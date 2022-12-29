الخميس, ديسمبر 29, 2022
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الهدهد

وفاة طالبة فلسطينية سقطت من الطابق الرابع من مساكن للطلاب بالأردن

نقلت للمستشفى وهي في حالة حرجة

كتب خالد السعدي
دينا خليل watanserb.com
دينا خليل
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وطن- توفيت طالبة فلسطينية تدعى دينا خليل، تنحدر من قرية جديدة المكر عكا، وذلك بعد سقوطها من الطابق الرابع من مساكن للطلاب في الأردن.

وأكدت مصادر طبية وفاة الطالبة دينا خليل بعد تعرضه لإصابة بالغة، إثر سقوطها من الطابق الرابع من مساكن الطلاب، حيث كانت تدرس التمريض في السنة الثالثة بجامعة عمان الأهلية بالأردن.

وفاة الطالبة دينا خليل من الداخل المحتل
وفاة الطالبة دينا خليل من الداخل المحتل

ونُقلت الطالبة دينا خليل، بمروحية طبية خاصة من مطار عمّان إلى مطار حيفا، ثم إلى مستشفى “رمبام” في حيفا، لكنها توفيت اليوم.

وكانت دينا خليل قد سقطت من علو في عمان، الأسبوع الماضي، ونقلت على إثرها لمستشفى الإسراء في عمان لتلقي العلاج.

وفور انتشار النبأ المفجع، توافد عدد من الأهالي إلى منزل العائلة الثاكل لمواساتها والوقوف إلى جانبها في مصابها الجلل.

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ويُقدِم عدد من الطلبة الفلسطينيين على الدراسة في الجامعات الأردنية، وهذا العام شهد تخصيص 350 مقعدا للطلبة الفلسطينيين في الجامعات هناك.

برنامج تعاون بين فلسطين والأردن

ووقع الأردن وفلسطين، في شهر أغسطس الماضي، على البرنامج التنفيذي للتعاون بين الأردن وفلسطين في مجال التعليم العالي والبحث العلمي للأعوام 2022-2025.

ويشمل برنامج التعاون تشجيع الجامعات والمعاهد على إقامة علاقات تعاونية مباشرة فيما بينها من خلال تبادل زيارات أعضاء الهيئات التدريسية بهدف تقديم المحاضرات، وإجراء الأبحاث ذات الاهتمام المشترك، والاشتراك في الندوات والمؤتمرات التي تعقد في جامعات كلا البلدين.

ويتضمن البرنامج أيضا تشجيع تبادل أعضاء الهيئة التدريسية كأساتذة زائرين في جامعات ومعاهد كلا البلدين عن طريق الإعارة؛ للعمل لمدة يتم تحديدها من قبل إدارة الجامعات المختصة ضمن الإمكانات الممكنة.

ويتطرق كذلك إلى تبادل الأبحاث العلمية والتطبيقية والدراسات والمطبوعات والنشرات والوثائق والدوريات والبيانات الخاصة بين المؤسسات ذات الاختصاص في مجال التعليم العالي، وكذلك التعاون في مجال معادلة الشهادات.

منح دراسية للفلسطينيين في الأردن

وبموجب هذا البرنامج، يُخصّص الجانب الأردني للجانب الفلسطيني 350 مقعداً في الجامعات الأردنية الرسمية للحصول على الشهادة الجامعية الأولى وفقاً لأسس القبول المعمول بها.

كما يتم توفير ما بين 30 و40 مقعداً سنوياً للدراسات العليا في مختلف التخصصات وحسب الإمكانيات، وأربعة مقاعد سنوياً للاختصاص العالي في الطب، بحيث يتم من خلال هذه المقاعد معاملة الطلبة الفلسطينيين معاملة الطلبة الأردنيين فيما يخص الرسوم الجامعية.

كما يخصص الجانب الفلسطيني للجانب الأردني 100 مقعد دراسي في الجامعات الحكومية الفلسطينية.

المصدرتويتر، رصد وتحرير وطن
خالد السعدي
خالد السعدي
صحافي كويتي متخصص في الشؤون السياسية، يناقش القضايا العربية والإقليمية، حاصل على ماجستير في الإعلام من جامعة الكويت، وعمل في العديد من المنصات الإخبارية ووكالات الأنباء الدولية، وعمل منتجا لأفلام استقصائية لصالح جهات نشر عربية وإقليمية، وترأس تحرير عدة برامج تلفزيونية.
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