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الكونفيدنسيال: محمد السادس يبدأ عطلة خارجية فخمة برفقة أصدقائه وفرقاطة قوات خاصة(شاهد)

محمد السادس كان قد قضى 5 أشهر خارج المغرب عام 2022

كتب سالم حنفي
محمد السادس watanserb.com
محمد السادس
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وطن- قالت صحيفة “الكونفيدنسيال” الإسبانية، إن العاهل المغربي الملك محمد السادس بدأ إجازة عيد الميلاد في قصره في شبه جزيرة بوانت دينيس ، على مصب نهر كومو ، الذي يتميز بسلسلة من الشواطئ الرملية الجميلة الطويلة والتي تبعد حوالي عشرة كيلومترات عن ليبرفيل، عاصمة الجابون.

وقال الموقع إن صحيفة “برلمان” المغربية الرسمية وصفت رحلة الملك إلى الجابون على أنها “زيارة ثنائية” للعمل ، لكن الصحف الرقمية الأخرى أنها “عطلة خاصة تتزامن مع رأس السنة الجديدة”.

وبحسب الصحيفة الإسبانية، فهذه هي المرة الثانية حتى الآن هذا العام التي يتمتع فيها الملك العلوي ببضعة أيام إجازة في ذلك البلد الواقع في غرب إفريقيا والذي هو قريب جدًا من رئيسه علي بونغو.

وقالت إن رحلته الأولى كانت بعد الوباء (كورونا)، حيث وصل محمد السادس إلى الجابون في نهاية فبرايرو مكث هناك خمسة أسابيع قبل أن يعود إلى المغرب في بداية أبريل ، قبل حلول شهر رمضان.

خمسة أشهر قضاها محمد السادس خارج المغرب عام 2022

ولفتت الصحيفة إلى أن الملك محمد السادس قد أمضى ما يزيد قليلاً عن خمسة أشهر هذا العام(2022) خارج المغرب، موضحة أنه يجب أن يضاف إلى إقامته في الجابون الأشهر الأربعة الطويلة التي قضاها في فرنسا ، والتي قطعتها ثلاث رحلات خاطفة إلى الرباط ، بين 1 يونيو وأوائل أكتوبر ووزعها بين القصر القريب من برج إيفل ، الذي استحوذ عليه في يوليو 2020 مقابل 80 مليون يورو، وقلعة بيتز التي تبعد 75 كيلومترًا شمال شرق باريس التي اشترها والده الحسن الثاني في السبعينيات.

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ونبهت الصحيفة إلى أن هناك العديد من الشهادات المصورة عن الفترة التي قضاها في باريس ، من بينها الفيديو الشهير الذي ظهر في نهاية شهر أغسطس ، والذي يبدو أنه يواجه بعض الصعوبة في الحفاظ على توازنه.

من هم الأصدقاء المرافقين للملك؟

وقالت الصحيفة إنه في بوانت دينيس ، عادة ما يعيش الملك حياة مريحة مع التنزه والتسوق في بعض المتاجر، لافتة إلى أنه من غير المعروف الأصدقاء الذين يرافقون الملك هذه الأيام، والتي غالبًا ما يكون الإخوة زعيتر الثلاثة ، الخبراء في فنون الدفاع عن النفس ، جزءًا من حاشيته.

وقالت إنه تم إضافة رياضي آخر بنفس الملف الشخصي إليهم قبل بضعة أشهر ، يوسف قدور من مليلية ، الذي أصبح نائب مستشار الرياضة في مدينته، وقد كان بجوار الملك في الفيديو الفيروسي لباريس ، وفي فيديو آخر ، سجل في 6 ديسمبر ، يحتفل بالرباط بفوز كأس العالم للمنتخب المغربي ضد الإسبان.

فرقاطة بقوات خاصة لحراسة الملك

ولفتت الصحيفة إلى انه عادة ما ترسو فرقاطة بحرية ملكية مغربية، مع حفنة من جنود القوات الخاصة ، على مقربة من مقر إقامته في حالة ظهور أي تهديد لأمنه ، ولكن حتى الآن لم تضطر أبدًا إلى التدخل ، ولا حتى في يناير 2019 في ظل محاولة الانقلاب الفاشلة في الجابون.

إجازة محمد السادس تؤجل اجتماعا مقررا بين المغرب وإسبانيا

وأكدت الصحيفة على انه كانت الإقامة التي بدأت يوم الأحد في بوانت دينيس هي المدة المعتادة لعطلة محمد السادس في ذلك البلد ، فإن الاجتماع رفيع المستوى (RAN) ، أي الاجتماع بين حكومتي إسبانيا والمغرب ، لا يمكن عقده في يناير، وهذا يشمل دائمًا لقاء رئيس الوزراء الإسباني مع الملك الذي يجب عقد كل عام ، وفقًا لمعاهدة الصداقة الإسبانية المغربية لعام 1991 ، لكن آخرها كان في عام 2015.

وبحسب الصحيفة، لن تكون هذه هي المرة الأولى التي يغير فيها ارتباط الملك بشبه جزيرة بوانت دينيس أجندة السياسة الخارجية المغربية، موضحة أنه في بداية ديسمبر 2019 ، مدد محمد السادس إجازته في قصره في الجابون بما يتجاوز ما كان مخططًا له، الأمر الذي أدى إلى إلغاء اجتماع وعشاء كان مخططا له مع وزير الخارجية الامريكي السابق مايك بومبيو.

المصدريوتيوب، صحيفة "الكونفيدنسيال" الإسبانية، رصد وتحرير وطن
سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني،
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