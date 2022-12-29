تصرف صادم من جوارديولا في مباراة مانشستر سيتي وليدز والمدرب يهرول معتذرا (شاهد)

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وطن- انتشر مقطع فيديو للإسباني بيب جوارديولا، يُظهر واقعة غريبة ارتكبها خلال مباراة فريقه مانشستر سيتي أمام نادي ليدز يونايتد في الدوري الإنجليزي.

في الفيديو، يظهر جوارديولا منفعِلاً من شيء ما، وقذف بقدمه زجاجة مياه كانت مُلقاة على الأرض.

لكنّ الصدمة أنّ الزجاجة أصابت أحد الحاضرين في ملعب المباراة، ولم يُظهر الفيديو بدقة إن كانت الزجاجة أصابت أحد الجمهور أم أحد منسقي المباراة، أم طالت أحد أفراد الطاقم الفني من فريق ليدز.

وعلى الفور، هروَلَ بيب صوبَ مَن أصابه بالزجاجة في وجهه، واعتذر منه عن الواقعة التي بدا أنها جاءت غير متعمّدة.

فوز مانشستر سيتي على ليدز يونايتد

واستطاع فريق مانشستر سيتي تحقيقَ الفوز على مضيفه نظيره ليدز يونايتد، بنتيجة 3-1، في اللقاء الذي أقيم ضمن الجولة الـ17 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

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البداية جاءت من الضيوف، حيث سجّل رودري الهدف الأول للفريق السماوي في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع من الشوط الأول، بعد متابعة لكرة سددها الجزائري رياض محرز، وتصدى لها الحارس.

ومع انطلاق الشوط الثاني، وفي الدقيقة الـ51، أضاف سيتي الهدف الثاني من خلال انفراد تام بالمرمى من قبل جاك جريليش، الذي أعطى الكرة لهالاند الذي سدّدها في الشباك الخالية.

وأضاف سيتي الهدف الثالث في الدقيقة الـ64، من خلال ماكينة الأهداف النرويجية، إذ تلقّى هالاند عرضية من جريليش مجددًا، وسدّدها في المرمى ببراعة.

وحاول فريق ليدز العودة للقاء، وبالفعل سجّل أصحاب الأرض الهدفَ الأول في الدقيقة الـ73 من خلال ضربة رأسية سددها اللاعب باسكال ستروجيك.

السيتي يحتل المركز الثاني في ترتيب الدوري الإنجليزي

وبهذا الفوز، ارتفع رصيد مانشستر سيتي للنقطة الـ35 في المركز الثاني، فيما يتجمّد رصيد ليدز يونايتد عند النقطة الـ15 في المركز الخامس عشر.