الخميس, ديسمبر 29, 2022
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سبب انقلاب ساويرس.. صدمة للسيسي وهجمة مضادة لإعلام “التطبيل” بقيادة أديب

بدأ رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس مؤخرا توجيه انتقادات مبطنة للنظام المصري بقيادة عبدالفتاح السيسي

كتب باسل النجار
انقلاب نجيب ساويرس على نظام السيسي watanserb.com
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وطن – باتت المشادة التويترية التي حدثت بين رجل الأعمال المصري الشهير نجيب ساويرس، والإعلامي المقرب من النظام عمرو أديب، حديث الساعة في مصر وسط تساؤلات عن أسباب ودوافع ساويرس للانقلاب على النظام الحالي الذي كان من أشد مؤيديه، عقب انقلاب 2013 الذي قاده السيسي ضد الرئيس الراحل محمد مرسي.

مشادة ساويرس وأديب حديث المصريين

وكان نجيب ساويرس قد هاجم إعلام النظام ورؤسه وفي مقدمتهم عمرو أديب وأحمد موسى، عبر مشاركة صورة ساخرة للإعلاميين المحسوبين على السيسي، تشبههم بـ”الطبالين” في إشارة لمنافقتهم النظام ودعمه رغم سياساته الكارثية التي دمرت الدولة المصرية.

 

التغريدة التي استفزت عمرو أديب بشدة وأغضبته، ودفعته للرد على ساويرس من حسابه الرسمي على تويتر.

تعارك تويتري بين نجيب ساويرس وعمرو أديب

حيث هاجم أديب رجل الأعمال المصري في رده عليه بالقول: “احنا مكسبناش من التطبيل قد ما انت كسبت من تطبيلك يا نجيب .جايز تطبيلنا كان له أصوات إنما تطبيلك كان له أبراج ودولارات.. ويا خسارة وعجبي.”

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ما سبب انقلاب ساويرس المفاجئ على نظام السيسي؟

ووسط شماتة واضحة لم يخفها المصريون في تعليقاتهم على أزمة عمرو أديب ونجيب ساويرس، تساءل الكثيرون عن سب انقلاب ساويرس المفاجئ على النظام الذي كان يدعمه ويؤيده.

وذهب البعض إلى أن مهاجمة نجيب ساويرس لنظام السيسي، حتى ولو بشكل غير مباشر لا يمكن أن يكون بشكل عشوائي ليس ورائه هدف معين.

رجل الأمال المصري نجيب ساويرس

واستنبط آخرون من ذلك احتمالية حدوث تغييرات في نظام الحكم بمصر خلال الفترة المقبلة، وأن نجيب ساويرس ربما وصلته معلومات خارجية في هذا الشأن، حسب وصفهم.

إعلاميو السيسي يهاجمون ساويرس

وعلى خطى هجوم عمرو أديب على رجل الأعمال المصري، خرج عدد من الإعلاميين المحسوبين على النظام المصري أيضا يهاجمون نجيب ساويرس.

حيث نشر الإعلامي ومقدم البرامج محمد الباز، المحسوب على النظام منشورا على حسابه الرسمي بفيسبوك، هاجم فيه ساويرس بشدة وسبه.

وكتب بحسب ما رصدت (وطن): “الأخ نجيب ساويرس الحقيقة راجل يعاني من فراغ كبير ربنا يعينه على نفسه، ولأنه بيعاني من فراغ فتلاقيه من وقت للتانى بيمارس شكل من أشكال التفاهة، والشهادة لله هو تافه محترف”.

واستطرد في وصلة هجومه: “المشكلة إنه أثبت كمان إنه جاهل ميعرفش لا ايه اللى حاصل فى البلد ولا ايه المفروض الإعلام يعمله، ولأن نجيب تافه وفارغ وجاهل.. فأنا مش هانزل لمستوى تفاهته وجهله وأرد عليه، لأن الحقيقة عندنا حاجات أهم منه بكتير.”

