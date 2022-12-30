الجمعة, ديسمبر 30, 2022
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للمرة الثانية في سنتين…حظر موقع ايجي بست في مصر وغضب عبر مواقع التواصل

هذه ليست المرة الأولى التي تحظر فيها السلطات المصرية موقع "ايجي بست"

كتب فهمي الورغمي
حظر موقع ايجي بيست watanserb.com
حظر موقع الافلام والمسلسلات ايجي بيست
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وطن– تداول ناشطون خبر حظر موقع “ايحي بست” المصري الأصلي، وهو الموقع المجاني الشهير لعرض الأفلام، والذي يتيح لمستخدمي الانترنت العرب، الوصول إلى آلاف الأفلام والمسلسلات العربية والأجنبية مجانا.

حظر موقع ايجي بست

ونشرت صفحة على موقع فيسبوك بإسم ” أفلام ومسلسلات ايجي بست” تدوينة قالت فيها “المواقع التي تجدونها باسم egybest في محركات البحث لا صلة لنا بها.

وأضافت “الموقع الأصلي تم حظره، ونحن نعمل على إصلاحه ونحن كذلك نجهل مدة توقف الموقع لكننا نعدكم بأنه سيرسل إشعار لكل المتابعين حينما يكون جاهزا”.

كانت مصادر صحفية مصرية أكدت تقديم إحدى شركات الإنتاج في مصر بلاغًا ضد موقع ايجي بست بتهمة قرصنة الأفلام وعرضها وقت نزولها بصالات السينمات في أنحاء العالم، بالإضافة للقرصنة لعرض المسلسلات.

وأصبح موقع ايجي بست، منذ سنوات، من أكبر المواقع العربية التي تتيح مزايا غير مسبوقة لتحميل الأفلام والمسلسلات سواء العربية أوالأجنبية بجودات متفاوتتة وفي وقت قياسي، حتى أن بعض الحلقات من المسلسلات الشهيرة حول العالم يتم عرضها بالتوازي مع العرض الأول لها على منصات مدفوعة مثل “نتفليكس” أو “شاهد.نت”.

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ويعرض موقع ايجي بست، أحدث الأفلام العربية والأجنبية المترجمة والمدبلجة للمسلسلات الحصرية من أشهر شركات الإنتاج العالمية.

وينتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي الكثير من النِكات الساخرة التي تتحدث عن المضايقات التي تتعرض لها شبكة “نتفليكس” ذائعة الصيت عالميا وعربيا، من قبل موقع ايجي بست المصري، الذي يرى مراقبون أنه حقق “عدالة غير مسبوقة” في مشاهدة السينما في الوطن العربي.

وهذه ليست المرة الأولى التي يقع فيها حظر موقع ايحي بست، حيث يتعرض الموقع رغم شعبيته العارمة في العالم العربي، إلى الكثير من المضايقات في مصر.

وكان موقع ايحي بست قد تعرض سابقا للحجب داخل مصر، إثر عرضه حلقات من المسلسلات المصرية، الأمر الذي أثار غضب بعض شركات الإنتاج المحلية، بحسب مراقبين.

استياء من حظر موقع ايجي بست عبر مواقع التواصل

إلى ذلك تفاعل كثيرون مع خبر حظر موقع ايحي بست الرسمي داخل مصر، وهي خطوة اعتبرها كثيرون خطوة غير صائبة.

حيث علق الناقد السينمائي “خليل حنون” على قرار حظر موقع “ايجي بوست” بمنشور عبر حسابه الرسمي على موقع فيسبوك قال فيه “عين وصابتك…قد تكون عين المخرج ديفيد لينش…يبدو أن الموقع الشهير أصبح في الباي باي بحسب المتداول !!”.

و علق الممثل المصري محمد هنيدي، على غلق موقع EgyBest، ونشر في منشور له عبر حسابه الرسمي على موقع فيسبوك، بوستر أحدث أفلامه “نبيل الجميل أخصائي تجميل” قائلًا “بخلي مسئوليتي تمامًا عن غلق موقع إيجي بيست اليوم، الفيلم ليس له علاقة بغلق الموقع”.

ويُشرف على موقع ايجي بست، مجموعة من المطورين والمترجمين الشباب من مختلف الدول العربية، ويحظى بشعبية عارمة في أوساط الشباب في المنطقة العربية.

المصدرفيسبوك ، رصد وتحرير وطن
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي مُحرر صحفي تونسي ومساهم في مجال الترجمة. ترجمتُ العديد من الدراسات- منشورة مع مراكز بحثية عربية- من الانجليزية إلى العربية حول الشعبوية السياسية في العالم العربي، والانتقال السياسي داخل الأنظمة العربية مابعد ثورات 2011. مُهتم بقضايا الهجرة وتطوراتها؛ وقد صُغت ورقة سياسات حول الهجرة و آفاقها من تونس نحو أوروبا. متابع للأخبار السياسية العربية والتونسية خاصة. شغوف بالصحافة والعمل التحريري الصحفي. مُتحصل على شهادة في صحافة المُواطن من المعهد العربي لحقوق الإنسان. خضت مع صحيفة الإستقلال تجربة صحفية طيلة عامين (منذ جويلية 2020) اشتغلت خلالها مُحررا صحفيا للمقالات والتقارير السياسية حول منطقة المغرب العربي.
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