الخميس, ديسمبر 29, 2022
الرئيسيةالهدهدتصرف صادم من جوارديولا في مباراة مانشستر سيتي وليدز والمدرب يهرول معتذرا...
الهدهد

تصرف صادم من جوارديولا في مباراة مانشستر سيتي وليدز والمدرب يهرول معتذرا (شاهد)

السيتي حقق انتصارا بالثلاثة

كتب خالد السعدي
بيب جوارديولا watanserb.com
بيب جوارديولا
- Advertisement -

وطن- انتشر مقطع فيديو للإسباني بيب جوارديولا، يُظهر واقعة غريبة ارتكبها خلال مباراة فريقه مانشستر سيتي أمام نادي ليدز يونايتد في الدوري الإنجليزي.

في الفيديو، يظهر جوارديولا منفعِلاً من شيء ما، وقذف بقدمه زجاجة مياه كانت مُلقاة على الأرض.

لكنّ الصدمة أنّ الزجاجة أصابت أحد الحاضرين في ملعب المباراة، ولم يُظهر الفيديو بدقة إن كانت الزجاجة أصابت أحد الجمهور أم أحد منسقي المباراة، أم طالت أحد أفراد الطاقم الفني من فريق ليدز.

وعلى الفور، هروَلَ بيب صوبَ مَن أصابه بالزجاجة في وجهه، واعتذر منه عن الواقعة التي بدا أنها جاءت غير متعمّدة.

فوز مانشستر سيتي على ليدز يونايتد

واستطاع فريق مانشستر سيتي تحقيقَ الفوز على مضيفه نظيره ليدز يونايتد، بنتيجة 3-1، في اللقاء الذي أقيم ضمن الجولة الـ17 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

- Advertisement -

البداية جاءت من الضيوف، حيث سجّل رودري الهدف الأول للفريق السماوي في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع من الشوط الأول، بعد متابعة لكرة سددها الجزائري رياض محرز، وتصدى لها الحارس.

ومع انطلاق الشوط الثاني، وفي الدقيقة الـ51، أضاف سيتي الهدف الثاني من خلال انفراد تام بالمرمى من قبل جاك جريليش، الذي أعطى الكرة لهالاند الذي سدّدها في الشباك الخالية.

وأضاف سيتي الهدف الثالث في الدقيقة الـ64، من خلال ماكينة الأهداف النرويجية، إذ تلقّى هالاند عرضية من جريليش مجددًا، وسدّدها في المرمى ببراعة.

وحاول فريق ليدز العودة للقاء، وبالفعل سجّل أصحاب الأرض الهدفَ الأول في الدقيقة الـ73 من خلال ضربة رأسية سددها اللاعب باسكال ستروجيك.

السيتي يحتل المركز الثاني في ترتيب الدوري الإنجليزي

وبهذا الفوز، ارتفع رصيد مانشستر سيتي للنقطة الـ35 في المركز الثاني، فيما يتجمّد رصيد ليدز يونايتد عند النقطة الـ15 في المركز الخامس عشر.

المصدرتويتر، رصد وتحرير وطن
خالد السعدي
خالد السعدي
صحافي كويتي متخصص في الشؤون السياسية، يناقش القضايا العربية والإقليمية، حاصل على ماجستير في الإعلام من جامعة الكويت، وعمل في العديد من المنصات الإخبارية ووكالات الأنباء الدولية، وعمل منتجا لأفلام استقصائية لصالح جهات نشر عربية وإقليمية، وترأس تحرير عدة برامج تلفزيونية.
اقرأ أيضاً

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

ركوة - دليل العرب في تركيا.. اشترك الأن

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

لماذا تجذب بعض النساء الرجال أصحاب الشخصية السامة دونًا عن غيرهن من النساء؟

بوتين يصطحب رؤساء أرمينيا وكازاخستان وأذربيجان إلى نادٍ للتعري تملكه عشيقته السابقة

3 غيابات مؤثرة عن تشكيلة ريال مدريد ضد بلد الوليد

ملك التوقعات يقسم: رونالدو وقع للنصر 3 سنوات.. وهذا موعد انضمام ميسي للهلال

1 % فقط يمكنهم اكتشاف مكان الأسد في الغابة..فهل أنت منهم؟

شيرين تظهر بفيديو جديد في ملهى ليلي والسيجارة والشيشة في يدها (شاهد)

أهدى جريمة في العالم.. لصوص يسرقون ماكينة صرف آلي بطريقة لا تصدق (فيديو)

صفقة قياسية.. تشيلسي يتعاقد مع الإيفواري فوفانا

السودان.. ارتفاع جديد في سعر الدولار والمنافسة تحتدم بين البنوك والسوق السوداء

إيلون ماسك يشتم مغرداً انتقده بلفظ إباحي خارج (شاهد)

تحميل أكثر

اختيار المحرر

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC