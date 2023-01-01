الأحد, يناير 1, 2023
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الهدهد

أول مسلسل عماني يعرض على منصة نتفليكس.. ما علاقة الإمارات؟

المسلسل يتناول قدرات وإبداع ذوي الإعاقة

كتب خالد السعدي
أول مسلسل عماني watanserb.com
أول مسلسل عماني
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وطن- تعرض منصة “نتفليكس” أول مسلسل عماني، وذلك ضمن ثلاثة مسلسلات درامية أنتجتها شبكة قنوات تلفزيون أبوظبي.

وتحمل المسلسلات الثلاثة بصمة ذوي الإعاقة، وهي أحلام يرسمها الغبار وحواجز مبعثرة ودار الحياة.

وتدور المسلسلات الثلاثة حول قدرة الموهوبين والمبدعين من ذوي الإعاقة على كتابة المسلسلات والعمل على كافة اللوجستيات والفنيات الخاصة بإنتاج العمل من التصوير والإخراج وغيره.

مؤلف ومخرج مسلسل حواجز مبعثرة

والمسلسل العماني حواجز مبعثرة يضم ست حلقات، وهو من تأليف الكاتب العماني أحمد الحجي وأخرجها عبدالباري أبو الخير.

ويشارك في بطولته أمينة عبدالرسول وإبراهيم الزدجالي وعصام الزدجالي وبلقيس البلوشية ورائد العامري والممثلة الإماراتية سلامة المزروعي.

فكرة مسلسل حواجز مبعثرة

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ويُسلط مسلسل حواجز مبعثرة، الضوء على جائحة كورونا وتأثيرها في تغيير سلوك البشر وفرض حقائق جديدة على المجتمعات.

ويروي المسلسل قصة ناصر وهو أحد الأشخاص الذين رفضوا تصديق وقبول الخطر الجسيم الذي يسببه فيروس كورون حتى توفيت والدته بسبب الفيروس.

ويقع “ناصر” في دوامة إلقاء اللوم على نفسه ويمتنع عن تقبل الواقع الجديد، إلا بعد أن يدرك المعنى الحقيقي لوحدة الأسرة والمجتمع، فيسعى جاهداً لتحسين حياته تكريماً لوالدته.

تكريم مسلسل حواجز مبعثرة

وسبق أن حصل مسلسل “حواجز مبعثرة” على جوائز دولية من مهرجانات عالمية أبرزها مهرجان برشلونة.

وجاء التكريم لكون العمل يُجسد الدور المهم الذي يلعبه ذوي الإعاقة وقدرتهم على تحقيق الإنجازات والتغلب على جميع التحديات في مختلف الميادين.

المصدرتويتر، رصد وتحرير وطن
خالد السعدي
خالد السعدي
صحافي كويتي متخصص في الشؤون السياسية، يناقش القضايا العربية والإقليمية، حاصل على ماجستير في الإعلام من جامعة الكويت، وعمل في العديد من المنصات الإخبارية ووكالات الأنباء الدولية، وعمل منتجا لأفلام استقصائية لصالح جهات نشر عربية وإقليمية، وترأس تحرير عدة برامج تلفزيونية.
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