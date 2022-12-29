الخميس, ديسمبر 29, 2022
الرئيسيةرياضةصفقة قياسية.. تشيلسي يتعاقد مع الإيفواري فوفانا
رياضة

صفقة قياسية.. تشيلسي يتعاقد مع الإيفواري فوفانا

تبلغ قيمة صفقة تشيلسي مع الإيفواري فوفانا 12 مليون يورو

كتب فارس أبو شيحة
تشيلسي يتعاقد مع الإيفواري فوفانا watanserb.com
تشيلسي يتعاقد مع الإيفواري فوفانا
- Advertisement -

وطن- توصل نادي تشيلسي الإنجليزي، إلى اتفاق للتعاقد مع المهاجم الإيفواري ديفيد داترو فوفانا 20 عاماً، قادماً من نادي مولده بطل الدوري النرويجي الممتاز، قبيل انطلاق سوق الميركاتو الشتوي مطلع الشهر القادم.

وأعلن نادي تشيلسي (البلوز)، الأربعاء، في بيان نشره عبر حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي (تويتر)، التوصل إلى اتفاق مبدئي لضم مهاجم كوت ديفوار ديفيد داترو فوفانا، قادماً من نادي مولده النرويجي.

تشيلسي يتعاقد مع الإيفواري فوفانا

وكشف الصحفي الإيطالي الموثوق فابريزيو رومانو، المتخصص في انتقالات كرة القدم، في تغريده نشرها عبر حسابه على موقع (تويتر)، عن تفاصيل صفقة تعاقد تشيلسي مع المهاجم الإيفواري فوفانا.

وقال الإيطالي رومانو، ” أكمل تشيلسي التعاقد مع المهاجم الإيفواري ديفيد فوفانا، من نادي مولده النرويجي، بصفقة قدرت ب12 مليون دولار”.

كما وتابع رومانو، ” تم التوقيع على اتفاق طويل الأجل، وتم إتمام الإجراءات الطبية والاتفاق الكامل على الصفقة مع الوكيل عطا أنيكي”.

الإيفواري فوفانا
الإيفواري فوفانا

صفقة قياسية على مستوى الكرة النرويجية

- Advertisement -

وذكرت وسائل إعلام نرويجية، بأن صفقة الإيفواري ديفيد فوفانا مع نادي تشيلسي، تزيد عن 130 مليون كرونة نرويجية. وهي صفقة قياسية على مستوى الكرة النرويجية.

كما ويتصدر ديفيد فوفانا جدول هدافي الدوري النرويجي مع فريق مولده. برصيد 15 هدفاً، وصنع 3 تمريرات حاسمة في 24 مباراة خاضها مع الفريق، قبيل التوقيع إلى نادي تشيلسي الإنجليزي.

كما وخاض نجم تشيلسي الجديد فوفانا مباراتين مع منتخب بلاده ساحل العاج، العام الماضي.

ويتطلع نادي تشيلسي (البلوز)، إلى تعزيز خط هجومه، حيث يعد أحد أضعف الفرق على مستوى الدوري الإنجليزي تهديفاً لهذا الموسم، برصيد 19 هدفاً. وهو ما دفع النادي إلى تلك الصفقة الواعدة مع الفريق.

من هو الإيفواري ديفيد فوفانا؟!

ديفيد تراترو فوفانا، لاعب كرة قدم ساحل العاج محترف، من مواليد شهر ديسمبر عام 2002، (22 عاماً). يلعب في مركز خط الهجوم.

كما وبدأ فوفانا مسيرته الاحترافية من بلاده ساحل العاج مع بواية فريق دجيكانو عام 2019، لينقل في صيف عام 2021 إلى صفوف نادي مولده النريجي الذي تألق معه على مستوى التهديف. ليتوصل بعدها قبيل الميركاتو الشتوي الحالي على اتفاق للانتقال إلى نادي تشيلسي.

صفقة تشيلسي مع الإيفواري فوفانا
تشيلسي يتعاقد مع فوفانا

كما ويستعد فريق تشيلسي (البلوز)، للمواجهة أمام نوتينغهام فورست، الأحد، في افتتاح منافسات الجولة ال18 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

يذكر بأن فريق تشيلسي يحتل المركز ال8 من جدول ترتيب الدوري الإنجليزي. برصيد 24 نقطة، كما وبفارق كبير عن أرسنال المتربع على الصدارة برصيد 40 نقطة لهذا الموسم.

المصدروطن + فابريزيو رومانو + صفحة نادي تشيلسي
فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
اقرأ أيضاً
رياضة

مانشستر يونايتد يصدم كريستيانو رونالدو بهذا القرار

رياضة

عملاق أوروبي سيتنافس على ضم كريستيانو رونالدو في الميركاتو الشتوي

رياضة

تشكيلة مانشستر سيتي وتشيلسي في كأس الرابطة الإنجليزية

رياضة

ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز بعد خسارة ليفربول وتشيلسي وفوز السيتي

رياضة

نجم منتخب فرنسا مهددٌ بالغياب عن مونديال كأس العالم 2022

رياضة

جراهام بوتير مدرب تشيلسي الجديد بعد إقالة توخيل .. تعرف عليه

رياضة

إقالة توخيل من تدريب تشيلسي وهذا هو المرشح البديل

رياضة

مفاجآت في نتائج أولى مباريات دوري أبطال أوروبا 2022-2023 المجموعات

رياضة

تشيلسي يكسر الرقم العالمي في سُوق الانتقالات .. كم قيمة صفقاته؟!

رياضة

ترتيب الدوري الإنجليزي 2022 بعد نتائج مباريات السبت الممتاز

رياضة

“تشيلسي” يفرض عقوبة قاسية على أحد مشجعيه؛ بسبب نجم توتنهام .. ماذا فعل؟!

رياضة

حكيم زياش مطلوب في مانشستر يونايتد ولكن بشرط وحيد!

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

ركوة - دليل العرب في تركيا.. اشترك الأن

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

لماذا تجذب بعض النساء الرجال أصحاب الشخصية السامة دونًا عن غيرهن من النساء؟

بوتين يصطحب رؤساء أرمينيا وكازاخستان وأذربيجان إلى نادٍ للتعري تملكه عشيقته السابقة

3 غيابات مؤثرة عن تشكيلة ريال مدريد ضد بلد الوليد

ملك التوقعات يقسم: رونالدو وقع للنصر 3 سنوات.. وهذا موعد انضمام ميسي للهلال

1 % فقط يمكنهم اكتشاف مكان الأسد في الغابة..فهل أنت منهم؟

شيرين تظهر بفيديو جديد في ملهى ليلي والسيجارة والشيشة في يدها (شاهد)

أهدى جريمة في العالم.. لصوص يسرقون ماكينة صرف آلي بطريقة لا تصدق (فيديو)

تصرف صادم من جوارديولا في مباراة مانشستر سيتي وليدز والمدرب يهرول معتذرا (شاهد)

السودان.. ارتفاع جديد في سعر الدولار والمنافسة تحتدم بين البنوك والسوق السوداء

إيلون ماسك يشتم مغرداً انتقده بلفظ إباحي خارج (شاهد)

تحميل أكثر

اختيار المحرر

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC