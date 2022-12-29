صفقة قياسية.. تشيلسي يتعاقد مع الإيفواري فوفانا

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وطن- توصل نادي تشيلسي الإنجليزي، إلى اتفاق للتعاقد مع المهاجم الإيفواري ديفيد داترو فوفانا 20 عاماً، قادماً من نادي مولده بطل الدوري النرويجي الممتاز، قبيل انطلاق سوق الميركاتو الشتوي مطلع الشهر القادم.

وأعلن نادي تشيلسي (البلوز)، الأربعاء، في بيان نشره عبر حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي (تويتر)، التوصل إلى اتفاق مبدئي لضم مهاجم كوت ديفوار ديفيد داترو فوفانا، قادماً من نادي مولده النرويجي.

تشيلسي يتعاقد مع الإيفواري فوفانا

وكشف الصحفي الإيطالي الموثوق فابريزيو رومانو، المتخصص في انتقالات كرة القدم، في تغريده نشرها عبر حسابه على موقع (تويتر)، عن تفاصيل صفقة تعاقد تشيلسي مع المهاجم الإيفواري فوفانا.

وقال الإيطالي رومانو، ” أكمل تشيلسي التعاقد مع المهاجم الإيفواري ديفيد فوفانا، من نادي مولده النرويجي، بصفقة قدرت ب12 مليون دولار”.

Chelsea FC has reached a pre-agreement with Molde FK for the transfer of David Datro Fofana. 🤝 — Chelsea FC (@ChelseaFC) December 28, 2022

كما وتابع رومانو، ” تم التوقيع على اتفاق طويل الأجل، وتم إتمام الإجراءات الطبية والاتفاق الكامل على الصفقة مع الوكيل عطا أنيكي”.

صفقة قياسية على مستوى الكرة النرويجية

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وذكرت وسائل إعلام نرويجية، بأن صفقة الإيفواري ديفيد فوفانا مع نادي تشيلسي، تزيد عن 130 مليون كرونة نرويجية. وهي صفقة قياسية على مستوى الكرة النرويجية.

كما ويتصدر ديفيد فوفانا جدول هدافي الدوري النرويجي مع فريق مولده. برصيد 15 هدفاً، وصنع 3 تمريرات حاسمة في 24 مباراة خاضها مع الفريق، قبيل التوقيع إلى نادي تشيلسي الإنجليزي.

Official: Chelsea have completed the signing of Ivorian striker David Datro Fofana from Molde on €12m fee, here we go confirmed. 🔵🤝🏻 #CFC Long term deal signed, medical done and full agreement in place for deal completed by the agent Atta Aneke. pic.twitter.com/eIboNLHFfU — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) December 28, 2022

كما وخاض نجم تشيلسي الجديد فوفانا مباراتين مع منتخب بلاده ساحل العاج، العام الماضي.

ويتطلع نادي تشيلسي (البلوز)، إلى تعزيز خط هجومه، حيث يعد أحد أضعف الفرق على مستوى الدوري الإنجليزي تهديفاً لهذا الموسم، برصيد 19 هدفاً. وهو ما دفع النادي إلى تلك الصفقة الواعدة مع الفريق.

Exclusive: Chelsea are on the verge of signing David Datro Fofana, here we go soon! There’s full agreement in place with Molde to sign Ivorian striker born in 2002. 🚨🔵 #CFC Personal terms are still being discussed with player — then deal will be signed for more than €10m fee. pic.twitter.com/LA6u4vZyPc — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) December 15, 2022

من هو الإيفواري ديفيد فوفانا؟!

ديفيد تراترو فوفانا، لاعب كرة قدم ساحل العاج محترف، من مواليد شهر ديسمبر عام 2002، (22 عاماً). يلعب في مركز خط الهجوم.

كما وبدأ فوفانا مسيرته الاحترافية من بلاده ساحل العاج مع بواية فريق دجيكانو عام 2019، لينقل في صيف عام 2021 إلى صفوف نادي مولده النريجي الذي تألق معه على مستوى التهديف. ليتوصل بعدها قبيل الميركاتو الشتوي الحالي على اتفاق للانتقال إلى نادي تشيلسي.

كما ويستعد فريق تشيلسي (البلوز)، للمواجهة أمام نوتينغهام فورست، الأحد، في افتتاح منافسات الجولة ال18 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

يذكر بأن فريق تشيلسي يحتل المركز ال8 من جدول ترتيب الدوري الإنجليزي. برصيد 24 نقطة، كما وبفارق كبير عن أرسنال المتربع على الصدارة برصيد 40 نقطة لهذا الموسم.