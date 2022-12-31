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هذا ما فعله مشجع جزائري مع بيليه عام 1970 وأثار جدلا واسعا (فيديو)

موقف طريف لمشجع جزائري مع الأسطورة الراحل بيليه عام 1970 في فرنسا

كتب خالد الأحمد
مشجع جزائري وبيليه watanserb.com
أسطورة كرة القدم البرازيلية بيليه
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وطن– استعاد نشطاء جزائريون على مواقع التواصل الاجتماعي، حادثة طريفة حصلت لنجم الكرة العالمي الراحل “بيليه” مع مشجع جزائري عام 1970، بعد حصول فريقه على كأس العالم آنذاك في النسخة التاسعة من البطولة.

معجبون لبيليه في جميع دول العالم

وتوفي أسطورة كرة القدم البرازيلية بيليه، الخميس، عن عمر ناهز الـ 82 عاماً بعد معركة مع السرطان وبابتسامته الكبيرة وموقفه الدافئ. لم يكن بيليه محبوبًا فقط من قبل معجبيه في البرازيل ولكن في جميع أنحاء العالم.

ونشرت صحيفة “تايمز” البريطانية قصة طريفة حصلت مع بيليه في باريس مع مشجع جزائري، حيث أنه أثناء مرور أسطورة الكرة البرازيلي في سيارة ليموزين مكشوفة، اصطفت حشود منتشية في شارع الشانزليزيه وخرج آخرون ليلاً لرؤية بيليه يلعب مع سانتوس ضد فريق مرسيليا وسانت إتيان.

رسائل بيليه

وأشارت الصحيفة إلى أن تكريم المنتخب البرازيلي عام 1970 تضمن آنذاك عشاء مع أعضاء الحكومة الفرنسية في مطعم راق.

وبحسب المصدر تسلل رجل جزائري من رجال الأمن المحيطين ببيليه وأمسك به ثم سأله: كنت أكتب الرسائل لك منذ ثلاث سنوات فلماذا لم ترد؟

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ليقف جوهرة الكرة بيليه مذهولاً أمام الجزائري ورد عليه: “لم أطلع على الرسائل”، لكن المشجع الجزائري لم يتقبل الأمر، وأجاب بيليه: “كيف لم تتطلع عليها والرسائل مسجلة بالبريد”.

سحر المشجعين

وأشار تقرير لموقع “هوف بوست ” إلى أن بيليه يعتبر أحد أعظم لاعبي كرة القدم، وقد أمضى ما يقرب من عقدين من الزمن في سحر المشجعين والخصوم المبهرين باعتباره هداف المباراة الأكثر غزارةً مع نادي سانتوس البرازيلي والمنتخب البرازيلي”.

وأذهلت رشاقته وأدائه الرياضي وتحركاته الساحرة اللاعبين والمشجعين. إذ قام بتنسيق أسلوب سريع وسلس أحدث ثورة في الرياضة ويشبه أسلوبه رقصة السامبا التي تشتهر بها بلاده.

وحمل بيليه البرازيل إلى آفاق كرة القدم وأصبح سفيراً عالمياً لرياضته في رحلة بدأت في شوارع ولاية ساو باولو، حيث كان يركل جوربًا محشوًا بالصحف أو الخرق.

الحرب الأهلية في نيجيريا

وكانت شهرة بيليه كبيرة لدرجة أنه في عام 1967 وافقت فصائل الحرب الأهلية في نيجيريا على وقف إطلاق النار لفترة وجيزة حتى يتمكن من لعب مباراة استعراضية في البلاد.

وحصل على لقب فارس من قبل ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية في عام 1997.

حصل بيليه على لقب فارس من قبل ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية

وعندما زار واشنطن للمساعدة في نشر اللعبة في أمريكا الشمالية، كان الرئيس الأمريكي رونالد ريغان هو من مد يده أولاً لمصافحته، وقال ريغان لزائره: “اسمي رونالد ريغان، أنا رئيس الولايات المتحدة الأمريكية.. لكنك لست بحاجة إلى تقديم نفسك لأن الجميع يعرف من هو بيليه”.

