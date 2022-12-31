مصر: أول صورة للشاب والفتاة مرتكبي الفعل الفاضح على الكوبري بعد القبض عليهما

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وطن- نشرت وسائل إعلام مصرية، أول صورة للشاب والفتاة، صاحبيّ واقعة الفعل الفاضح في وضح النهار أعلى أحد الكباري في مصر.

وبدأت القصة بتداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعى يظهر خلاله شاب وفتاة يقومان بأعمال منافية للأداب بالطريق العام.

والفيديو التقطه أحد الأشخاص (لا تعرف هويته) بهاتفه المحمول ووثق فعلا فاضحا لشاب وفتاة أعلى كوبري، حيث شوهدا وهما يمارسان أفعالا منافية للآداب في الطريق العام بوضح النهار.

وبين الفيديو، قيام الشاب والفتاة بهذا الفعل الفاضح في شارع رئيسي أعلى الكباري دون أي خوف أو خجل من المارة أو السيارات.

وألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، القبض على الشاب والفتاة مرتكبي الفعل الفاضح بالطريق العام، بمنطقة الساحل بالقاهرة، بحسب موقع القاهرة 24.

الشاب والفتاة يقران بالواقعة

وواجهت أجهزة الأمن الشاب والفتاة بالتحريات حول الواقعة، وأقرا بصحة ارتكابهما لها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجاري العرض على النيابة العامة.

ماذا يقول القانون؟

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وينص قانون العقوبات المصري في مادته 278، على أنه كل من فعل علانية فعلًا فاضحا مخلصا بالحياء يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو غرامة لا تتجاوز 300 جنيه.

ولا تقوم جريمة الفعل الفاضح العلني إلا بتوافر ثلاثة أركان، وهي فعل مادي يخدش حياء المرء “حياء العين أو الأذن”، وركن العلانية “يشترط مشاهدة الغير للفعل”، وركن القصد الجنائي “تعمد الجاني إتيان الفعل الفاضح”.

ويكفي لتوافر القصد الجنائي في جريمة الفعل الفاضح المُخل بالحياء أن يكون المتهم عالمًا بأن فعلته من شأنها أن تخدش الحياء.