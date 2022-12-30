وفاة عبدالكريم إديلوف مقاتل UFC وحليف رمضان قديروف في ظروف غامضة!

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وطن– توفي المقاتل الشيشاني السابق في بطولة القتال النهائي UFC عبد الكريم إديلوف، الذي عمل كجليس أطفال ومدرب فنون الدفاع عن النفس لأطفال الزعيم الشيشاني رمضان قديروف في ظروف غامضة.

ووفقا لموقع ” ذا بلودي إلبو“، فقد تم الإبلاغ عن الخبر لأول مرة من قبل حركتي المعارضة الشيشانية 1ADAT و Niyso ، وكلاهما كشف الخبر على قناتي Telegram الخاصة بهما.

وفقًا لـ 1ADAT ، توفي إيديلوف في صباح أمس الخميس 29 ديسمبر، ونشرت المجموعة لاحقًا رسالة صوتية موجزة باللغة الشيشانية ، كشفت عن أنه من المقرر إقامة حفل إحياء ذكراه في الساعة 10 صباحًا بالتوقيت المحلي.

وعبدالكريم إديلوف البالغ من العمر 30 عاما ، كان ينظر إليه ذات مرة على أنه المقاتل الواعد لقديروف، حيث انضم إلى نادي قتال أخمات MMA الشهير لأمراء الحرب الشيشان في عام 2015 وسرعان ما أصبح أحد ممثليها الأساسيين قبل التوقيع مع UFC في أغسطس 2015.

وبحسب الموقع، فقد منع “إديلوف” عن الظهور لأول مرة في UFC بعد أن ثبت المقاتل تعاطى مادة تحتوي على مادة ميلدونيوم ، وهي مادة محظورة في يناير 2016.

وبعد تعليق لمدة 15 شهرًا ، ظهر “إديلوف” لأول مرة في UFC في سبتمبر 2017 وهزم الصربي بونجان ميهاجلوفيتش في مبارة غير متوازنة.

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وعلى الرغم من الفوز المثير للإعجاب ، إلا أن “إديلوف” لم ينافس على UFC مرة أخرى. بدلاً من ذلك ، ركز على أن يصبح خادمًا مخلصًا لعائلة قديروف .

وعلى مدار السنوات القليلة التالية ، أمضى إديلوف الغالبية العظمى من وقته مع أطفال قديروف،حيث حضر دروس تلاوة القرآن معهم ، وعلمهم القتال ، ودربهم على مشاجرات الهواة التي نظمها نادي أبيهم القتالي.

وقد أثمرت جهود “إديلوف” عندما تم ترقيته إلى أول منصب حكومي رسمي له كرئيس لموظفي قديروف في ديسمبر 2021، وبعد ثلاثة أشهر ، تمت ترقية إديلوف إلى نائب رئيس وزراء الشيشان ، وهو المنصب الذي شغله حتى استقالته المفاجئة في نوفمبر الماضي.

يشار إلى ان إديلوف من مواليد تسينتوروي ، نفس القرية التي ينحدر منها قديروف ، مما يجعلهم جزءًا من نفس العشيرة (تيب)، و لديه العديد من الأشقاء وأبناء عمومته في الحكومة الشيشانية ، بما في ذلك شقيقه وليد الذي تم ترقيته إلى منصب وزير الرياضة في يونيو 2022.

وعلى الرغم من موقع إديلوف البارز في الدائرة المقربة من قديروف ، تشير التقارير التي ظهرت خلال الأشهر القليلة الماضية إلى أن المقاتل قد فقد حظوته لدى الديكتاتور، حيث لم يعد يظهر في مونتاج الفيديو السيئ السمعة لقديروف وتغيب عن جلسات التدريب مع أطفال قديروف ، الذين ركزوا بدلاً من ذلك على التدريب مع نجم UFC خمزات شيمايف.

وكانت آخر مرة شوهد فيها إديلوف في أحد مقاطع فيديو قديروف خلال المراحل الأولى من حرب روسيا في أوكرانيا عندما رافق المقاتل قاديروف خلال زيارة إلى بعض المناطق المحتلة في أوكرانيا. تمت رحلته بعد أيام فقط من نشره مقطع فيديو تضمن مقاطع له مسلحًا بمدفع رشاش وسترة تكتيكية مليئة بالذخيرة الإضافية.

لا تزال الظروف المحيطة بوفاة إديلوف غير واضحة، كما لم يؤكد قديروف النبأ أو يقدم تعازيه العلنية ، كما فعل من قبل في مواقف مماثلة، وبدلاً من ذلك ، نشر الديكتاتور قصة على إنستغرام عن قيامه بتمارين الضغط.