بيليه في الجزائر

وبحسب وسائل إعلام جزائرية زار بيليه الجزائر عامي 1965 و1969 مع منتخب البرازيل ونادي سانتوس على التوالي، وأخرى عام 2014 لحضور مباراة لمنتخب الجزائر قبل المشاركة في مونديال البرازيل.

وقاد منتخب البرازيل الذي واجه نظيره الجزائري وديًا عام 1965 بمحافظة وهران غربي العاصمة الجزائرية، وشهدت المواجهة التي انتهت بفوز بطل العالم آنذاك بثلاثية نظيفة، حضورًا جماهيريًا قياسيًا من أجل متابعة بيليه عن قرب.

اللاعب البرازيلي بيليه

وعاد النجم البرازيلي مع نادي سانتوس عام 1969 لخوض ودية أخرى أمام منتخب الجزائر انتهت بالتعادل بهدف لمثله (1-1)، قبل عام من تتويجه للمرة الثالثة بكأس العالم (1970 بالمكسيك.

وكانت آخر زيارة للنجم البرازيلي الراحل إلى الجزائر عام 2014، وبالتحديد شهر مارس/ آذار، بمناسبة مواجهة الجزائر وسلوفينيا الودية (2-0) على ملعب مصطفى تشاكر بمحافظة البليدة، وقبل أشهر من مشاركة “محاربي الصحراء” في كأس العالم التي نظمتها البرازيل في صيف العام نفسه.

المصدرتويتر ، هوف بوست ، تايمز ، رصد وتحرير وطن
خالد الأحمد
خالد الأحمد
- كاتب وصحفي مواليد مدينة حمص 1966، نشرت في العديد من المجلات والصحف العربية منذ عام ١٩٨٣ م , درست في المعهد العلمي الشرعي ثم في الثانوية الشرعية بحمص عملت مراسلاً لجريدة الإعتدال العربية التي تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية - نيوجرسي و- جريدة الايام العربية - ولاية فلوريدا أعوام 1990- 2000 وجريدة الخليج الإمارات العربية المتحدة - الشارقة - جريدة الاتحاد -أبو ظبي - مجلة روتانا السعودية - مجلة أيام الأسرة ( السورية) وأغلب الصحف والمجلات السورية، وبعد الإنتقال إلى الاردن اتبعت دورتين صحفية واذاعية لشبكة الاعلام المجتمعي ودورة لمركز الدوحة لحرية الإعلام في عمان وأنجز عشرات التقارير الإذاعية في إذاعة البلد وموقع عمان نت. أعمل كمتعاون مع موقع (زمان الوصل) باسم "فارس الرفاعي" منذ العام 2013 لدي اهتمامات بالكتابة عن القضايا الاجتماعية والتراث والظواهر والموضوعات الفنية المتنوعة لي العديد من الكتب المطبوعة ومنها :(غواية الأسئلة – مواجهات في الفكر والحياة والإبداع) و" عادات ومعتقدات من محافظة حمص-عن الهيئة السورية للكتاب بدمشق 2011 و(صور من الحياة الاجتماعية عند البدو) عن دار الإرشاد للطباعة والنشر في حمص 2008 و(معالم وأعلام من حمص) عن دار طه للطباعة والنشر في حمص 2010 . - والعديد من الكتب المخطوطة ومنها: (أوابد وإبداعات حضارية من سورية) و(زمن الكتابة – زمن الإنصات - حوارات في الفكر والحياة والإبداع) –طُبع الكترونياً بموقع "إي كتاب" و(مهن وصناعات تراثية من حمص) و(غريب اليد والوجه واللسان – صور من التراث الشعبي في حمص) و(مشاهير علماء حمص في القرنين الثاني والثالث عشر الهجريين).
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