “الأحمر”، الجمعة، في الـ6 من شهر يناير/كانون الثاني الجاري، على ملعب “استاد البصرة” الدولي.

توقيت افتتاح بطولة كأس الخليج 2023 العراق

وستكون المباراة الافتتاحية بين العراق وعمان، في منافسات خليجي 25، عند الساعة السابعة إلا ربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة (السعودية)، والعاصمة العراقية بغداد.

وسيلتقي في اليوم ذاته، السعودية (الصقور الخضر)، أمام جاره الشقيق اليمن، في منافسات الجولة الأولى من مباريات دور مجموعات كأس الخليج 2023، بنسختها الـ25.

بطولة كأس خليج 2023
بطولة كأس خليج 2023

جدول مباريات كأس الخليج 2023 العراق

كما نضع بين أيديكم جدول مباريات كأس الخليج 2023 العراق، لمنافسات دور مجموعات البطولة الخليجية، على النحو الآتي:

منافسات الجولة الأولى دور المجموعات

العراق (أسود الرافدين) x عمان (الأحمر) (الجمعة، 1/6، ملعب البصر الدولي).

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السعودية (الصقور الخضر) x اليمن (النسور السبئية) (الجمعة، 1/6، ملعب البصر الدولي).

البحرين (حامل اللقب) x الإمارات (الأبيض) (السبت، 1/7، ملعب الميناء الأولمبي).

الكويت (الأزرق) x قطر (العنابي) (السبت، 1/7، ملعب الميناء الأولمبي).

منافسات الجولة الثانية دور المجموعات

عمان x اليمن (الاثنين، 1/9، ملعب البصرة الدولي).

السعودية x العراق (الاثنين، 1/9، ملعب البصرة الدولي).

الإمارات x الكويت (الثلاثاء، 1/10، ملعب الميناء الأولمبي).

قطر x البحرين (الثلاثاء، 1/10، ملعب الميناء الأولمبي).

أماكن بيع تذاكر خليجي 25
أماكن بيع تذاكر خليجي 25

منافسات الجولة الثالثة دور المجموعات

العراق x اليمن (الخميس، 1/12، ملعب البصرة الدولي).

السعودية x عمان (الخميس، 1/12، ملعب الميناء الأولمبي).

البحرين x الإمارات (الجمعة، 1/13، ملعب البصرة الدولي).

قطر x الإمارات (الجمعة، 1/13، ملعب الميناء الأولمبي).

مباريات نصف نهائي كأس الخليج 2023

كما ستتأهل 4 منتخبات خليجية مع ختام منافسات دور مجموعات كأس الخليج 2023، من أصل 8 منتخبات في البطولة، إلى منافسات دور نصف نهائي خليجي 25.

وستقام مباريات نصف نهائي كأس خليج 2023 “خليجي 25″، في الـ16 من شهر يناير/كانون الثاني الجاري على ملعب (استاد البصرة الدولي).

مباراة نهائي كأس خليج 2023 العراق

كما ستكون مباراة نهائي كأس خليج 2023، بنسخته الـ25، الخميس، في الـ19 من شهر يناير/كانون الثاني، على ملعب (استاد البصرة الدولي).

ومن الجدير بالذكر، أنّ دولة العراق ستستضيف منافسات بطولة كأس خليج 2023، خلال الفترة ما بين 6-19 من شهر يناير الجاري، في مدينة البصرة العراقية.

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فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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