كما رد حساب على تويتر يحمل اسم الإعلامي المحسوب على السيسي والمقرب منه أحمد موسى، على هجوم ساويرس واتهامه لإعلامي النظام بالتطبيل.

أحمد موسى يهاجم نجيب ساويرس

أحمد موسى ونشأت الديهي ومصطفى بكري

حيث دون ردا على نجيب: “عيب عليك يا نجيب ، نحن ندافع عن وطن وشعب ، لن ننسي دورك و قناتك في ٢٠١١ التي استخدمتها لضرب القوات المسلحة والشرطة والقضاء، رغم أنك أكثر من كون الثروات في عهد الرئيس الراحل مبارك”.

وأضاف:”هذا هو نجيب مصلحته أولا.. عيب عليك يا نجيب وما خفي أعظم؟”

الهجوم الذي رد عليه نجيب ساويرس بالقول: “شرف لي أني كنت في ثورة ٢٥ يناير وستظل نقطة فارقة فى تاريخ مصر رغم إنها سرقت لعزوف شبابها عن السياسة وسيئاتها”.

ومن جانبه شن الإعلامي المصري المقرب من السلطة نشأت الديهي، هو الآخر هجومًا ناريًا على ساويرس، رغم أن الديهي لم يظهر ضمن الإعلاميين في الصورة التي نشرها ساويرس ويتهمهم فيها بالتطبيل للنظام.

الإعلامي المصري المقرب من السلطة نشأت الديهي يشن هجومًا على ساويرس

وقال “الديهي” عبر صفحته بفيسبوك وفق ما رصدت (وطن): “طفل الأعمال الشهير الذي (يهرف) بما لا (يعرف).. الذي تطاول على جيشنا العظيم وهرب أمواله واستثماراته خارج البلاد تفرغ للاستثمار في الفوضى والتشكيك والسخرية والرقص والعري والتفاهة”.

وأضاف مشككا بتصرفات نجيب ساويرس: “لحساب من تهاجم الإعلام المصري وتصف رموزه بممارسة التطبيل؟.. اترك الإعلام ومعاركه المجردة النبيلة (المجانية) من أجل الوطن الذي تعيش فيه والذي أخذت منه ما لا تستحق”.

ودخل على خط الهجوم أيضا الإعلامي والكاتب المصري مصطفى بكري، الذي يعد من دائرة السيسي المقربة في الإعلام المصري الموالي للنظام.

مصطفى بكري يهاجم هو الآخر نجيب ساويرس

حيث كتب عبر حسابه الرسمي بتويتر مهاجما ساويرس:”من هرب أموال مصر للخارج ، من أساء لجيشنا العظيم ، من اعتبر مصر بالنسبة له شقه مفروشه ومنهب للثروات من فسد وأفسد، من عجز عن أن يقول لنا كيف تعدت ثروته مئات المليارات مع أنه لم يكن يمتلك في التسعينات سوي خمسة ملايين جنيه. لا يحق له أن يشكك في مصداقية من يدافعون عن الوطن ووقفوا حائط صد منيع في مواجهة المشككين والمتآمرين الذين يسعون إلي هدم الوطن لحساب أسيادهم في الخارج.”

وتابع: “أرجوك يا هذا انظر في المرآه قليلا، بس بلاش وانت بترقص وفي إيدك الكأس، انظر وانت فايق حتي تري نفسك علي حقيقتك.”

جدير بالذكر أن التراشق بين نجيب ساويرس، وعمرو وأديب رفع وسوم باسميهما إلى الأعلى تداولًا في مصر عبر تويتر.

المصدرتويتر + فيسبوك - رصد وتحرير وطن
باسل النجار
باسل النجار
كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي ـ يقيم في تركيا، درس في أكاديمية (أخبار اليوم) قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، التحق بفريق (وطن) منذ العام 2017، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.
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