تشكيلة ليفربول ضد برينتفورد في منافسات الدوري الإنجليزي

وطن- يستعد فريق ليفربول للمواجهة القوية أمام منافسه برينتفورد، الاثنين، في افتتاح منافسات الأسبوع ال18 من الدوري الإنجليزي الممتاز 2022-2023.

وستبدأ صافرة بداية لقاء ليفربول ضد برينتفورد، في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً، بتوقيت مكة المكرمة (السعودية).

كما وستكون المباراة عند الساعة السابعة والنصف مساءً، بتوقيت القدس الشريف ومصر (القاهرة)، بينما بتوقيت دول تونس والجزائر والمغرب، فستكون في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً.

أما بتوقيت دولة الإمارات وعمان، فستكون المباراة عند الساعة التاسعة والنصف مساءً.

وسيلعب المدرب الألماني المخضرم يورغن كلوب، المباراة القوية أمام نظيره برينتفورد، بتشكيلة أساسية متوقعة، كما يلي:

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

دفاع الريدز: فان ديك، جويل ماتيب، أليكساندر آرنولد، أندرو روبرتسون(تسيميكاس).

وسط التشكيلة: تياغو ألكانتارا، نابي كيتا (هيندرسون)، هارفي إليوت (فابيينو).

مركز الهجوم: محمد صلاح، فابيو كارفاليو (تشامبرلين)، داروين نونيز (فيرمينو محتمل).

فيما يستمر غياب الثنائي لويس دياز وفيرمينو عن تشكيلة فريق ليفربول بسبب الإصابة.

وسيعلق على مباراة ليفربول وبرينتفورد، في منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، على قنوات (بين سبورت) الرياضية القطرية، المعلق الجزائري حفيظ دراجي.

وكان فريق ليفربول (الريدز)، قد حقق الفوز المثير على نظيره ليستر سيتي بهدفين ثمينين مقابل هدف وحيد، الأسبوع الماضي في منافسات الدوري الإنجليزي.

🚀 Good job there was a net to stop this https://t.co/gcRgTzEAGW pic.twitter.com/0ZAJYisYAj

— Brentford FC (@BrentfordFC) December 31, 2022