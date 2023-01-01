الأحد, يناير 1, 2023
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حياتنا

بسمة بوسيل بالحجاب وتامر حسني يحتضنها أمام الكعبة (شاهد)

تزوج تامر حسني بالمغربية بسمة بوسيل في 2012 وكُلل الزواج بإنجاب ثلاثة أطفال

كتب فهمي الورغمي
تامر حسني وبسمة بوسيل watanserb.com
تامر حسني وزوجته بسمة بوسيل يؤديان العمرة
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وطن– شارك الفنان المصري تامر حسني وزوجته المغربية بسمة بوسيل، صورا لهما داخل الحرم المكي أمام الكعبة المشرفة، وهما يؤديان مناسك العمرة في السعودية بالتزامن مع ليلة رأس السنة الجديدة.

تامر حسني وبسمة بوسيل في العمرة

وشاركت بسمة بوسيل صورا عبر حسابها الرسمي على منصة انستغرام تجمعها بزوجها تامر حسني، أثناء أداء مناسك العمرة.

وعلقت “بوسيل” على المنشور بقولها: “اللهم لك الحمد والشكر كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك وعلو مكانك”.

 

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وتزوج الفنان المصري تامر حسني عام 2012، من المغربية بسمة بوسيل، وأثمر زواجهما عن ثلاثة أطفال هم “تاليا وآمايا وآدم”.

إلى ذلك، أثارت الصور التي شاركتها بسمة بوسيل رفقة زوجها داخل الحرم المكي خلال تأديتهما مناسك العمرة تفاعل الكثيرين، واختلفت ردود الأفعال بين النشطاء.

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وجاء في أحد التعليقات المرافقة لصور بوسيل رفقة زوجها الفنان المصري تامر حسني: “والله انا ضد نشر صور ممارسة الشعائر الدينيه كزيارة مكة للحج او العمره وكذالك المدينة المنورة”.

وتابع: “الواحد يصور مع أهله أو مع أي شخص ولكن الأفضل هو الاحتفاظ باالصور وعدم نشرها”.

وأكد: “مهما كان العبادة أمرها شأن عظيم وبعض الناس حتى غير المشاهير إذا راح عمرة حط الصور حتى في حالات الواتس”.

وقال آخر إن “المشكلة مش هون (العمرة) المشكلة يكمل يسوي عمرة ويخرج يسوي أكبر احتفال وسهرات!!”.

تامر حسني وزوجته في قطر

وكان الثنائي بسمة وتامر خطفا الأنظار اليهما، عند حضورهما مباريات كأس العالم التي أقيمت في قطر، لمساندة المنتخب المغربي الذي حقق نتائج ايجابية في البطولة بفوزه على المنتخبات الكبرى ليتوج في النهاية بالمركز الرابع.

 

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كما قدم تامر أيضاً حفلاً غنائياً ضمن فعاليات كأس العالم في قطر، وكتب وقتها عبر حسابه على “انستجرام“: “اتشرفت بأكبر حضور جماهيري في قطر ضمن فعاليات كأس العالم.”

وتابع: “كل الشكر للجمهور القطري الحبيب وجميع الجاليات العربية الغالية والجالية المصرية العظيمة ودعواتي بالفوز للمغرب إن شاء الله ”.

 

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وقدم المغرب في مونديال فيفا قطر 2022 مردودا سيبقى تاريخيا تـوج ببلوغه المربع الذهبي كأول منتخب عربي وأفريقي في تاريخ بطولة كأس العالم.

المصدرتويتر + انستغرام - رصد وتحرير وطن
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي مُحرر صحفي تونسي ومساهم في مجال الترجمة. ترجمتُ العديد من الدراسات- منشورة مع مراكز بحثية عربية- من الانجليزية إلى العربية حول الشعبوية السياسية في العالم العربي، والانتقال السياسي داخل الأنظمة العربية مابعد ثورات 2011. مُهتم بقضايا الهجرة وتطوراتها؛ وقد صُغت ورقة سياسات حول الهجرة و آفاقها من تونس نحو أوروبا. متابع للأخبار السياسية العربية والتونسية خاصة. شغوف بالصحافة والعمل التحريري الصحفي. مُتحصل على شهادة في صحافة المُواطن من المعهد العربي لحقوق الإنسان. خضت مع صحيفة الإستقلال تجربة صحفية طيلة عامين (منذ جويلية 2020) اشتغلت خلالها مُحررا صحفيا للمقالات والتقارير السياسية حول منطقة المغرب العربي.
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