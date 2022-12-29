تشكيلة ليفربول ضد ليستر سيتي القوية في الدوري الإنجليزي

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وطن- يلتقي فريق ليفربول ضد ليستر سيتي، الجمعة، في افتتاح منافسات الجولة ال17 من الدوري الإنجليزي الممتاز 2022-2023.

ويستضيف ملعب (الآنفيلد)، مباراة صاحب الأرض ليفربول أمام الفريق الضيف ليستر سيتي، في تمام الساعة الحادية عشرة مساءً بتوقيت السعودية.

توقيت مباراة ليفربول ضد ليستر سيتي

بينما ستكون المباراة بتوقيت دولة الإمارات وسلطنة عمان، عند الساعة الثانية عشرة مساءً، ولكن بتوقيت دول تونس والجزائر والمغرب، عند الساعة التاسعة مساءً.

المباراة الأخيرة للريدز في 2022 💪🔴 pic.twitter.com/3ezfmVeAVM — نادي ليفربول (@LFC_Arabic) December 28, 2022

كما وستكون بتوقيت دولة فلسطين ومصر، في تمام الساعة العاشرة مساءً، لنقل المباراة المثيرة والقوية في منافسات الدوري الممتاز.

وسيعلق على مجريات مباراة ليفربول وليستر سيتي، في منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز، عبر قنوات (بين سبورت) الرياضية القطرية، المعلق التونسي عصام الشوالي.

تشكيلة مباراة ليفربول ضد ليستر سيتي

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ومن المتوقع أن يلعب المدرب الألماني المخضرم يورغن كلوب، المباراة القوية أمام منافسه ليستر سيتي، في منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز، بتشكيلة أساسية، كما يلي:

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

دفاع ليفربول (الريدز): ترينت ألكساندر أرنولد، جويل ماتيب، فيرجيل فان ديك، أندرو روبرتسون.

خط الوسط: هيندرسون، فابيو (نابي كيتا)، تياغو ألكانتارا.

مركز الهجوم: محمد صلاح، داروين نونيز، فابيو كارفاليو (تشامبرلين).

وكان فريق ليفربول قد حقق الفوز الثمين على نظيره أستون فيلا، في المباراة الماضية من منافسات الجولة ال16، بثلاثية مقابل هدف وحيد الأسبوع الماضي.

ترتيب الفريقين في الدوري الإنجليزي

كما وتلقى فريق ليفربول (الريدز)، في مباراتين من آخر ثلاث مباريات في الدوري الإنجليزي الممتاز أمام منافسه ليستر سيتي.

وخسر فريق ليستر سيتي (الثعالب) في 9 مباريات من أصل 11 مباراة خارج أرضه أمام نظيره ليفربول (الريدز)، كما وتعادل في مباراتين.

وجاء فريق ليفربول في المركز السادس من جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 25 نقطة، كما وآتى منافسه ليستر سيتي في المركز ال13 من الترتيب برصيد 17 نقطة للموسم الجاري.