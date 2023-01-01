بسمة بوسيل بالحجاب وتامر حسني يحتضنها أمام الكعبة (شاهد)

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وطن– شارك الفنان المصري تامر حسني وزوجته المغربية بسمة بوسيل، صورا لهما داخل الحرم المكي أمام الكعبة المشرفة، وهما يؤديان مناسك العمرة في السعودية بالتزامن مع ليلة رأس السنة الجديدة.

تامر حسني وبسمة بوسيل في العمرة

وشاركت بسمة بوسيل صورا عبر حسابها الرسمي على منصة انستغرام تجمعها بزوجها تامر حسني، أثناء أداء مناسك العمرة.

وعلقت “بوسيل” على المنشور بقولها: “اللهم لك الحمد والشكر كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك وعلو مكانك”.

View this post on Instagram A post shared by Bassma Boussil (@bassmaboussel)

وتزوج الفنان المصري تامر حسني عام 2012، من المغربية بسمة بوسيل، وأثمر زواجهما عن ثلاثة أطفال هم “تاليا وآمايا وآدم”.

إلى ذلك، أثارت الصور التي شاركتها بسمة بوسيل رفقة زوجها داخل الحرم المكي خلال تأديتهما مناسك العمرة تفاعل الكثيرين، واختلفت ردود الأفعال بين النشطاء.

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وجاء في أحد التعليقات المرافقة لصور بوسيل رفقة زوجها الفنان المصري تامر حسني: “والله انا ضد نشر صور ممارسة الشعائر الدينيه كزيارة مكة للحج او العمره وكذالك المدينة المنورة”.

وتابع: “الواحد يصور مع أهله أو مع أي شخص ولكن الأفضل هو الاحتفاظ باالصور وعدم نشرها”.

وأكد: “مهما كان العبادة أمرها شأن عظيم وبعض الناس حتى غير المشاهير إذا راح عمرة حط الصور حتى في حالات الواتس”.

والله انا ضد نشر صور ممارسة الشعائر الدينيه كزيارة مكه للحج او العمره وكذالك المدينه المنوره الواحد يصور مع اهله او مع اي شخص ولكن الافضل هو الاحتفاظ باالصور وعدم نشرها مهما كان العباده امرها شأن عظيم وبعض الناس حتى غير المشاهير اذا راح عمره حط الصور حتى في حالات الواتس — واحد من الناس (@elmsody212) January 1, 2023

وقال آخر إن “المشكلة مش هون (العمرة) المشكلة يكمل يسوي عمرة ويخرج يسوي أكبر احتفال وسهرات!!”.

المشكلة مش هون المشكلة يكمل يسوي عمرة ويخرج يسوي أكبر أحتفال وسهرات ..!! — Almegalli (@Almegalli1) January 1, 2023

تامر حسني وزوجته في قطر

وكان الثنائي بسمة وتامر خطفا الأنظار اليهما، عند حضورهما مباريات كأس العالم التي أقيمت في قطر، لمساندة المنتخب المغربي الذي حقق نتائج ايجابية في البطولة بفوزه على المنتخبات الكبرى ليتوج في النهاية بالمركز الرابع.

View this post on Instagram A post shared by Bassma Boussil (@bassmaboussel)

كما قدم تامر أيضاً حفلاً غنائياً ضمن فعاليات كأس العالم في قطر، وكتب وقتها عبر حسابه على “انستجرام“: “اتشرفت بأكبر حضور جماهيري في قطر ضمن فعاليات كأس العالم.”

وتابع: “كل الشكر للجمهور القطري الحبيب وجميع الجاليات العربية الغالية والجالية المصرية العظيمة ودعواتي بالفوز للمغرب إن شاء الله ”.

View this post on Instagram A post shared by Tamer Hosny (@tamerhosny)

وقدم المغرب في مونديال فيفا قطر 2022 مردودا سيبقى تاريخيا تـوج ببلوغه المربع الذهبي كأول منتخب عربي وأفريقي في تاريخ بطولة كأس العالم.