ملكة جمال كرواتيا إيفانا نول تختتم 2022 بألبوم لأكثر صورها إثارة! (شاهد)

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وطن – ختمت ملكة جمال كرواتيا السابقة إيفانا نول العام 2022، بنشر ألبوم صور، ضمّ مجموعة من أكثر صورها إثارةً وجرأة، خلال مناسباتٍ عديدةٍ في مقدمتها حضورها بطولة كأس العالم بقطر .

ونشرت ملكة جمال كرواتيا السابقة إيفانا نول عبر حسابها في انستغرام، ألبوم صور لها، وأرفقته بتعليق قالت فيه: “2022 أفضل عام في حياتي. 365 يومًا من السفر بدون توقف حيث قابلت أشخاصًا رائعين في جميع أنحاء العالم، وحضرت أكبر أحداث الرياضة والموضة، ومثلت بلدي للعالم بأسره وأنا سعيدة وفخورة كما لم يحدث من قبل. يا رفاق أنتم السبب في هذا. كان أفضل عام بالنسبة لي شكرًا لكم جميعًا على دعمكم . دعونا نستقبل 2023!. أتمنى لكم سنة جديدة سعيدة وكل التوفيق”.

View this post on Instagram A post shared by Ivana Knöll (@knolldoll)

ملكة جمال كرواتيا السابقة تتعرّى في الصحراء

مَلكة جمال كرواتيا السابقة إيفانا نول إيفانا نول اطلت قبل هذا المنشور في إعلان لأحد مشروبات الطاقة؛ حيث اختارات منطقة صحراوية للترويج للمشروب.

وظهرت مَلكة جمال كرواتيا السابقة وهي ترتدي جمبسوت أسود اللون، يكشف مفاتنها بطريقة جريئة؛ حيث استعرضت قوامها وهي تتناول المشروب على مركبة من نوع جيب روبيكون.

وفي فيديو آخر، ظهرت إيفانا نول وهي عارية تمامًا من ملابسها، سوى من قطعتي الملابس الداخلية، وتعلن لنفس المشروب على الرمال الصحراوية.

وقبل أيام، احتفلت إيفانا نول، مَلكة جمال كرواتيا السابقة، بعيد الكريمساس، وشاركت جمهورها ومتابعيها، مجموعة من الصور توثّق الاحتفال بالمناسبة.

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يذكر أن اسم إيفانا نول، مَلكة جمال كرواتيا السابقة، لمع خلال بطولة كأس العالم التي استضافتها دول قطر، بسبب الجرأة غير المسبوقة التي ظهرت بها خلال حضورها مباريات منتخب بلادها في ملاعب المونديال.

كما لم تتوقف ملكة جمـال كرواتيا السابقة، عن استفزازها “الفاضح” للقطريين والعرب المتواجدين في الدوحة لحضور المونديال، وأخذت تستعرض جسمها ومفاتنها، بملابس مثيرة على كورنيش الدوحة تارةً، وتارةً أخرى على شواطئ قطر.