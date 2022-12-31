السبت, ديسمبر 31, 2022
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حياتنا

ملكة جمال كرواتيا إيفانا نول تختتم 2022 بألبوم لأكثر صورها إثارة! (شاهد)

نشرت ملكة جمال كرواتيا السابقة إيفانا نول عبر حسابها في انستغرام، ألبوم صور لها، وأرفقته بتعليق قالت فيه: "2022 أفضل عام في حياتي. 365 يومًا من السفر بدون توقف"..

كتب أنس السالم
ملكة جمال كرواتيا إيفانا نول watanserb.com
ملكة جمال كرواتيا إيفانا نول في مونديال قطر
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وطن – ختمت ملكة جمال كرواتيا السابقة إيفانا نول العام 2022، بنشر ألبوم صور، ضمّ مجموعة من أكثر صورها إثارةً وجرأة، خلال مناسباتٍ عديدةٍ في مقدمتها حضورها بطولة كأس العالم بقطر .

ونشرت ملكة جمال كرواتيا السابقة إيفانا نول عبر حسابها في انستغرام، ألبوم صور لها، وأرفقته بتعليق قالت فيه: “2022 أفضل عام في حياتي. 365 يومًا من السفر بدون توقف حيث قابلت أشخاصًا رائعين في جميع أنحاء العالم، وحضرت أكبر أحداث الرياضة والموضة، ومثلت بلدي للعالم بأسره وأنا سعيدة وفخورة كما لم يحدث من قبل. يا رفاق أنتم السبب في هذا. كان أفضل عام بالنسبة لي شكرًا لكم جميعًا على دعمكم . دعونا نستقبل 2023!. أتمنى لكم سنة جديدة سعيدة وكل التوفيق”.

 

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ملكة جمال كرواتيا السابقة تتعرّى في الصحراء 

مَلكة جمال كرواتيا السابقة إيفانا نول إيفانا نول اطلت قبل هذا المنشور في إعلان لأحد مشروبات الطاقة؛ حيث اختارات منطقة صحراوية للترويج للمشروب.

ملكة جمال كرواتيا إيفانا نول في إعلان لمشروب طاقة1
إيفانا نول في إعلان لمشروب طاقة

وظهرت مَلكة جمال كرواتيا السابقة وهي ترتدي جمبسوت أسود اللون، يكشف مفاتنها بطريقة جريئة؛ حيث استعرضت قوامها وهي تتناول المشروب على مركبة من نوع جيب روبيكون.

وفي فيديو آخر، ظهرت إيفانا نول وهي عارية تمامًا من ملابسها، سوى من قطعتي الملابس الداخلية، وتعلن لنفس المشروب على الرمال الصحراوية.

وقبل أيام، احتفلت إيفانا نول، مَلكة جمال كرواتيا السابقة، بعيد الكريمساس، وشاركت جمهورها ومتابعيها، مجموعة من الصور توثّق الاحتفال بالمناسبة.

ملكة جمال كرواتيا إيفانا نول
ملكة جمال كرواتيا إيفانا نول تستعرض هدايا عيد الميلاد
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يذكر أن اسم إيفانا نول، مَلكة جمال كرواتيا السابقة، لمع خلال بطولة كأس العالم التي استضافتها دول قطر، بسبب الجرأة غير المسبوقة التي ظهرت بها خلال حضورها مباريات منتخب بلادها في ملاعب المونديال.

إيفانا نول عارية في قطر watanserb.com
ملكة جمال كرواتيا ايفانا نول في مدرجات المونديال 

كما لم تتوقف ملكة جمـال كرواتيا السابقة، عن استفزازها “الفاضح” للقطريين والعرب المتواجدين في الدوحة لحضور المونديال، وأخذت تستعرض جسمها ومفاتنها، بملابس مثيرة على كورنيش الدوحة تارةً، وتارةً أخرى على شواطئ قطر.

إيفانا نول بعد فوز كرواتيا على المغرب watanserb.com
ملكة جمال كرواتيا ايفانا نول في قطر
المصدررصد وطن - انستغرام
أنس السالم
أنس السالم
- كاتب ومحرر صحفي يقيم في اسطنبول. - يرأس إدارة تحرير صحيفة وطن - يغرد خارج السرب منذ عام 2015. - حاصل على درجة البكالوريوس في الصحافة والاعلام. - عمل مراسلاً لعدد من المواقع ووكالات الانباء، ومُعدّاً ومقدماً لبرامج إذاعية. - شارك في عدة دورات صحفية تدريبية، خاصة في مجال الاعلام الرقمي، نظمتها BBC. - أشرف على تدريب مجموعات طلابية وخريجين في مجال الصحافة المكتوبة والمسموعة . - قاد ورشات عمل حول التعامل مع مواقع التواصل الاجتماعي والتأثير في المتلقين . - ساهم في صياغة الخط التحريري لمواقع اخبارية تعنى بالشأن السياسي والمنوعات . - مترجم من مصادر اخبارية انجليزية وعبريّة.
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