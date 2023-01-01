الأحد, يناير 1, 2023
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رياضة

تشكيلة ليفربول ضد برينتفورد في منافسات الدوري الإنجليزي

منافسات الجولة ال18 من الدوري الإنجليزي الممتاز 2022-2023

كتب فارس أبو شيحة
تشكيلة ليفربول ضد برينتفورد watanserb.com
تشكيلة ليفربول ضد برينتفورد
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وطن- يستعد فريق ليفربول للمواجهة القوية أمام منافسه برينتفورد، الاثنين، في افتتاح منافسات الأسبوع ال18 من الدوري الإنجليزي الممتاز 2022-2023.

وستبدأ صافرة بداية لقاء ليفربول ضد برينتفورد، في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً، بتوقيت مكة المكرمة (السعودية).

توقيت مباراة ليفربول ضد برينتفورد

كما وستكون المباراة عند الساعة السابعة والنصف مساءً، بتوقيت القدس الشريف ومصر (القاهرة)، بينما بتوقيت دول تونس والجزائر والمغرب، فستكون في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً.

أما بتوقيت دولة الإمارات وعمان، فستكون المباراة عند الساعة التاسعة والنصف مساءً.

تشكيلة ليفربول ضد برينتفورد في الدوري الإنجليزي

وسيلعب المدرب الألماني المخضرم يورغن كلوب، المباراة القوية أمام نظيره برينتفورد، بتشكيلة أساسية متوقعة، كما يلي:

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حراسة المرمى: أليسون بيكر.

دفاع الريدز: فان ديك، جويل ماتيب، أليكساندر آرنولد، أندرو روبرتسون(تسيميكاس).

وسط التشكيلة: تياغو ألكانتارا، نابي كيتا (هيندرسون)، هارفي إليوت (فابيينو).

احتفال نجوم فريق ليفربول
احتفال نجوم فريق ليفربول

مركز الهجوم: محمد صلاح، فابيو كارفاليو (تشامبرلين)، داروين نونيز (فيرمينو محتمل).

فيما يستمر غياب الثنائي لويس دياز وفيرمينو عن تشكيلة فريق ليفربول بسبب الإصابة.

معلق مباراة ليفربول وبرينتفورد

وسيعلق على مباراة ليفربول وبرينتفورد، في منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، على قنوات (بين سبورت) الرياضية القطرية، المعلق الجزائري حفيظ دراجي.

وكان فريق ليفربول (الريدز)، قد حقق الفوز المثير على نظيره ليستر سيتي بهدفين ثمينين مقابل هدف وحيد، الأسبوع الماضي في منافسات الدوري الإنجليزي.

ويتواجد فريق ليفربول في المركز ال6 من ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 28 نقطة، بفارق كبير عن المتصدر أرسنال برصيد 43 نقطة.

احتفال فريق برينتفورد
احتفال فريق برينتفورد

كما وآتى فريق برينتفورد الفريق المنافس في المركز ال10 من جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 23 نقطة لهذا الموسم.

المصدروطن + صفحة ليفربول + صفحة برينتفورد
فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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