أول مسلسل عماني يعرض على منصة نتفليكس.. ما علاقة الإمارات؟

وطن- تعرض منصة “نتفليكس” أول مسلسل عماني، وذلك ضمن ثلاثة مسلسلات درامية أنتجتها شبكة قنوات تلفزيون أبوظبي.

وتحمل المسلسلات الثلاثة بصمة ذوي الإعاقة، وهي أحلام يرسمها الغبار وحواجز مبعثرة ودار الحياة.

وتدور المسلسلات الثلاثة حول قدرة الموهوبين والمبدعين من ذوي الإعاقة على كتابة المسلسلات والعمل على كافة اللوجستيات والفنيات الخاصة بإنتاج العمل من التصوير والإخراج وغيره.

والمسلسل العماني حواجز مبعثرة يضم ست حلقات، وهو من تأليف الكاتب العماني أحمد الحجي وأخرجها عبدالباري أبو الخير.

مبروك ل #اصحاب_الهمم التميز والنجاح والحمدلله ومن فضله مسلسل #حواجز_مبعثرة بتاريخ 12-1 عبر منصة #نتفلكس وقنوات #ابوظبي الله يوفقكم ومنها لاعلى

Seen “Scattered Barriers” on Netflix yet?https://t.co/TkI4iPaAPb pic.twitter.com/1La5IwzQWc

— منصور اليبهوني الظاهري (@uaefilmmaker) December 29, 2022