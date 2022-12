صفقة قياسية.. تشيلسي يتعاقد مع الإيفواري فوفانا

- Advertisement -

وطن- توصل نادي تشيلسي الإنجليزي، إلى اتفاق للتعاقد مع المهاجم الإيفواري ديفيد داترو فوفانا 20 عاماً، قادماً من نادي مولده بطل الدوري النرويجي الممتاز، قبيل انطلاق سوق الميركاتو الشتوي مطلع الشهر القادم.

وأعلن نادي تشيلسي (البلوز)، الأربعاء، في بيان نشره عبر حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي (تويتر)، التوصل إلى اتفاق مبدئي لضم مهاجم كوت ديفوار ديفيد داترو فوفانا، قادماً من نادي مولده النرويجي.

وكشف الصحفي الإيطالي الموثوق فابريزيو رومانو، المتخصص في انتقالات كرة القدم، في تغريده نشرها عبر حسابه على موقع (تويتر)، عن تفاصيل صفقة تعاقد تشيلسي مع المهاجم الإيفواري فوفانا.

وقال الإيطالي رومانو، ” أكمل تشيلسي التعاقد مع المهاجم الإيفواري ديفيد فوفانا، من نادي مولده النرويجي، بصفقة قدرت ب12 مليون دولار”.

Chelsea FC has reached a pre-agreement with Molde FK for the transfer of David Datro Fofana. 🤝

كما وتابع رومانو، ” تم التوقيع على اتفاق طويل الأجل، وتم إتمام الإجراءات الطبية والاتفاق الكامل على الصفقة مع الوكيل عطا أنيكي”.

وذكرت وسائل إعلام نرويجية، بأن صفقة الإيفواري ديفيد فوفانا مع نادي تشيلسي، تزيد عن 130 مليون كرونة نرويجية. وهي صفقة قياسية على مستوى الكرة النرويجية.

كما ويتصدر ديفيد فوفانا جدول هدافي الدوري النرويجي مع فريق مولده. برصيد 15 هدفاً، وصنع 3 تمريرات حاسمة في 24 مباراة خاضها مع الفريق، قبيل التوقيع إلى نادي تشيلسي الإنجليزي.

Official: Chelsea have completed the signing of Ivorian striker David Datro Fofana from Molde on €12m fee, here we go confirmed. 🔵🤝🏻 #CFC

Long term deal signed, medical done and full agreement in place for deal completed by the agent Atta Aneke. pic.twitter.com/eIboNLHFfU

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) December 28, 2022