أول مسلسل عماني يعرض على منصة نتفليكس.. ما علاقة الإمارات؟

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وطن- تعرض منصة “نتفليكس” أول مسلسل عماني، وذلك ضمن ثلاثة مسلسلات درامية أنتجتها شبكة قنوات تلفزيون أبوظبي.

وتحمل المسلسلات الثلاثة بصمة ذوي الإعاقة، وهي أحلام يرسمها الغبار وحواجز مبعثرة ودار الحياة.

وتدور المسلسلات الثلاثة حول قدرة الموهوبين والمبدعين من ذوي الإعاقة على كتابة المسلسلات والعمل على كافة اللوجستيات والفنيات الخاصة بإنتاج العمل من التصوير والإخراج وغيره.

مؤلف ومخرج مسلسل حواجز مبعثرة

والمسلسل العماني حواجز مبعثرة يضم ست حلقات، وهو من تأليف الكاتب العماني أحمد الحجي وأخرجها عبدالباري أبو الخير.

مبروك ل #اصحاب_الهمم التميز والنجاح والحمدلله ومن فضله مسلسل #حواجز_مبعثرة بتاريخ 12-1 عبر منصة #نتفلكس وقنوات #ابوظبي الله يوفقكم ومنها لاعلى

Seen “Scattered Barriers” on Netflix yet?https://t.co/TkI4iPaAPb pic.twitter.com/1La5IwzQWc — منصور اليبهوني الظاهري (@uaefilmmaker) December 29, 2022

ويشارك في بطولته أمينة عبدالرسول وإبراهيم الزدجالي وعصام الزدجالي وبلقيس البلوشية ورائد العامري والممثلة الإماراتية سلامة المزروعي.

فكرة مسلسل حواجز مبعثرة

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ويُسلط مسلسل حواجز مبعثرة، الضوء على جائحة كورونا وتأثيرها في تغيير سلوك البشر وفرض حقائق جديدة على المجتمعات.

ويروي المسلسل قصة ناصر وهو أحد الأشخاص الذين رفضوا تصديق وقبول الخطر الجسيم الذي يسببه فيروس كورون حتى توفيت والدته بسبب الفيروس.

ويقع “ناصر” في دوامة إلقاء اللوم على نفسه ويمتنع عن تقبل الواقع الجديد، إلا بعد أن يدرك المعنى الحقيقي لوحدة الأسرة والمجتمع، فيسعى جاهداً لتحسين حياته تكريماً لوالدته.

تكريم مسلسل حواجز مبعثرة

وسبق أن حصل مسلسل “حواجز مبعثرة” على جوائز دولية من مهرجانات عالمية أبرزها مهرجان برشلونة.

وجاء التكريم لكون العمل يُجسد الدور المهم الذي يلعبه ذوي الإعاقة وقدرتهم على تحقيق الإنجازات والتغلب على جميع التحديات في مختلف الميادين.